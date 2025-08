Y tế - Sức khỏe Bảo đảm công tác tiêm chủng sau sáp nhập Trong 7 tháng năm 2025, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tại Lâm Đồng được tiêm chủng đầy đủ đạt 58,4%.

Tiêm vắc xin phòng bệnh cho trẻ tại Trạm Y tế xã Bảo Lâm



Sở Y tế Lâm Đồng đã chỉ đạo các trung tâm kiểm soát bệnh tật bảo đảm công tác tiêm chủng trên địa bàn tỉnh sau sáp nhập. Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm khu vực Lâm Đồng cũ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đắk Nông chịu trách nhiệm khu vực Đắk Nông cũ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Thuận chịu trách nhiệm khu vực Bình Thuận cũ. Các đơn vị tăng cường công tác quản lý vắc xin, vật tư được phân bổ trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng, tiến độ thực hiện công tác tiêm chủng mở rộng trên địa bàn quản lý trong 6 tháng đầu năm 2025 có 6/8 chỉ tiêu đạt gồm: Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng; tiêm vắc xin viêm gan B sơ sinh trong vòng 24 giờ; tiêm vắc xin phòng sởi; tiêm vắc xin sởi - rubella; tiêm vắc xin bạch hầu - ho gà - uốn ván (DPT); tiêm vắc xin viêm não Nhật Bản (đủ 2 mũi).

Tuy nhiên hiện nay, tỷ lệ tiêm vắc xin viêm não Nhật Bản mũi 3 chưa đạt, do nhiều phụ huynh chưa hiểu rõ tầm quan trọng và hiệu quả của việc tiêm đủ 3 mũi vắc xin viêm não Nhật Bản, đặc biệt là mũi thứ 3. Tỷ lệ phụ nữ có thai được tiêm đủ mũi vắc xin uốn ván cũng chưa đạt do số phụ nữ mang thai giảm so với đối tượng được đăng ký theo kế hoạch, đơn vị sẽ rà soát điều chỉnh vào quý 3 năm 2025.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Lâm Đồng ghi nhận 3.903 trường hợp mắc sởi, không có trường hợp tử vong, tăng 3.832 ca so với cùng kỳ năm 2024. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đắk Nông thống kê từ đầu năm 2025 đến nay, ghi nhận 643 ca mắc sởi trên địa bàn quản lý, phân tích số ca mắc theo tình trạng tiêm vắc xin: không tiêm chủng chiếm 34,72%; không rõ tiền sử tiêm chủng 32,64%... Các địa phương đã tích cực triển khai tiêm chủng hàng ngày, một số địa phương còn tổ chức tiêm chủng cuối tuần. Tuy nhiên, đến nay, công tác tiêm chủng vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý, tiếp cận, vận động đối tượng tiêm chủng, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Dự báo trong thời gian tới, vẫn có thể ghi nhận các ca mắc sởi mới rải rác do biến động dân cư, do đối tượng chưa đến tiêm vắc xin phòng bệnh sởi, nhất là tại các vùng có người Mông sinh sống.

Để đạt tỷ lệ 95% trẻ em dưới 1 tuổi tại Lâm Đồng được tiêm chủng đầy đủ theo kế hoạch tỉnh giao và trên 90% theo Chính phủ giao năm 2025, ông Lê Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai các hoạt động rà soát tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn, hội thảo triển khai vắc xin mới, giám sát các bệnh truyền nhiễm thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng cho cán bộ y tế trên địa bàn...

Các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các đơn vị y tế trên địa bàn triển khai các hoạt động tiêm chủng. Theo đó, rà soát đối tượng tiêm chủng chưa tiêm đủ liều vắc xin theo quy định. Thực hiện tốt công tác tổ chức tiêm chủng, theo dõi phản ứng sau tiêm, bảo đảm tiêm chủng an toàn, báo cáo kết quả tiêm chủng, giám sát bệnh truyền nhiễm trong tiêm chủng. Kịp thời nắm bắt khó khăn vướng mắc, đặc biệt là các địa bàn có tỷ lệ tiêm chủng thấp, vùng nguy cơ xảy ra dịch bệnh để có biện pháp tháo gỡ. Các đơn vị y tế phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tăng cường công tác truyền thông về lợi ích của tiêm chủng, các loại vắc xin phòng bệnh, đối tượng và lịch tiêm chủng, thông tin triển khai tiêm bù, tiêm vét, triển khai các vắc xin mới và chiến dịch tiêm chủng...