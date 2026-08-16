Thời sự Lâm Đồng Bảo đảm các điều kiện tốt nhất, sẵn sàng đón những chuyến bay đầu tiên trở lại sân bay Liên Khương Chiều 16/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị, sẵn sàng mở cửa trở lại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc và Đinh Văn Tuấn đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị mở cửa trở lại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương đã tạm dừng khai thác từ ngày 4/3/2026 để thực hiện dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, trong đó trọng tâm là sửa chữa đường cất hạ cánh dài 3.250 m, rộng 45 m cùng hệ thống đường lăn, dải bảo hiểm, hạ tầng kỹ thuật và các thiết bị bảo đảm hoạt động bay.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao đổi với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị về công tác chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, sẵn sàng đón những chuyến bay đầu tiên trở lại Liên Khương

Trước khi mở cửa trở lại, sân bay đã trải qua các bước kiểm tra, nghiệm thu và bay hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường, đèn tín hiệu hàng không. Đây là những công đoạn quan trọng nhằm đánh giá chất lượng các hạng mục sau thi công, bảo đảm các điều kiện an toàn trước khi đưa vào khai thác.

Một trong những nội dung được lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm trong chuyến kiểm tra chiều 16/8 là phương án tổ chức đón những chuyến bay đầu tiên trở lại Liên Khương.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra tiến độ thực hiện các hạng mục tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương

Các phương án khánh tiết, bố trí khu vực đón khách, đón phi hành đoàn, phân luồng hành khách, bảo đảm an ninh trật tự, giao thông và cảnh quan đang được các đơn vị khẩn trương hoàn thiện.

Theo phương án chuẩn bị, trong buổi sáng 19/8, sân bay dự kiến đón 5 chuyến bay đầu tiên đến Đà Lạt, đánh dấu thời điểm hoạt động hàng không được nối lại sau hơn 5 tháng gián đoạn.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc và Đinh Văn Tuấn trải nghiệm "check in" nhận diện gương mặt tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương

Tại khu vực nhà ga, các đơn vị đang rà soát từng vị trí, từ khu vực đón khách, quầy thủ tục, khu vực chờ, bảng thông tin, hệ thống hướng dẫn đến công tác vệ sinh, cảnh quan. Mục tiêu đặt ra là hành khách và các thành viên tổ bay ngay từ những chuyến đầu tiên trở lại sẽ được phục vụ thuận lợi, an toàn và chu đáo.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc và Đinh Văn Tuấn kiểm tra hệ "check in" tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, chủ động xử lý những vấn đề phát sinh; đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, giao thông kết nối, vận tải hành khách và thông tin về các chuyến bay.

Cùng với đó, các đơn vị cần chuẩn bị tốt phương án đón, trả khách trong những ngày đầu khai thác, tránh để xảy ra tình trạng ùn ứ, thiếu phương tiện hoặc bất cập trong tổ chức giao thông bên ngoài khu vực nhà ga.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bảo đảm các điều kiện tốt nhất, sẵn sàng đón những chuyến bay đầu tiên trở lại Liên Khương

Theo Cục Hàng không Việt Nam, sau khi khai thác trở lại, Liên Khương dự kiến có tần suất bình quân khoảng 36 - 40 lượt chuyến bay đi và đến mỗi ngày, kết nối với các địa phương như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Vinh, Cần Thơ và Hải Phòng.

Đây là cơ sở quan trọng để Lâm Đồng từng bước khôi phục mạng lưới đường bay, đưa hoạt động du lịch trở lại nhịp độ cao hơn, đồng thời mở rộng các kết nối phục vụ giao thương, đầu tư và vận chuyển hàng hóa.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra công tác trang trí khánh tiết tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương

Đặc biệt, việc sân bay Liên Khương hoạt động trở lại diễn ra trong thời điểm Lâm Đồng đang chuẩn bị cho mùa du lịch cao điểm cuối năm và Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI. Do đó, Lâm Đồng đã xây dựng kế hoạch gắn việc khôi phục đường bay với quảng bá du lịch, xúc tiến thương mại, đầu tư và mở rộng thị trường khách.

Các đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị về công tác bảo đảm các điều kiện tốt nhất, sẵn sàng đón những chuyến bay đầu tiên trở lại Liên Khương

Yêu cầu đặt ra không chỉ là mở cửa sân bay đúng thời điểm, mà quan trọng hơn là phải vận hành an toàn, ổn định và tạo được hình ảnh đẹp ngay từ những chuyến bay đầu tiên.