An ninh trật tự Bảo đảm an toàn giao thông đường thủy mùa mưa bão Với phương châm phòng ngừa từ sớm, từ xa, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Lâm Đồng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) đường thủy trước mùa mưa bão.

Cán bộ Phòng CSGT tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy nội địa, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho người dân

Đưa pháp luật đến từng người dân

Lâm Đồng hiện quản lý 9 tuyến sông chính với tổng chiều dài hơn 565 km, trên các tuyến có 65 công trình thủy điện và hệ thống hồ, lòng hồ rộng lớn; đồng thời có bờ biển dài 192 km. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, vận tải, du lịch và khai thác thủy sản, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT đường thủy, nhất là vào mùa mưa bão.

Trên các lòng hồ thủy điện và vùng biển, hoạt động giao thông đường thủy diễn ra nhộn nhịp mỗi ngày. Những con tàu, thuyền và xuồng máy là phương tiện không thể thiếu, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, khai thác thủy sản và sản xuất nông nghiệp của người dân. Đối với nhiều hộ dân, đây không chỉ là phương tiện mưu sinh mà còn là tài sản gắn bó với cuộc sống hàng ngày.

Tuy nhiên, sự quen thuộc ấy cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Không ít người vẫn còn chủ quan, cho rằng quãng đường ngắn nên không cần mặc áo phao hoặc chưa trang bị đầy đủ dụng cụ cứu sinh. Bước vào mùa mưa bão, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường thủy gia tăng do mưa lớn, giông lốc, dòng chảy phức tạp và việc điều tiết nước tại các hồ chứa, thủy điện.

Trung tá Trần Đăng Khoa, Đội trưởng Đội CSGT đường thủy số 3, trao áo phao cứu sinh, vận động người dân hình thành thói quen mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy

Xuất phát từ thực tế đó, Phòng CSGT, Công an tỉnh xác định tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa tai nạn từ sớm, từ xa. Lực lượng CSGT đã phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, công an các xã cùng chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động phổ biến pháp luật và hướng dẫn kỹ năng bảo đảm ATGT đường thủy.

Vừa qua, tại xã Tà Đùng, Đội CSGT đường thủy số 3 phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền cho hơn 70 hộ dân sinh sống quanh lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3. Người dân được hướng dẫn mặc áo phao đúng quy cách, sử dụng thiết bị cứu sinh, kỹ năng sơ cứu ban đầu, xử lý khi phương tiện gặp sự cố hoặc khi phát hiện người bị đuối nước. Không khí buổi tuyên truyền diễn ra gần gũi, tạo điều kiện để người dân trực tiếp thực hành, trao đổi những tình huống thường gặp trong quá trình di chuyển trên sông nước.

Lực lượng CSGT trao tặng nhu yếu phẩm cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn sinh sống trên lòng bè

Chị Nguyễn Thị Mới, người dân sinh sống trên nhà bè lòng hồ Thủy điện Đồng Nai 3 chia sẻ: “Trước đây nhiều người nghĩ đi gần thì không cần mặc áo phao. Sau khi được lực lượng công an tuyên truyền, hướng dẫn, bà con đã thay đổi nhận thức, luôn chuẩn bị áo phao mỗi khi xuống xuồng để bảo đảm an toàn cho mình và người thân”.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn chú trọng tuyên truyền cho học sinh về việc nhận biết các khu vực nguy hiểm, kỹ năng phòng, chống đuối nước và cách xử lý khi gặp sự cố trên sông, hồ trong dịp các em được nghỉ hè.

Em Lê Hồng Duyên, học sinh Trường THPT Đắk Glong cho biết: “Qua buổi tuyên truyền, em được hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước, nhận biết khu vực nguy hiểm và cách xử lý khi gặp người bị nạn. Đây là những kiến thức rất cần thiết để bảo vệ bản thân”.

Cán bộ CSGT Hướng dẫn trẻ em sử dụng áo phao đúng cách nhằm phòng ngừa tai nạn, đuối nước

Theo Trung tá Trần Đăng Khoa, Đội trưởng Đội CSGT đường thủy số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh, đơn vị thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân, chủ phương tiện và các hộ kinh doanh vận tải; đồng thời vận động ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường thủy nội địa, khuyến cáo người dân luôn mặc áo phao, trang bị đầy đủ dụng cụ cứu sinh trước khi tham gia giao thông trên sông, hồ. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và chủ động phòng ngừa tai nạn trong mùa mưa bão.

Tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm

Bên cạnh công tác tuyên truyền, Phòng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng duy trì thường xuyên các tổ tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường thủy trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đại tá Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch bảo đảm trật tự, ATGT đường thủy, tập trung kiểm tra các phương tiện vận tải thủy nội địa, phương tiện chở khách du lịch, bến thủy nội địa và những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trước và trong mùa mưa bão.

Tại các bến đò ngang sông, bến thủy nội địa và khu vực phương tiện thường xuyên hoạt động, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, giấy chứng nhận đăng ký, đăng kiểm, giấy phép của người điều khiển, số lượng áo phao, dụng cụ cứu sinh cũng như việc chấp hành quy định về số người được phép chở.

Với các trường hợp vi phạm, sau khi xử lý, lực lượng chức năng yêu cầu chủ phương tiện ký cam kết, không tái phạm

Đối với các phương tiện không bảo đảm điều kiện hoạt động hoặc vi phạm các quy định về an toàn, lực lượng chức năng kiên quyết yêu cầu khắc phục, đình chỉ hoạt động hoặc xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. “Cùng với việc bố trí lực lượng, phương tiện và trang thiết bị nghiệp vụ phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, Phòng CSGT tăng cường tuần tra cơ động kết hợp kiểm soát tại các điểm trọng yếu, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông và phòng ngừa tai nạn đường thủy”, Đại tá Nguyễn Văn Tiếp cho biết thêm.

Song song với công tác tuần tra, lực lượng CSGT còn chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đơn vị quản lý hồ chứa và các nhà máy thủy điện để kịp thời thông báo cho người dân khi có mưa lớn, giông lốc hoặc điều tiết, xả lũ, giúp người dân chủ động phòng tránh, hạn chế tối đa những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT đường thủy đã xử lý 30 trường hợp vi phạm quy định về chở quá số người, không trang bị đầy đủ áo phao và thiết bị cứu sinh

Những hoạt động thiết thực đã góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với người dân vùng sông nước, từng bước hình thành thói quen mặc áo phao, kiểm tra phương tiện trước khi xuất bến và nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường thủy, góp phần hạn chế tai nạn trong mùa mưa bão.