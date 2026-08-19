Y tế - Sức khỏe Bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg/2026 về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục.

Chỉ thị nêu: Thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong cơ sở giáo dục đã được các bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục quan tâm thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, còn nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trong các cơ sở giáo dục, tác động tiêu cực sức khỏe, tâm lý học sinh, sinh viên, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động giáo dục.

Nguyên nhân chủ yếu là do việc tổ chức bảo đảm an toàn thực phẩm của một số cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý liên quan chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, thiếu kiểm tra, giám sát thường xuyên; nhiều trường hợp sử dụng thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ dẫn đến không bảo đảm an toàn, gây ngộ độc thực phẩm.

Để khẩn trương chấn chỉnh tình trạng nêu trên, khắc phục những hạn chế, bất cập, bảo đảm an toàn trường học, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của trẻ em, học sinh, sinh viên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan liên quan, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm ATTP trong cơ sở giáo dục.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế trong quý III năm 2026, rà soát, hoàn thiện các quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý ATTP đối với cơ sở giáo dục, nhất là quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các hoạt động, dịch vụ cung cấp thực phẩm, suất ăn cho cơ sở giáo dục, tổ chức và hoạt động nhà ăn, bếp ăn tập thể, căng tin có cung cấp dịch vụ ăn uống trong cơ sở giáo dục.

Đồng thời, chỉ đạo tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất các điều kiện bảo đảm ATTP tại bếp ăn tập thể, căng tin trường học và các cơ sở cung cấp thực phẩm, suất ăn cho cơ sở giáo dục. Kiên quyết đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo quy định.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo đơn vị chức năng kiểm soát chặt chẽ chất lượng, nguồn gốc nông sản, thực phẩm cung cấp cho cơ sở giáo dục; phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ thực phẩm an toàn cho trường học, bảo đảm việc truy xuất nguồn gốc.

Bộ Công thương chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chức năng, Sở Công thương và lực lượng quản lý thị trường địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát thị trường, chủ động ngăn chặn, xử lý triệt để, nghiêm minh các hành vi kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm nhập lậu, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổng rà soát, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về ATTP; hành vi thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý ATTP gây hậu quả nghiêm trọng, “cắt xén” khẩu phần, suất ăn học đường. Đấu tranh, xử lý một số vụ việc mang tính “cảnh tỉnh” răn đe...

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tăng cường chỉ đạo, giám sát việc thực hiện công tác bảo đảm ATTP trong cơ sở giáo dục; căn cứ đặc điểm tình hình địa phương, ban hành văn bản chỉ đạo toàn diện về công tác bảo đảm ATTP trong cơ sở giáo dục, phân công rõ nhiệm vụ của các sở, ngành, UBND cấp xã; cá thể hóa trách nhiệm của lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu các cơ quan trong quản lý ATTP tại các cơ sở giáo dục.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn phân công lãnh đạo, nhân viên y tế trường học trực tiếp giám sát, kiểm soát chặt chẽ toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm, suất ăn đưa vào trường học theo quy trình, hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm chất lượng bữa ăn, đúng thực đơn, đủ định lượng dinh dưỡng theo tiêu chuẩn. Tổ chức tiếp nhận và xử lý phản ánh của phụ huynh học sinh trong vòng 24 giờ.

Các cơ sở giáo dục phải thực hiện minh bạch, công khai thông tin hằng ngày với phụ huynh học sinh về đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu, hình ảnh thực phẩm, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh để phụ huynh có cơ sở theo dõi, giám sát.

Tạo điều kiện và cơ chế để Ban đại diện cha mẹ học sinh trong các cơ sở giáo dục tham gia giám sát nguồn thực phẩm, quá trình chia suất ăn, tham gia kiểm chứng và đánh giá chất lượng bữa ăn cùng giáo viên, học sinh...