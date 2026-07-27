Báo Hàn Quốc ca ngợi tuyển Việt Nam sau trận thắng hủy diệt 7-0 trước Timor Leste Truyền thông Hàn Quốc dành nhiều lời khen cho HLV Kim Sang Sik và đội tuyển Việt Nam khi đè bẹp Timor Leste 7-0, kéo dài chuỗi 19 trận bất bại ấn tượng.

Màn trình diễn áp đảo với chiến thắng 7-0 trước Timor Leste ở ngày ra quân ASEAN Cup 2026 không chỉ mang lại 3 điểm trọn vẹn cho đội tuyển Việt Nam mà còn thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ truyền thông quốc tế. Giới báo chí Hàn Quốc đồng loạt dành những lời tán dương cho lối chơi thuyết phục và bản lĩnh của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao sau màn trình diễn trước Timor Leste. (Ảnh: VFF)

Sức mạnh áp đảo và màn trình diễn chói sáng của Đình Bắc

Đội tuyển Việt Nam nhanh chóng tạo nên thế trận một chiều ngay từ những phút đầu tiên. Sự chủ động trong khâu kiểm soát bóng và khả năng chuyển trạng thái linh hoạt giúp đoàn quân của HLV Kim Sang Sik ghi liền 5 bàn thắng ngay trong hiệp một, trước khi ấn định thắng lợi chung cuộc 7-0 ở hiệp hai.

Điểm sáng lớn nhất trên hàng công là tiền đạo Đình Bắc. Chân sút trẻ này đã có một ngày thi đấu bùng nổ khi lập một cú hat-trick, thể hiện khả năng dứt điểm đa dạng cùng cảm giác không gian nhạy bén. Sự hiệu quả của Đình Bắc phản ánh chính xác triết lý tấn công trực diện và sắc bén mà ban huấn luyện đang áp dụng.

Truyền thông xứ kim chi ngả mũ trước kỷ lục 19 trận bất bại

Tờ News1 của Hàn Quốc nhận định đội tuyển Việt Nam đã khẳng định vị thế ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch bằng một thế trận hoàn toàn vượt trội. Tờ báo này giật tít nhấn mạnh tham vọng hướng tới ngôi vương tiếp theo tại giải đấu khu vực, đồng thời đánh giá cao sự ổn định đáng kinh ngạc của đại diện Đông Nam Á.

Đáng chú ý, trận thắng này tiếp tục kéo dài chuỗi bất bại liên tiếp của đội tuyển Việt Nam lên con số 19 (bao gồm 17 chiến thắng và 2 trận hòa). Theo tờ Daum, kể từ khi tiếp quản chiếc ghế huấn luyện viên trưởng vào năm 2024, HLV Kim Sang Sik đã liên tục ghi dấu ấn đậm nét. Ông đưa đội tuyển đăng quang ASEAN Cup 2024, giành vé tham dự Asian Cup 2027 và tiếp tục duy trì thế thống trị khu vực trong năm 2026.

Giới chuyên môn Hàn Quốc đánh giá, tiếp nối nền tảng thành công từ kỷ nguyên của HLV Park Hang Seo, HLV Kim Sang Sik đang từng bước xây dựng một tập thể có chiều sâu đội hình, tính kỷ luật và bản lĩnh thi đấu rất cao.

Hướng tới cuộc đối đầu với Singapore trên sân Mỹ Đình

Thắng lợi tưng bừng ở ngày ra quân không chỉ mang lại lợi thế lớn về mặt hiệu số mà còn tiếp thêm sự tự tin cho toàn đội. Sự nhịp nhàng giữa các tuyến cùng hiệu suất ghi bàn ấn tượng đang tạo nên nền tảng vững chắc cho hành trình bảo vệ ngôi vương.

Ở lượt trận tiếp theo tại bảng đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về thi đấu trên sân Mỹ Đình để chạm trán đội tuyển Singapore. Trận đấu dự kiến diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/7.