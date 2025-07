Giáo dục - Đào tạo Bảo đảm hoạt động dạy hè tại các trường mầm non Dịp hè, nhiều cơ sở giáo dục mầm non trong tỉnh đã tổ chức dạy hè bảo đảm theo quy định. Việc học hè không chỉ giúp trẻ được trải nghiệm nhiều hoạt động giáo dục bổ ích mà còn giúp phụ huynh yên tâm làm việc, công tác.

Trẻ hoạt động vui chơi ngoài trời

Mỗi khi hè về, nhiều bậc phụ huynh có con nhỏ, nhất là với những phụ huynh bận rộn công việc lại phải đối mặt với nỗi lo tìm nơi gửi trẻ. Việc tìm kiếm nơi gửi trẻ an toàn, uy tín trở thành nhu cầu cấp thiết của nhiều gia đình trong dịp hè. Hiểu được nhu cầu của phụ huynh, mỗi dịp hè, ngoài các trường mầm non tư thục, nhiều cơ sở mầm non công lập trên địa bàn tỉnh đã tổ chức dạy hè, nhằm giải tỏa nỗi lo tìm nơi gửi con cho phụ huynh. Theo đó, thời gian dạy học hè tại các trường mầm non trong tỉnh diễn ra từ đầu tháng 6 đến 22/8/2025.

Ghi nhận tại Trường mầm non Phú Thủy (phường Phú Thuỷ), dịp hè này, nhà trường đã tổ chức 6 lớp với 180 trẻ. Trên cơ sở đăng ký của phụ huynh, nhà trường đã bố trí lớp phù hợp với độ tuổi của trẻ. Giáo viên tham gia dạy hè cũng tự nguyện đăng ký. Theo đó, nhà trường bố trí giáo viên phù hợp với số lượng trẻ theo học, bảo đảm mỗi lớp có 2 cô giáo nuôi dưỡng, chăm sóc. Với kinh nghiệm nhiều năm tổ chức hoạt động dạy học hè, Trường mầm non Phú Thủy đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và nhu cầu thực tế của phụ huynh.

Cô Lê Thị Hà Vi - Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Phú Thủy cho biết: Nhà trường đã xây dựng kế hoạch hoạt động dạy học hè cụ thể, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để bảo đảm công tác quản lý, theo dõi, chỉ đạo. Theo đó, hoạt động dạy học hè được nhà trường tổ chức tuân thủ nghiêm túc các quy định về sĩ số trẻ/lớp, bố trí đủ giáo viên, nhân viên phù hợp với số lượng trẻ được nhận. Cùng với đó, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi. Duy trì chế độ sinh hoạt hằng ngày ổn định, phù hợp với từng độ tuổi. Tổ chức các trò chơi vận động, trò chơi dân gian, trò chơi trí tuệ giúp trẻ phát triển thể chất, tư duy, ngôn ngữ và kỹ năng. Ngoài ra, nhà trường còn chủ động chuẩn bị các phương án phòng, chống dịch bệnh mùa hè.

Còn tại Trường mầm non Phan Thiết, hoạt động dạy học hè diễn ra sôi nổi với đầy đủ các nội dung theo kế hoạch. Hè năm nay, nhà trường tổ chức 9 lớp với 220 trẻ từ 3 - 6 tuổi. Theo đó, nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp, xây dựng kế hoạch chương trình trong các hoạt động hè, ưu tiên giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Thực hiện tốt các nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ, bảo đảm 100% an toàn cho trẻ trong hè, cho trẻ làm quen với chương trình giáo dục mầm non phù hợp theo từng độ tuổi. Cùng với đó, thực hiện tốt bán trú về công tác chăm sóc nuôi dưỡng, vệ sinh cá nhân trước các giờ ăn của trẻ và cuối ngày. Trong đó, nhà trường lên thực đơn, kiểm tra khẩu phần ăn, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, theo dõi các hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh trẻ, vệ sinh trong và ngoài lớp học; kiểm tra thực hiện quy trình của bếp ăn, an toàn thực phẩm…

Có thể thấy, hoạt động dạy học hè tại các trường mầm non trong tỉnh không chỉ là giải pháp thiết thực giúp phụ huynh cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình mà còn là môi trường giáo dục tốt giúp các bé có một mùa hè thật vui vẻ, bổ ích và an toàn. Chị Nguyễn Thị Mai - phụ huynh có con học tại Trường Mầm non Phú Thủy chia sẻ: “Vợ chồng tôi đều bận rộn với công việc, ông bà nội ngoại thì ở xa nên dịp hè không thể trông con được. Khi biết nhà trường tổ chức dạy học hè, tôi liền đăng ký cho con học. Chúng tôi rất yên tâm khi con học tại đây vì con đã quen trường, quen cô nên tâm lý cũng không bị xáo trộn. Ở trường, các cô cũng chăm sóc cho con chu đáo và được tham gia nhiều hoạt động vui chơi bổ ích...”.