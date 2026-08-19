Báo chí Malaysia gọi Nguyễn Xuân Son là cơn ác mộng trước trận bán kết lượt về ở Mỹ Đình Màn trình diễn ấn tượng cùng bàn thắng mở tỷ số ở bán kết lượt đi khiến truyền thông Malaysia lo ngại về sức mạnh của Nguyễn Xuân Son trước màn tái đấu.

Pha bay người đánh đầu dũng mãnh ở phút bù giờ hiệp một trong trận bán kết lượt đi ngày 16/8 trên sân Kuala Lumpur không chỉ mang về chiến thắng 2-0 thuyết phục cho đội tuyển Việt Nam, mà còn khẳng định giá trị ngôi sao của Nguyễn Xuân Son. Trước trận tái đấu vào tối 19/8 tại Mỹ Đình, chân sút gốc Brazil đã trở thành tâm điểm chú ý đặc biệt của truyền thông khu vực.

Sức ép từ sát thủ tác chiến độc lập

Màn trình diễn chói sáng của Nguyễn Xuân Son tạo ra nỗi lo sợ thực sự cho hàng phòng ngự Malaysia. Tờ The Star đánh giá cao cường độ vận động, khả năng càn lướt cùng kỹ năng tác chiến độc lập của tiền đạo này. Dù bị các hậu vệ đối phương theo kèm chặt chẽ, chân sút của đội tuyển Việt Nam vẫn liên tục tạo ra sóng gió bằng những pha di chuyển thông minh ra sau lưng hàng thủ.

Nhật báo Berita Harian thẳng thắn gọi Nguyễn Xuân Son là "cơn ác mộng" mới đối với bóng đá Malaysia. Thống kê ấn tượng với 3 bàn thắng chỉ sau 2 lần chạm trán gần nhất cho thấy khả năng chớp thời cơ trong vòng cấm cực kỳ nhạy bén của anh, biến mọi sơ hở nhỏ nhất của đối phương thành bàn thắng.

Đẳng cấp của Xuân Son đang khiến truyền thông Malaysia lo lắng trước màn tái đấu.

Chảo lửa Mỹ Đình và tấm vé vào chung kết

Với lợi thế hai bàn dẫn trước cùng điểm tựa sân nhà Mỹ Đình, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đang nắm lợi thế lớn để ghi tên mình vào trận chung kết. Bản năng săn bàn sắc bén cùng phong độ lên cao của Nguyễn Xuân Son tiếp tục là niềm hy vọng số một trên hàng công.

Khi Malaysia buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng trong trận lượt về, những khoảng trống ở tuyến sau của đội khách sẽ là cơ hội thuận lợi để "sát thủ" đội tuyển Việt Nam tiếp tục khai thác và trừng phạt đối thủ.