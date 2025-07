Đời sống Báo động tình trạng trẻ em đuối nước Trẻ em đuối nước đang trở thành vấn đề đáng báo động ở một số địa bàn tại tỉnh Lâm Đồng. Các cấp, ngành, địa phương cùng các bậc cha mẹ cần quan tâm chung tay ngăn chặn.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ dạy bơi cho trẻ em

Từ đầu năm đến nay, tại các xã khu vực phía Tây tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận 12 vụ đuối nước khiến 18 trẻ tử vong. Đáng chú ý là hầu hết các vụ đuối nước đều xảy ra tại các ao, hồ, nhất là các ao, hồ người dân tự tạo để trữ nước tưới cho cây trồng.

Vụ tai nạn gần nhất xảy ra vào ngày 14/5/2025, cháu H.T.N.H (SN 2020) con của ông H.N.T (SN 1986) trú tại bon Bu Păh, xã Trường Xuân tự ý đi chơi tại hồ chứa nước tưới cà phê của nhà hàng xóm. Trong lúc mải chơi, cháu H. không may trượt chân xuống hồ nước. Sau khi phát hiện sự việc, hàng xóm cùng gia đình đưa cháu H. đến trạm y tế cấp cứu. Tuy nhiên, cháu H. đã tử vong.

Trước đó, vào ngày 30/4/2025, cháu Giàng A. Đ (SN 2018), trú tại, xã Quảng Khê theo gia đình đi vào làm rẫy ở khu vực gần nhà. Thấy bố bơi thuyền qua bên kia đập để làm rẫy, cháu Đ liền bơi theo thì bị đuối nước. Cũng trong chiều 30/4/2025 tại xã Nhân Cơ, đã xảy ra 1 vụ đuối nước. Nạn nhân là cháu Nguyễn B. A. (SN 2018), trong lúc ra hồ chứa nước tưới bên hông nhà để chơi thì không may bị trượt chân té xuống hồ và tử vong.

Ao, hồ tự tạo ở xã Nhân Đạo khiến cháu Nguyễn B.A bị đuối nước vào ngày 30/4/2025

Liên tiếp các vụ đuối nước thương tâm xảy ra thời gian qua đã để lại nỗi đau, sự tổn thất to lớn cho gia đình và xã hội. Điều này đã gióng lên hồi chuông báo động, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương và các gia đình ở các địa phương cần có giải pháp phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em một cách thiết thực, hiệu quả, không để xảy ra những vụ đuối nước thương tâm ở trẻ.

Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Lâm Đồng, công tác phòng, chống đuối nước trẻ em vẫn còn tồn tại, hạn chế, bị động. Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc đuối nước xảy ra, đặc biệt là ở trẻ em, trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ phối hợp với công an các xã, phường, các đơn vị chức năng tiếp tục tổ chức điều tra, khảo sát các khu vực, địa điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em; tổ chức cắm biển cấm, biển cảnh báo nguy hiểm, rào chắn; phát loa tuyên truyền, hướng dẫn người dân về những nguy cơ và biện pháp phòng tránh các sự cố, tai nạn có thể xảy ra.

Hiện nay, các cháu đang vào dịp nghỉ hè, vì vậy các gia đình cần hết sức chú ý đến con, em mình. Các bậc cha mẹ cần phối hợp với cơ quan chức năng trang bị kỹ năng bơi lội cũng như cách thoát khỏi đuối nước cho trẻ.