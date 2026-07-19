Thể thao 360 Báo chí thế giới dự đoán tỷ số chung kết Tây Ban Nha vs Argentina: Messi hay Yamal sẽ nâng cúp? Nhiều tờ báo quốc tế đưa ra quan điểm trái chiều khi dự đoán tỷ số chung kết Tây Ban Nha vs Argentina, với tâm điểm là hàng thủ của La Roja và bản lĩnh trận lớn của Lionel Messi cùng các đồng đội.

Trước giờ bóng lăn, báo chí thế giới không tìm được tiếng nói chung về đội sẽ nâng cúp. Một số chuyên trang đánh giá Tây Ban Nha nhỉnh hơn nhờ hệ thống phòng ngự ổn định và khả năng làm chủ khu trung tuyến. Phía đối diện, Argentina nhận được niềm tin từ bản lĩnh thi đấu, khả năng chịu áp lực và tầm ảnh hưởng của Lionel Messi.

Báo chí thế giới dự đoán tỷ số chung kết Tây Ban Nha vs Argentina ra sao?

Các nhận định quốc tế đều cho rằng đây là trận chung kết rất khó phân định. Tây Ban Nha và Argentina sở hữu những điểm mạnh hoàn toàn khác nhau, khiến cuộc đối đầu có thể được quyết định bởi cách hai huấn luyện viên điều chỉnh đội hình trong từng thời điểm.

Tây Ban Nha được đánh giá cao ở sự ổn định trong cách tổ chức. Rodri kiểm soát nhịp độ, Dani Olmo kết nối các tuyến, còn Lamine Yamal mang đến khả năng tạo đột biến từ hành lang phải.

Argentina không duy trì quyền kiểm soát bóng theo cách của đối thủ nhưng lại nguy hiểm trong những pha chuyển trạng thái. Lionel Messi có thể lùi xuống nhận bóng, Julian Alvarez di chuyển phía sau hàng thủ và Rodrigo De Paul đảm nhiệm khối lượng công việc lớn ở tuyến giữa.

Sự đối lập ấy khiến giới chuyên môn chia thành hai luồng quan điểm. Nhóm đặt niềm tin vào Tây Ban Nha đề cao tính kỷ luật và cấu trúc đội hình. Nhóm lựa chọn Argentina tin vào kinh nghiệm, khả năng ứng biến cùng những khoảnh khắc đặc biệt của Messi.

Sport Mole tin hàng thủ Tây Ban Nha có thể khóa Messi

Sport Mole nghiêng về khả năng Tây Ban Nha giành chiến thắng trong trận chung kết. Chuyên trang của Anh dành nhiều lời đánh giá tích cực cho hệ thống phòng ngự do huấn luyện viên Luis de la Fuente xây dựng.

Theo Sport Mole, hành trình vào chung kết của Tây Ban Nha không phụ thuộc hoàn toàn vào sự tỏa sáng của một cá nhân. Lamine Yamal được chờ đợi nhiều nhất trên hàng công, nhưng nền tảng thực sự của La Roja lại nằm ở khả năng duy trì cự ly và kiểm soát không gian.

Pau Cubarsi cùng Aymeric Laporte tạo nên cặp trung vệ có sự bổ trợ tốt. Laporte sở hữu kinh nghiệm, khả năng chỉ huy và phát triển bóng từ tuyến dưới. Cubarsi chơi bình tĩnh, đọc tình huống nhanh và không ngại thực hiện những đường chuyền xuyên tuyến.

Ở phía trước hàng thủ, Rodri là lớp bảo vệ đặc biệt quan trọng. Tiền vệ này vừa ngăn chặn các đợt phản công, vừa chịu trách nhiệm luân chuyển bóng để Tây Ban Nha không bị cuốn vào thế trận mà Argentina mong muốn.

Sport Mole cho rằng Argentina chưa gặp nhiều đối thủ có cách phòng ngự đồng bộ như Tây Ban Nha. La Roja không chỉ lùi sâu bảo vệ khung thành mà còn chủ động gây áp lực ngay khi mất bóng, qua đó hạn chế thời gian xử lý của Messi.

Chuyên trang Anh cũng đánh giá Tây Ban Nha đủ tỉnh táo để không đẩy đội hình lên quá cao. Pedro Porro và Marc Cucurella có thể được yêu cầu lựa chọn thời điểm dâng lên, tránh để khoảng trống phía sau cho Julian Alvarez khai thác.

Từ những cơ sở trên, Sport Mole đặt niềm tin vào Tây Ban Nha. Họ cho rằng khả năng kiểm soát khu trung tuyến và sự chắc chắn của hàng phòng ngự có thể giúp đội bóng châu Âu chiếm ưu thế.

