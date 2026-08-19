Pháp luật - Đời sống Bảo đảm các điều kiện hoạt động tại Cơ sở cai nghiện số 3 Ngày 19/8, Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Cơ sở Cai Nghiện số 3 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (phường Hàm Thắng).

Đoàn kiểm tra hệ thống tường rào của Cơ sở cai nghiện số 3 đang được sửa chữa

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an tỉnh cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất, khu vực ăn, ở, sinh hoạt, học tập, lao động, giáo dục, y tế. Đồng thời kiểm tra các hạng mục phục vụ quản lý học viên tại Cơ sở cai nghiện số 3.

Qua đó, đánh giá thực tế điều kiện hoạt động của đơn vị, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, có giải pháp khắc phục. Mặt khác, động viên các học viên tiếp tục học tập và sớm có phương hướng để ổn định cuộc sống sau khi được về với gia đình.

Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ tại cơ sở trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm quy trình 5 bước trong công tác cai nghiện, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, không để xảy ra sai sót.

Đại tá Đậu Xuân Bảo đến thăm, kiểm tra cơ sở học tập và dạy nghề tại Cơ sở cai nghiện số 3

Về các đề xuất mua sắm trang thiết bị, lãnh đạo Công an tỉnh cho biết, cần được rà soát, tổng hợp, báo cáo Ban Giám đốc. Trong đó, chú trọng đầu tư cải thiện cảnh quan môi trường, tăng cây xanh, tạo không gian sinh hoạt xanh, sạch, phù hợp điều kiện thời tiết.

Ngoài ra, hệ thống camera giám sát phải được lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng thường xuyên. Công tác phòng cháy, chữa cháy, an toàn điện thường xuyên được kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống cơ sở vật chất, kịp thời xử lý những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trong khu vực quản lý, không để xảy ra tình huống phức tạp xảy ra.

Đoàn đến thăm, kiểm tra cơ sở học tập và dạy nghề tại Cơ sở cai nghiện số 3

Đại tá Đậu Xuân Bảo yêu cầu đơn vị đặc biệt quan tâm công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng ngừa dịch bệnh. Song song, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, người lao động.

Lãnh đạo Công an tỉnh động viên các học viên tiếp tục học tập và sớm có phương hướng để ổn định cuộc sống sau khi được về với gia đình

Đối với tình trạng quá tải, đơn vị cần chủ động phối hợp các cơ sở liên quan để điều tiết, bố trí phù hợp hoặc tham mưu các hình thức cai nghiện tại cộng đồng theo quy định. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện, hỗ trợ học viên từng bước ổn định tâm lý, thay đổi nhận thức, xây dựng quyết tâm từ bỏ ma túy, tái hòa nhập cộng đồng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.