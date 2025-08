Quốc phòng - An ninh Bảo đảm an ninh ở khu vực giáp ranh Việc bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn luôn được cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an xã Cát Tiên 2 chú trọng thực hiện.

Xã Cát Tiên 2 được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Phước Cát, xã Phước Cát 2 và xã Đức Phổ. Đây là địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lâm Đồng; đồng thời là địa bàn giáp ranh với các địa phương thuộc tỉnh Đồng Nai.

Công an xã Cát Tiên 2 ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự

Trung tá Nguyễn Văn Tỉnh - Trưởng Công an xã Cát Tiên 2 cho biết, địa bàn xã là vùng giáp ranh với các xã của huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước cũ); trong đó, nổi lên là mối lo về buôn bán, vận chuyển các chất ma túy từ địa phương khác qua địa bàn. Cùng với đó, tình trạng thanh thiếu niên các xã thuộc huyện Bù Đăng (cũ) thường xuyên tụ tập qua địa phương để tiến hành đua xe, vi phạm an toàn giao thông. Cụ thể, trong 5 năm qua, trên địa bàn xã xảy ra 10 vụ phạm tội về trật tự xã hội. Số vụ vi phạm hành chính về trật tự xã hội xảy ra 16 vụ, 29 đối tượng, vi phạm hành chính về ma túy phát hiện 14 vụ, 10 đối tượng.

Để giữ gìn, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Công an xã Cát Tiên 2 chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn luôn được đơn vị đẩy mạnh thực hiện.

Lực lượng công an xã triển khai và phối hợp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các kế hoạch, chỉ đạo của công an cấp trên về đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là trong các đợt cao điểm, lễ, tết. Lãnh đạo lực lượng công an đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình, quản lý tốt đối tượng, kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.

Công an xã Cát Tiên 2 đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra tại địa phương. Đẩy mạnh việc thu hồi vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ từ người dân. Qua đó, xã Cát Tiên 2 đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác bảo đảm an ninh trật tự được cấp trên giao.

Cụ thể, địa bàn xã Cát Tiên 2 luôn giữ vững an ninh chính trị, kiềm chế, kéo giảm sự gia tăng các loại tội phạm, tai nạn giao thông; phòng ngừa, không để xảy ra cháy nổ lớn thiệt hại về người. Tỷ lệ điều tra, giải quyết các vụ việc đạt 90% trở lên. Địa phương xây dựng mới 3 mô hình có hiệu quả trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Văn Thức - Bí thư Đảng ủy xã Cát Tiên 2 nhấn mạnh, thời gian qua, lực lượng Công an xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác bảo đảm an ninh chính trị; phối hợp tốt với các đơn vị nghiệp vụ tăng cường công tác nắm tình hình trên địa bàn, nhất là tình hình liên quan đến hoạt động của các đối tượng phản động; người nước ngoài, tình hình an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh chính trị nội bộ. Công an xã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các chủ trương, giải pháp bảo đảm giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn, không để xảy ra phức tạp. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được giữ vững.