Sportskeeda đặt niềm tin vào bản lĩnh của Argentina

Trái với Sport Mole, Sportskeeda đánh giá Argentina có nhiều cơ hội kết thúc trận chung kết với niềm vui chiến thắng.

Chuyên trang Ấn Độ thừa nhận Tây Ban Nha đang sở hữu một trong những hệ thống phòng ngự khó bị xuyên thủng nhất giải đấu. Đội bóng của De la Fuente từng hạn chế hiệu quả nhiều hàng công mạnh nhờ khả năng pressing, bọc lót và giữ khoảng cách giữa các tuyến.

Dù vậy, Sportskeeda cho rằng Argentina có lợi thế ở kinh nghiệm xử lý những thời điểm căng thẳng. Phần lớn trụ cột của Lionel Scaloni từng bước qua các trận đấu lớn, hiểu rõ cách duy trì sự bình tĩnh khi đối phương kiểm soát thế trận.

Emiliano Martinez là điểm tựa trong khung thành, Cristian Romero tạo ra sức mạnh ở hàng thủ, còn Enzo Fernandez và Alexis Mac Allister giúp Argentina duy trì sự cân bằng ở giữa sân.

Rodrigo De Paul cũng được xem là nhân tố quan trọng trong kế hoạch đối phó với Tây Ban Nha. Khả năng hoạt động rộng của tiền vệ này giúp Argentina gây áp lực lên Rodri, đồng thời tạo thêm khoảng trống để Messi nhận bóng.

Sportskeeda đánh giá Argentina không nhất thiết phải kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ. Đội bóng Nam Mỹ có thể chấp nhận lùi thấp trong một số giai đoạn, sau đó tăng tốc bằng những đường chuyền hướng đến Messi và Alvarez.

Lionel Messi vẫn là lý do lớn nhất để chuyên trang này lựa chọn Argentina. Đội trưởng của nhà đương kim vô địch có kinh nghiệm đọc trận đấu, biết cách xuất hiện ở khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng phòng ngự đối phương.

Theo góc nhìn của Sportskeeda, trận chung kết có thể được định đoạt bởi một tình huống xử lý cá nhân. Ở dạng trận đấu ấy, kinh nghiệm và khả năng tạo khác biệt của Messi mang lại lợi thế đáng kể cho Argentina.

Sports Illustrated đánh giá cao sự hoàn thiện của Tây Ban Nha

Sports Illustrated cũng nghiêng về Tây Ban Nha, nhưng cách lý giải không chỉ tập trung vào hàng phòng ngự.

Tờ báo của Mỹ đánh giá La Roja là tập thể có cấu trúc cân bằng hơn giữa tấn công và phòng ngự. Đội bóng châu Âu có thể triển khai bóng từ tuyến dưới, kiểm soát khu trung tuyến và tạo cơ hội bằng nhiều phương án khác nhau.

Rodri và Fabian Ruiz giúp Tây Ban Nha duy trì quyền kiểm soát. Dani Olmo có thể di chuyển linh hoạt phía sau trung phong, còn Lamine Yamal là mũi tấn công nguy hiểm nhất ở hai hành lang.

Yamal không cần ghi bàn mới tạo ra ảnh hưởng. Khả năng cầm bóng, kéo nhiều hậu vệ về phía mình và phối hợp với Pedro Porro có thể làm thay đổi cấu trúc phòng ngự Argentina.

Sports Illustrated cũng đánh giá Alex Baena là lựa chọn phù hợp ở cánh trái. Cầu thủ này hỗ trợ phòng ngự tốt, thường xuyên bó vào trung lộ và giúp Tây Ban Nha duy trì quân số khi tranh chấp bóng.

Mikel Oyarzabal không phải trung phong chỉ đứng chờ trong khu vực cấm địa. Những pha lùi xuống của anh có thể kéo Cristian Romero hoặc Lisandro Martinez rời khỏi vị trí, mở đường cho Olmo và Yamal xâm nhập.

Theo Sports Illustrated, sự đa dạng trong cách tổ chức tấn công giúp Tây Ban Nha khó bị bắt bài. La Roja không phụ thuộc vào một ngôi sao duy nhất và có đủ nhân sự để thay đổi cách tiếp cận trong trận đấu.

Opta nghiêng về hệ thống ổn định của La Roja

Các mô hình phân tích của Opta cũng đánh giá Tây Ban Nha có phần nhỉnh hơn trước trận chung kết. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai đội không đủ lớn để xem đây là cuộc đối đầu một chiều.

Tây Ban Nha nhận được đánh giá tích cực nhờ tính ổn định trong suốt giải đấu. Đội bóng của De la Fuente ít thay đổi cấu trúc, các vị trí hiểu rõ vai trò và duy trì được sự liên kết ngay cả khi chịu sức ép.

