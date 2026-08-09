Báo chí Malaysia e ngại thử thách cực đại khi đụng độ tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 Lách qua khe cửa hẹp vào bán kết ASEAN Cup 2026, truyền thông Malaysia coi đương kim vô địch Việt Nam là thử thách khổng lồ trong giai đoạn tái thiết đội hình.

Chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Philippines ở lượt trận cuối bảng B đã đưa đội tuyển Malaysia vượt qua khe cửa hẹp để tiến vào bán kết ASEAN Cup 2026 với 9 điểm. Tuy nhiên, niềm vui nối tiếp lo âu khi đối thủ tiếp theo của họ chính là đương kim vô địch Việt Nam — chướng ngại được truyền thông Malaysia mô tả là thử thách cực đại đối với Bầy hổ.

ĐT Việt Nam sẽ là đối thủ của Malaysia ở bán kết ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Sự e ngại từ truyền thông Malaysia

Tờ Hmetro nhận định cuộc đụng độ tuyển Việt Nam ở bán kết là bài kiểm tra khốc liệt cho Malaysia trong bối cảnh bóng đá nước này đang loay hoay tái thiết. Trong khi đó, kênh truyền hình Stadium Astro khẳng định đây là thử thách khổng lồ nhưng cũng đầy hấp dẫn dành cho Harimau Malaya.

HLV Tan Cheng Hoe, người đang giữ vai trò tạm quyền thay ông Peter Cklamovski đột ngột chia tay, vẫn tỏ ra tự hào về tinh thần chiến đấu của các học trò. Chiến lược gia từng thất bại 2-3 trước chính Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2018 nhấn mạnh toàn đội sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng nhất có thể để chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất.

Áp lực nặng nề từ lịch sử đối đầu

Thống kê đối đầu đang nghiêng hẳn về phía đội tuyển Việt Nam với 9 chiến thắng trong 10 lần chạm trán gần nhất. Dù Malaysia từng đánh bại Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 vào năm ngoái, kết quả này đã bị FIFA hủy bỏ và xử thua 0-3 do sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trái phép.

Đến trận lượt về hồi tháng 3 năm nay, khi không còn sự phục vụ của dàn ngoại binh không hợp lệ, Bầy hổ dễ dàng chịu thất bại 1-3 trước đoàn quân do HLV Kim Sang Sik dẫn dắt.

Giai đoạn quá độ đầy giông bão

Hiện tại, bóng đá Malaysia nỗ lực thoát khỏi khủng hoảng bằng lực lượng nòng cốt là cầu thủ nội, kết hợp cùng một số ngoại binh nhập tịch hợp lệ như Sumareh, Paulo Josue, Aguero, Endrick và Wan Kuzain. Mặc dù vậy, sự chênh lệch về chất lượng đội hình cũng như sự ổn định chiến thuật vẫn là bài toán hóc húa với HLV Tan Cheng Hoe.

Theo lịch thi đấu, trận bán kết lượt đi giữa hai đội sẽ diễn ra trên sân nhà của Malaysia vào ngày 16/8, trước khi hai đội tái đấu trong trận lượt về tại sân Mỹ Đình vào ngày 19/8.