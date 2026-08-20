Bảo Minh Bình Thuận thông báo thất lạc 100 Giấy chứng nhận bảo hiểm xe gắn máy
Ngày 15/7/2026, Công ty Bảo Minh Bình Thuận phát hiện 10 quyển Giấy chứng nhận bảo hiểm xe gắn máy, với tổng cộng 100 số seri, bị thất lạc trong quá trình quản lý. Công ty đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phối hợp thông báo, bàn giao nếu phát hiện các giấy chứng nhận có số quyển, số seri nêu trong danh sách; đồng thời khuyến cáo khách hàng chủ động kiểm tra để tránh phát sinh rủi ro.
Cụ thể, các Giấy chứng nhận bảo hiểm bị thất lạc gồm:
|STT
|Tên ấn chỉ
|Quyển số
|Từ số seri
|Đến số seri
|1
|GCN bảo hiểm xe gắn máy loại 10 liên
|61626
|893406886230
|893406886239
|2
|GCN bảo hiểm xe gắn máy loại 10 liên
|18218
|893425112470
|893425112479
|3
|GCN bảo hiểm xe gắn máy loại 10 liên
|18240
|893425112690
|893425112699
|4
|GCN bảo hiểm xe gắn máy loại 10 liên
|18487
|893425115160
|893425115169
|5
|GCN bảo hiểm xe gắn máy loại 10 liên
|23789
|893425417880
|893425417889
|6
|GCN bảo hiểm xe gắn máy loại 10 liên
|23944
|893425419430
|893425419439
|7
|GCN bảo hiểm xe gắn máy loại 10 liên
|23976
|893425419750
|893425419759
|8
|GCN bảo hiểm xe gắn máy loại 10 liên
|24048
|893425420470
|893425420479
|9
|GCN bảo hiểm xe gắn máy loại 10 liên
|24050
|893425420490
|893425420499
|10
|GCN bảo hiểm xe gắn máy loại 10 liên
|24065
|893425420640
|893425420649
Công ty Bảo Minh Bình Thuận đề nghị tổ chức, cá nhân nếu nhặt được các Giấy chứng nhận bảo hiểm có số quyển, số seri nêu trên vui lòng liên hệ Công ty để thông báo và bàn giao.
Địa chỉ liên hệ: L77 đường Tôn Đức Thắng, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại: 0252.3839130.
Công ty cũng cảnh báo, tổ chức, cá nhân nhặt được các Giấy chứng nhận bảo hiểm nêu trên nhưng cố tình sử dụng nhằm mục đích trục lợi bảo hiểm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Đối với khách hàng đã được cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm có số seri thuộc danh sách trên, Công ty Bảo Minh Bình Thuận đề nghị liên hệ trụ sở Bảo Minh gần nhất để được kiểm tra, hướng dẫn và đổi sang Giấy chứng nhận bảo hiểm khác.
Công ty Bảo Minh Bình Thuận trân trọng thông báo và cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và khách hàng.