Khả năng kiểm soát bóng của La Roja có thể khiến Argentina phải dành nhiều thời gian phòng ngự. Khi ấy, De Paul, Enzo Fernandez và Mac Allister sẽ phải hoạt động liên tục để ngăn Rodri cùng Fabian Ruiz đưa bóng lên phía trước.

Dù nghiêng về Tây Ban Nha, các phân tích vẫn dành sự tôn trọng lớn cho Argentina. Đội bóng của Scaloni sở hữu những cầu thủ giàu kinh nghiệm và có khả năng chuyển trạng thái rất nhanh.

Chỉ một tình huống mất bóng không đúng vị trí cũng có thể giúp Messi tìm thấy Alvarez phía sau hàng phòng ngự. Vì vậy, Tây Ban Nha cần kiểm soát thế trận nhưng không được nóng vội trong việc dâng cao đội hình.

Messi và Yamal tạo nên cuộc đấu giữa hai thế hệ

Bên cạnh những phân tích chiến thuật, báo chí quốc tế dành phần lớn sự chú ý cho Lionel Messi và Lamine Yamal.

Messi đại diện cho kinh nghiệm, khả năng đọc trận đấu và sự lạnh lùng trong những thời điểm quyết định. Yamal mang đến tốc độ, sự táo bạo và những pha xử lý khó đoán bên hành lang phải.

Hai cầu thủ không trực tiếp đối đầu ở cùng một khu vực nhưng có thể quyết định cách vận hành của đội nhà.

Argentina cần De Paul, Enzo Fernandez và Mac Allister tạo ra không gian để Messi nhận bóng. Tây Ban Nha lại dựa vào Rodri cùng Dani Olmo để đưa Yamal vào các tình huống đối đầu trực tiếp với Nicolas Tagliafico.

Nếu Yamal vượt qua được lớp phòng ngự bên cánh trái của Argentina, Tây Ban Nha có thể liên tục đặt khung thành Emiliano Martinez vào trạng thái chịu sức ép.

Nếu Messi thoát khỏi sự giám sát của Rodri, Argentina sẽ có cơ hội tấn công vào khoảng trống giữa Cubarsi và Laporte.

Tuyến giữa có thể quyết định nhà vô địch

Dù Messi và Yamal là hai cái tên thu hút nhất, nhiều chuyên trang thống nhất rằng khu trung tuyến mới là nơi có thể định đoạt trận chung kết.

Tây Ban Nha sở hữu Rodri, Fabian Ruiz và Dani Olmo. Bộ ba này giúp đội bóng kiểm soát nhịp độ, luân chuyển bóng và duy trì sức ép ở phần sân đối phương.

Argentina có De Paul, Enzo Fernandez và Mac Allister. Những cầu thủ này không chỉ tranh chấp mà còn có thể thực hiện các đường chuyền đưa bóng nhanh lên phía trên.

Nếu Rodri có nhiều thời gian xử lý, Tây Ban Nha sẽ kiểm soát được trận đấu và đẩy Argentina lùi sâu. Nếu De Paul cùng các đồng đội áp sát hiệu quả, Messi và Alvarez có thể nhận bóng ở những vị trí thuận lợi hơn.

Cuộc đấu vì thế không chỉ nằm ở kỹ thuật mà còn phụ thuộc vào thể lực, khả năng giữ cự ly và mức độ chính xác trong từng đường chuyền.

Báo chí thế giới chia đôi niềm tin trước trận chung kết

Các dự đoán của báo chí thế giới cho thấy Tây Ban Nha và Argentina đều có cơ sở để tin vào chức vô địch.

Tây Ban Nha được lựa chọn nhờ hàng phòng ngự chắc chắn, khả năng kiểm soát bóng và cấu trúc đội hình ổn định. Argentina nhận được niềm tin từ kinh nghiệm, bản lĩnh trận lớn và khả năng tạo đột biến của Messi.

La Roja có thể chiếm ưu thế về thế trận, nhưng việc kiểm soát bóng không đồng nghĩa với chiến thắng. Đội bóng của De la Fuente cần tránh những sai lầm ở khu trung tuyến và phải tìm cách chuyển ưu thế thành cơ hội rõ ràng.

Argentina có thể không tạo ra nhiều đợt tấn công liên tục, nhưng nhà đương kim vô địch sở hữu những cầu thủ đủ khả năng tận dụng một khoảnh khắc. Đó là lý do giới chuyên môn vẫn rất thận trọng khi lựa chọn đội sẽ nâng cúp.

Đội hình dự kiến Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha: Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal.

Argentina: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, Lionel Messi, Julian Alvarez.