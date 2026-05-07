Pháp luật - Đời sống Bảo đảm an toàn giao thông đường sắt qua địa bàn Lâm Đồng Các lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phối hợp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, quyết tâm kéo giảm tai nạn, ngăn ngừa rủi ro.

Lực lượng chức năng kiểm tra, đóng lối đi tự mở qua đường sắt

Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đường sắt

Tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn phía Đông tỉnh Lâm Đồng dài gần 175 km, là tuyến giao thông huyết mạch, giữ vai trò quan trọng trong vận chuyển hành khách, hàng hóa, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tuy nhiên, cùng với quá trình phát triển dân cư và sản xuất, tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt, hình thành các lối đi tự mở vẫn còn diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Trước thực trạng đó, lực lượng chức năng, ngành đường sắt và chính quyền địa phương đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn trên toàn tuyến.

Tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua địa bàn tỉnh hiện có hơn 60 lối đi tự mở. Đây là những điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao khi người dân thường xuyên sử dụng để vận chuyển nông sản, máy móc phục vụ sản xuất hoặc đi lại hằng ngày. Bên cạnh đó, tình trạng xây dựng công trình phụ, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt vẫn còn xảy ra tại một số địa phương.

Ga Sông Phan thuộc địa bàn xã Tân Lập là khu vực có đông dân cư sinh sống dọc hai bên tuyến đường sắt. Sau vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng vừa xảy ra, công tác bảo đảm an toàn tại khu vực này tiếp tục được siết chặt. Đơn vị quản lý đường sắt duy trì thường xuyên việc kiểm tra các đường ngang, thực hiện nghiêm quy trình bảo đảm an toàn lao động, phát quang cây cối, vệ sinh hành lang tuyến, khơi thông hệ thống thoát nước nhằm bảo đảm tầm nhìn và điều kiện khai thác an toàn.

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn nhân viên đường sắt

Cùng với đó, cán bộ, nhân viên ngành đường sắt thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân không chăn thả gia súc trong phạm vi đường sắt, không đi lại trên đường ray, góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn giao thông.

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn Lâm Đồng xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm 4 người tử vong và 1 người bị thương, tăng so với cùng kỳ năm trước. Đây là con số đáng báo động, cho thấy nguy cơ tai nạn vẫn hiện hữu nếu không có các giải pháp quyết liệt và đồng bộ.

Phối hợp phòng ngừa, xử lý vi phạm

Thực hiện các kế hoạch của Bộ Công an và Công an tỉnh về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường phối hợp với ngành đường sắt và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, xử lý vi phạm.

Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Tân quản lý hơn 50 km tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua 3 xã Tân Lập, Suối Kiết và Tân Minh với 3 nhà ga, 9 đường ngang dân sinh và 11 lối đi tự mở. Đơn vị thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, phối hợp với các nhà ga tuyên truyền pháp luật, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định khi qua đường sắt, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Tân kiểm tra tại ga Sông Phan

Song song với công tác tuần tra, lực lượng chức năng định kỳ rà soát những vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn, kiến nghị ngành chức năng và chính quyền địa phương đầu tư hoàn thiện hạ tầng, khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông. Các trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường sắt được kiểm tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh tại các khu dân cư, trường học và địa bàn có tuyến đường sắt đi qua. Nhiều hộ dân, chủ phương tiện phục vụ sản xuất nông nghiệp đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tự ý mở lối đi qua đường sắt và không vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt

Đối với hoạt động vận hành đường sắt, lực lượng cảnh sát giao thông còn phối hợp kiểm tra việc chấp hành quy định của đội ngũ trực tiếp phục vụ chạy tàu. Các đợt kiểm tra đột xuất, trong đó có kiểm tra nồng độ cồn đối với cán bộ, nhân viên trực tiếp điều hành chạy tàu được duy trì nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình khai thác.

Trung tá Nguyễn Đăng Vi, Phó Trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Tân, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: "Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và ngành đường sắt tăng cường kiểm tra, rà soát toàn bộ các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên tuyến. Trọng tâm là tham mưu, đề xuất sớm xóa bỏ hoàn toàn 11 lối đi tự mở trên đoạn tuyến do đơn vị quản lý, đồng thời xây dựng các tuyến đường gom phục vụ nhu cầu đi lại của người dân".

“ Trạm duy trì các tổ công tác kiểm tra đột xuất tại các nhà ga, kiểm tra việc chấp hành quy trình của đội ngũ trực tiếp phục vụ chạy tàu, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn chạy tàu và kéo giảm tai nạn giao thông đường sắt. Trung tá Nguyễn Đăng Vi, Phó Trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Tân

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành cùng với ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mỗi người dân. Khi những lối đi tự mở được xóa bỏ, hành lang an toàn được bảo vệ và ý thức người tham gia giao thông được nâng lên, mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông đường sắt sẽ từng bước được hiện thực hóa, góp phần bảo đảm an toàn trên tuyến đường sắt huyết mạch Bắc - Nam đi qua địa bàn tỉnh.