Thời sự Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân Khu tái định cư Đưng K’Nớ 5 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ yêu cầu đơn vị liên quan đánh giá tổng thể hiện trạng, có giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân đang sinh sống tại Khu tái định cư Đưng K’Nớ 5, xã Đam Rông 4.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ kiểm tra tình trạng sạt lở tại khu tái định cư Đưng K’Nớ 5, xã Đam Rông 4

Sáng 20/8, đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn công tác, kiểm tra tình trạng sạt lở tại khu tái định cư Đưng K’Nớ 5, xã Đam Rông 4.

Khu dân cư Đưng K’Nớ 5 có diện tích quy hoạch hơn 15,4 ha, gồm 113 lô đất. Dự án được triển khai qua 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư gần 59,7 tỷ đồng.

Từ tháng 7/2025, tại khu dân cư xuất hiện tình trạng sụt lún, sạt lở

Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến nay, các hạng mục chính của giai đoạn 2 như san nền, đường giao thông, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng và cấp nước đã hoàn thành.

Tuy nhiên, từ tháng 7/2025, tại khu tái định cư xuất hiện tình trạng sụt lún, sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở và công trình phụ của nhiều hộ dân. Khu vực phía sau nhà dân có địa hình dốc, nền địa chất yếu và hệ thống thoát nước chưa đồng bộ, làm gia tăng nguy cơ sạt lở trong mùa mưa.

Thời gian qua, địa phương đã vận động các hộ dân bị ảnh hưởng di dời đến nơi an toàn, phủ bạt khu vực taluy, khơi thông dòng chảy và cắm biển cảnh báo.

Xã Đam Rông 4 đã vận động các hộ dân bị ảnh hưởng di dời đến nơi an toàn

Xã Đam Rông 4 kiến nghị tỉnh Lâm Đồng bố trí kinh phí để chủ động xử lý ngay các vị trí có nguy cơ sạt trượt cao, nạo vét và khôi phục hệ thống thoát nước trước mùa mưa; đồng thời hỗ trợ triển khai phương án ổn định lâu dài cho toàn Khu tái định cư Đưng K’Nớ 5.

Chủ đầu tư dự án cũng đề xuất đầu tư hệ thống mương thoát nước kiên cố, kè gia cố mái taluy, rọ đá bảo vệ chân dốc và các hạng mục thu gom nước tập trung để ổn định toàn bộ khu tái định cư. Đối với phương án này, dự kiến kinh phí thực hiện khoảng 80 tỷ đồng.

Tình trạng sạt lở tại khu dân cư thôn Đưng K’Nớ 5 xảy ra qua nhiều thời điểm, ở cả 2 giai đoạn của dự án. Ở giai đoạn 1 (trước năm 2020), khu dân cư đã xuất hiện sạt lở tại một số vị trí; địa phương phải triển khai 2 dự án riêng để khắc phục, lần lượt vào năm 2020 và năm 2022. Cơ quan chức năng cho biết, nguyên nhân sạt lở là do nền địa chất yếu, một số khu vực có lớp đất sét pha cát dễ bị rửa trôi khi thấm nước, làm gia tăng nguy cơ trượt đất. Bên cạnh đó, hệ thống thu gom, thoát nước mặt trong khu dân cư chưa được đầu tư đồng bộ; khi mưa lớn kéo dài, dòng chảy tập trung gây xói lở, làm mất ổn định mái taluy.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân vùng sạt lở

Kiểm tra thực tế khu vực sạt lở, đồng chí Đặng Hồng Sỹ yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân. Trong đó, chính quyền chú trọng tuyên truyền, vận động người dân khơi thông mương thoát nước, xử lý nước mái và chấm dứt việc xả nước sinh hoạt trực tiếp vào taluy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, đề xuất phương án xử lý dứt điểm các điểm sạt lở, nguy cơ mất an toàn, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.