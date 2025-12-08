Nông nghiệp - Nông thôn Bảo Lâm 2 phát huy thế mạnh, tiềm năng để phát triển Xã Bảo Lâm 2 của tỉnh Lâm Đồng có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển kinh tế. Với các cây trồng chủ lực như: cà phê, chè, bơ, sầu riêng và quốc lộ 20 ngang qua đã và đang biến vùng đất này vươn lên từng ngày.

Cấp ủy, chính quyền địa phương thăm mô hình Trồng nấm đông trùng hạ thảo tại địa phương

Đến nay, xã Bảo Lâm 2 đang chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, hữu cơ, vận động nông dân chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng, giá trị thu nhập cao. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 72 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất bình quân trên một đơn vị diện tích đất canh tác đạt 200 triệu đồng/1ha/năm; tổng thu ngân sách trong giai đoạn 2020-2025 đạt 501 tỷ đồng.

Xã có vùng sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ cao khoảng 300 ha, hiện 100% sản phẩm trái cà phê trong vùng đảm bảo tiêu chuẩn dùng làm nguyên liệu chế biến và xuất khẩu. Ông Lê Quang Linh, nông dân của xã, hiện canh tác 9 ha cà phê trong vùng sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ cao cho rằng, việc tham gia vào vùng sản xuất mang đến nhiều lợi thế cho gia đình, nhất là việc tiếp cận, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao giá trị sản phẩm, bảo vệ môi trường.

Hiện diện tích cà phê của xã có 8.715 ha; chè 694,5 ha; hồ tiêu 114,5 ha; sầu riêng 1.090 ha; dâu tằm 183,1 ha, nông dân trồng xen các loại cây ăn trái có giá trị cao đã góp phần nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích của xã. Cùng với đó, xã Bảo Lâm 2 thực hiện chương trình Hỗ trợ giống cây trồng cho bà con nông dân xây dựng mô hình Trồng hoa, rau trong nhà kính. Xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP trên địa bàn: cấp mã số vùng trồng cho sản phẩm sầu riêng; cấp chứng nhận VietGAP cho Tổ hợp tác rau, củ, quả, măng cụt, bơ... đăng ký tiêu chuẩn GlobalGAP cho Công ty Cổ phần AT Group.

Ông Trần Viết Cường – Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 2 cho biết: Với vị trí địa lý đặc biệt, là nơi hội tụ của những tiềm năng to lớn, đa dạng; là trung tâm của kết nối giao thông. Chính vì vậy, thời gian tới, chính quyền địa phương quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao hiệu quả, dựa trên khoa học, công nghệ cao, chuyển đổi số và giá trị gia tăng cao; lấy thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng số làm động lực, tạo dư địa cho xã nhà phát triển.

Song song với phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển bền vững chủ yếu các ngành nghề như: cơ khí, sơ chế chè, rang, xay cà phê, may mặc… thu hút, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Toàn xã có 150 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Hoạt động các dịch vụ đã đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của địa phương, đáp ứng được nhu cầu của người dân trong và ngoài địa bàn.

Đồng chí Phan Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Lâm 2 cho biết: Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa I đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trên tất cả các lĩnh vực. Đối với kinh tế, sẽ đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, tập trung vùng sản xuất theo hướng cung ứng hàng hóa tiến tới xuất khẩu; chú trọng chất lượng và hiệu quả bền vững; tập trung xây dựng phát triển kinh tế theo trục phát triển chính của xã mới, bảo đảm sự kế thừa, hội tụ, hỗ trợ, bổ sung, phát huy tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực sẵn có của xã. Xác định “phát triển nông nghiệp là trọng tâm, trụ đỡ; công nghiệp, xây dựng là động lực; thương mại, dịch vụ là đột phá”, để từ đó đề ra các giải pháp triển khai thực hiện đạt hiệu quả; đồng thời, huy động mọi nguồn lực xã hội để thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững.