Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 4, chiều 27/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trình bày Tờ trình dự án Luật, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, dự thảo Luật gồm 10 điều; không sửa đổi, bổ sung phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của 9 luật hiện hành mà tập trung sửa đổi, bổ sung các nội dung chịu ảnh hưởng bởi kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước và kịp thời thể chế hóa các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, xử lý các vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn.

Trong đó, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc phòng liên quan về phòng thủ khu vực; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam: Quy định về chức vụ cán bộ của Chỉ huy Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; hạn tuổi phục vụ cao nhất của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; bổ nhiệm chức vụ trong các đơn vị dự bị động viên. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng: Quy định về giải ngạch quân nhân chuyên nghiệp dự bị...

Thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới khẳng định, Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nhất trí cao với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành Luật nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc sửa đổi kịp thời sẽ khắc phục các "khoảng trống pháp lý" khi bãi bỏ cấp huyện, bảo đảm tính liên tục trong công tác chỉ huy, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày tóm tắt báo cáo thẩm tra sơ bộ, đề xuất các vấn đề cần Quốc hội tập trung thảo luận. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Việc xây dựng dự án luật cơ bản bám sát và thể chế hóa kịp thời các chủ trương, định hướng của Đảng về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; bảo đảm tính hợp Hiến, tính thống nhất với hệ thống pháp luật; bảo đảm tính khả thi, đáp ứng các yêu cầu thực tiễn.

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự (Điều 4), Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tán thành việc điều chỉnh thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức trong công tác đăng ký, quản lý nguồn và tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ phù hợp với mô hình tổ chức mới. Để chặt chẽ, Thường trực Ủy ban đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát để phân định rõ trách nhiệm giữa Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh trong từng khâu của quy trình tuyển quân, bảo đảm rõ chủ thể, rõ trách nhiệm, không phát sinh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ...

Bày tỏ nhất trí cao với các nội dung sửa đổi, bổ sung, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu đề nghị tiếp tục rà soát kỹ các quy định cụ thể trong dự thảo luật và đối chiếu với các quy định của luật có liên quan để đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật và tính khả thi của một số quy định.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự chuẩn bị của Bộ Quốc phòng và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại. Theo Chủ tịch Quốc hội, dự thảo luật sửa đổi đồng thời các quy định tại 9 luật chuyên ngành về quân sự, quốc phòng, do đó yêu cầu hàng đầu là phải rà soát kỹ về kỹ thuật lập pháp nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, không để xảy ra mâu thuẫn, chồng chéo với các luật tổ chức bộ máy nhà nước như Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương và các luật chuyên ngành khác.

Về tổ chức bộ máy quân sự địa phương và chính quy hóa Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thành đơn vị quân sự địa phương trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh và đưa sĩ quan quân đội chính quy về đảm nhiệm các chức danh chỉ huy là một chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng. Dự thảo luật đã bổ sung các chức danh này vào hệ thống chức vụ cơ bản của sĩ quan.