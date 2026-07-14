Quốc phòng - An ninh Bảo đảm an toàn giao thông tuyến biển, đảo Thời gian qua, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trên tuyến biển, đảo. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật cho các chủ tàu, thuyền.

Tuyến biển, đảo Lâm Đồng đông đúc tàu thuyền

Những vụ tai nạn đáng tiếc

Những năm gần đây, nước ta xảy ra nhiều vụ tai nạn trên biển. Đơn cử, vào ngày 14/6 vừa qua, tại vịnh Lan Hạ, thuộc đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng xảy ra vụ va chạm giữa tàu du lịch Eco 86 (BKS HP-5665) chở 31 khách với thuyền máy Bảy Hoa (BKS HP-3847) chở 11 khách, khiến thuyền máy Bảy Hoa bị chìm. Vụ việc làm 1 người tử vong.

Tại Lâm Đồng, vào ngày 6/7 vừa qua ngoài khơi phường Phú Thủy, Lâm Đồng xảy ra vụ tàu cá BTh 98379 TS, dài 17,1 m, công suất 420CV, xuất bến từ cảng cá Phú Hải đi khai thác hải sản. Trên tàu có 17 thuyền viên, do ông Phan Văn Chi (SN 1972), trú phường Phú Thủy làm thuyền trưởng. Khi đang đánh bắt tại khu vực cách mũi cảng Phú Hải khoảng 10 hải lý về phía Đông Nam thì bất ngờ bị tàu hàng Viet Thuan 11-07 tông trúng, khiến phương tiện chìm và toàn bộ 17 thuyền viên rơi xuống biển. Đặc biệt, mới đây nhất vào ngày 11/7, xảy ra vụ lật ca nô chở 32 du khách, đa số là khách nước ngoài trên vùng biển An Thới thuộc đặc khu Phú Quốc, An Giang, khiến 15 người tử vong.

Lâm Đồng có chiều dài bờ biển 192 km, trong đó có tuyến biển quan trọng Phan Thiết - đặc khu Phú Quý dài 56 hải lý. Vào dịp lễ, tết, mùa hè lượng khách ra đặc khu tăng mạnh, khiến hoạt động vận tải hành khách trên tuyến tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hàng hải, tai nạn trên biển và các hành vi vi phạm pháp luật.

Ngày càng nhiều người dân, du khách từ đất liền ra đặc khu Phú Quý

Tăng cường tuần tra, kiểm soát

Trước tình hình đó, BĐBP tỉnh phối hợp với Cảng vụ Hàng Hải tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện hoạt động trên biển, tại các cửa cảng, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về vận chuyển hành khách và an toàn hàng hải.

Trước khi xuất bến tại các cảng, nhất là Cảng vận tải Phan Thiết, 100% phương tiện thủy nội địa được lực lượng biên phòng kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý của phương tiện và thuyền viên như: đăng ký, đăng kiểm, giấy phép hoạt động, chứng chỉ chuyên môn. Đồng thời, kiểm tra việc sử dụng các trang thiết bị bảo đảm an toàn cho hành khách như: áo phao, phao cứu sinh; thiết bị phòng cháy, chữa cháy; lối thoát hiểm, chứng chỉ tập huấn của các thuyền viên...

Một chiến sĩ biên phòng kiểm tra việc sử dụng áo phao trên tàu

Ý thức được điều đó, các chủ tàu, thuyền cũng chấp hành nghiêm quy định luôn nâng cao cảnh giác đề phòng tai nạn xảy ra trên biển. Ông Lê Hồng Phong, thuyền trưởng một tàu cao tốc tuyến Phan Thiết - đặc khu Phú Quý cho biết: “Chúng tôi luôn ý thức chấp hành quy định pháp luật về bảo đảm an toàn cho hành khách. Mỗi chuyến ra khơi hướng về đặc khu rồi lại trở về đất liền, chúng tôi luôn đề cao cảnh giác những rủi ro bất trắc. Khi khách lên tàu, chúng tôi hướng dẫn ngồi đúng vị trí, kiểm tra giấy tờ đầy đủ, nhất là du khách nước ngoài phải có thị thực; yêu cầu khách chấp hành nghiêm quy định của tàu.

Tàu từ đất liền đi Đặc khu Phú Quý

Theo Trạm Biên phòng Phan Thiết, ngoài các phương tiện đánh bắt hải sản trên biển, từ đầu năm đến nay phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa lưu thông giữa đất liền với đặc khu Phú Quý, có trên 636 lượt tàu, hơn 7.200 thủy thủ, gần 146.800 lượt khách, khoảng 12.500 tấn hàng các loại xuất bến. Còn đối với nhập bến 619 lượt tàu với 7.037 thủy thủ, 136.796 lượt khách cùng hơn 1.844 tấn hàng các loại.

Đại úy Lê Thanh Tùng, Trưởng Trạm Biên phòng Phan Thiết thuộc Đồn Biên phòng Thanh Hải, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: “Thời gian qua, đơn vị tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng và người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn hàng hải; đồng thời duy trì lực lượng thường trực, sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống phát sinh trên biển.

Ban Chỉ huy BĐBP Lâm Đồng đã chỉ đạo đơn vị chủ động xây dựng phương án sát thực tế địa bàn và nhiệm vụ; tăng cường luyện tập từng phương án, tình huống theo phương châm “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh, có hiệu quả với các tình huống”; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng để nắm và dự báo tình hình từ sớm, từ xa. Trên cơ sở đó, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, bảo đảm an ninh, an toàn tuyến biên giới biển trong mọi tình huống.