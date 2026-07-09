An ninh trật tự Bảo đảm an ninh trật tự mùa thu hoạch sầu riêng Mùa sầu riêng năm 2026, xã Đạ Huoai trở thành điểm đến của nhiều thương nhân trong và ngoài nước. Cùng với cơ hội phát triển kinh tế, địa phương tăng cường quản lý người nước ngoài, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Mùa thu hoạch sầu riêng luôn thu hút đông đảo người lao động, thương nhân trong và ngoài nước tới xã Đạ Huoai

Được xem là “thủ phủ sầu riêng” của tỉnh Lâm Đồng, xã Đạ Huoai đang bước vào thời điểm sôi động nhất trong năm. Những vườn sầu riêng trĩu trái liên tục đón các đoàn thương nhân đến khảo sát chất lượng, tìm hiểu quy trình sản xuất và kết nối thu mua. Đặc biệt, năm nay ghi nhận sự xuất hiện của nhiều thương nhân nước ngoài, trong đó có các đối tác đến từ Trung Quốc, mở ra thêm cơ hội tiêu thụ và xuất khẩu cho đặc sản địa phương.

Không khí mua bán, giao dịch nhộn nhịp cũng kéo theo lượng người đến lưu trú tăng nhanh. Các cơ sở lưu trú, nhà vườn và điểm thu mua đều chủ động chuẩn bị điều kiện đón khách, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong thực hiện các quy định về quản lý cư trú. Ông Nguyễn Văn Hùng, chủ một cơ sở lưu trú tại xã Đạ Huoai cho biết, ngay từ trước mùa thu hoạch, công an xã đã đến tuyên truyền, hướng dẫn việc khai báo lưu trú đối với người nước ngoài. Chúng tôi được hướng dẫn rất cụ thể về quy trình khai báo trên hệ thống. Khi có khách nước ngoài đến lưu trú, cơ sở đều kiểm tra giấy tờ, thực hiện khai báo đầy đủ. Nếu phát hiện trường hợp có biểu hiện bất thường, chúng tôi sẽ báo ngay cho công an xã để phối hợp xử lý. Việc này vừa đúng quy định, vừa giúp hoạt động kinh doanh an toàn hơn.

Người dân xã Đạ Huoai thu hoạch, vận chuyển sầu riêng từ vườn rẫy ra các vựa thu mua

Không chỉ các cơ sở lưu trú, nhiều chủ cơ sở thu mua sầu riêng trên địa bàn xã Đạ Huoai cũng rất ủng hộ việc tăng cường quản lý người nước ngoài, người từ các địa phương khác tới địa phương tìm hiểu, thu mua sầu riêng. Điều này không chỉ răn đe những người có ý định thực hiện hành vi vi phạm pháp luật mà còn bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.

Theo ông Trần Văn Nam - chủ một vựa thu mua sầu riêng tại xã Đạ Huoai, việc nhiều doanh nghiệp, thương nhân nước ngoài đến tìm hiểu thị trường là tín hiệu tích cực, góp phần nâng cao giá trị trái sầu riêng ở đây.

“Chúng tôi rất phấn khởi khi sản phẩm được nhiều đối tác quan tâm. Tuy nhiên, việc hợp tác phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Chúng tôi chỉ làm việc với những đối tác có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ và luôn sẵn sàng phối hợp với lực lượng công an khi cần thiết để bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn”, ông Nam chia sẻ.

Công an xã Đạ Huoai kiểm tra cư trú người nước ngoài đến địa phương lao động

Trung tá Trần Văn Hùng - Trưởng Công an xã Đạ Huoai cho biết, để bảo đảm an ninh trật tự trong mùa thu mua sầu riêng, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở. Công an xã sẽ thường xuyên rà soát, kiểm tra các cơ sở lưu trú, nhà nghỉ, homestay và những địa điểm có người nước ngoài tạm trú.

Cùng với công tác quản lý cư trú, lực lượng công an tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các chủ cơ sở lưu trú thực hiện nghiêm việc khai báo, đăng ký tạm trú cho người nước ngoài; phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý người nước ngoài. Đồng thời, chúng tôi đẩy mạnh nắm tình hình tại các điểm thu mua, khu vực tập trung đông thương nhân để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định, vận động người dân tích cực cung cấp thông tin khi phát hiện những trường hợp có biểu hiện nghi vấn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an xã Đạ Huoai kiểm tra cư trú người nước ngoài đến địa phương buôn bán

Bên cạnh công tác quản lý cư trú, công an xã cũng tăng cường nắm tình hình tại các điểm thu mua, khu vực tập trung đông thương nhân; chủ động phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Lực lượng công an xã còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các chủ cơ sở lưu trú thực hiện nghiêm việc khai báo, đăng ký tạm trú cho người nước ngoài, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Việc triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý đã góp phần giữ vững ổn định địa bàn, tạo môi trường an toàn để người dân yên tâm sản xuất, doanh nghiệp thuận lợi thu mua và các đối tác nước ngoài đến làm ăn, hợp tác đúng quy định.