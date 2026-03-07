Bảo hành trọn đời pin xe điện: Chery đặt cược vào công nghệ Rhino trước tiêu chuẩn an toàn mới Chery vừa công bố chính sách bảo hành trọn đời cho hệ truyền động điện trên các dòng xe dùng pin Rhino, đáp trả tiêu chuẩn an toàn GB38031-2025 khắt khe nhất thế giới.

Trong một động thái nhằm củng cố niềm tin của người tiêu dùng và khẳng định vị thế công nghệ, Chery đã chính thức công bố chính sách bảo hành trọn đời cho các thành phần cốt lõi của xe điện. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi Trung Quốc áp dụng tiêu chuẩn an toàn pin xe điện mới (GB38031-2025) từ ngày 01/07/2026, được giới chuyên gia đánh giá là bộ quy tắc nghiêm ngặt nhất hành tinh hiện nay.

Tiêu chuẩn GB38031-2025: Thử thách cực hạn cho các nhà sản xuất

Tiêu chuẩn quốc gia mới của Trung Quốc không chỉ dừng lại ở việc yêu cầu cảnh báo sớm trước khi xảy ra hỏa hoạn. Nó đặt ra những rào cản kỹ thuật khắt khe nhằm bảo vệ tối đa tính mạng hành khách trong các tình huống khẩn cấp. Cụ thể:

Khả năng chịu nhiệt: Bộ pin phải đảm bảo không bốc cháy hoặc phát nổ trong ít nhất 2 giờ sau khi hiện tượng thoát nhiệt (thermal runaway) bắt đầu. Đây là một bước tiến lớn so với các tiêu chuẩn trước đây vốn chỉ yêu cầu vài phút.

Bộ pin phải đảm bảo không bốc cháy hoặc phát nổ trong ít nhất 2 giờ sau khi hiện tượng thoát nhiệt (thermal runaway) bắt đầu. Đây là một bước tiến lớn so với các tiêu chuẩn trước đây vốn chỉ yêu cầu vài phút. An toàn cabin: Khói độc tuyệt đối không được lọt vào khoang lái trong ít nhất 5 phút đầu tiên, cung cấp đủ thời gian vàng để hành khách thoát hiểm.

Khói độc tuyệt đối không được lọt vào khoang lái trong ít nhất 5 phút đầu tiên, cung cấp đủ thời gian vàng để hành khách thoát hiểm. Độ bền va đập: Bộ pin phải vượt qua thử nghiệm bị va đập 3 lần bởi một quả cầu thép 30 mm với năng lượng tác động 150 joules mà không được bắt lửa.

Bộ pin phải vượt qua thử nghiệm bị va đập 3 lần bởi một quả cầu thép 30 mm với năng lượng tác động 150 joules mà không được bắt lửa. Sức bền sạc nhanh: Trong bối cảnh hạ tầng sạc 1 MW đang phát triển mạnh, pin phải chịu được ít nhất 300 chu kỳ sạc nhanh và vẫn vượt qua được bài kiểm tra an toàn ngắn mạch sau đó.

Mẫu SUV T7 của Chery được trang bị pin Rhino với chính sách bảo hành trọn đời.

Lời giải từ hệ sinh thái pin Rhino của Chery

Để đáp ứng những yêu cầu khắt khe này, Chery đã phát triển dòng pin Rhino (Tê giác). Hãng tự tin khẳng định toàn bộ các mẫu xe đang và sẽ mở bán trang bị loại pin này đều đạt chuẩn GB38031-2025. Chính sách bảo hành mới của Chery tập trung vào ba thành phần điện chính (3-Electric system):

Pin động lực (Power Battery): Thành phần quan trọng và đắt đỏ nhất. Mô-tơ truyền động (Drive Motor): Đảm bảo hiệu suất vận hành lâu dài. Bộ điều khiển điện tử (ECU): "Bộ não" quản lý năng lượng của xe.

Đặc biệt, Chery đưa ra cam kết mạnh mẽ: Nếu phương tiện bị hư hỏng do lỗi thoát nhiệt từ chính bộ pin, hãng sẽ bồi thường bằng một chiếc xe mới cùng mẫu. Tuy nhiên, chính sách bảo hành trọn đời này hiện chỉ áp dụng cho chủ sở hữu đầu tiên và sử dụng cho mục đích phi thương mại.

Cuộc đua bảo hành và tương lai thị trường xe cũ

Việc Chery tung ra gói bảo hành trọn đời không chỉ là một chiêu bài marketing mà còn là một tính toán chiến lược. Hiện nay, rào cản lớn nhất đối với thị trường xe điện đã qua sử dụng chính là nỗi lo về sự xuống cấp của pin sau khi hết hạn bảo hành (thường là 8 năm).

Trong khi Chery chọn cách bảo hành trọn đời cho chủ đầu tiên, các đối thủ như NIO đang hợp tác với CATL để thúc đẩy tiêu chuẩn bảo hành 15 năm cho cả chủ sở hữu thứ hai. Những nỗ lực này nhằm ngăn chặn kịch bản thị trường xe cũ bị sụp đổ vào năm 2030, khi hàng triệu chiếc xe điện đời đầu hết hạn bảo hành pin.

Thông số kỹ thuật Yêu cầu tiêu chuẩn GB38031-2025 Thời gian không cháy sau thoát nhiệt Tối thiểu 120 phút (2 giờ) Thời gian ngăn khói vào cabin Tối thiểu 5 phút Thử nghiệm va đập thép 3 lần va đập (150 Joules) Chu kỳ sạc nhanh tối thiểu 300 chu kỳ

Bên cạnh việc tối ưu hóa công nghệ pin hiện tại, Chery cũng đang mở rộng hợp tác với các gã khổng lồ như CATL và Gotion để hướng tới việc sản xuất hàng loạt pin thể rắn (solid-state) vào năm 2027. Đây được coi là lời giải cuối cùng cho bài toán an toàn và mật độ năng lượng trong ngành công nghiệp xe điện toàn cầu.