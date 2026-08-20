Thông tin Bảo Minh Bình Thuận thông báo thất lạc 100 Giấy chứng nhận bảo hiểm xe gắn máy Ngày 15/7/2026, Công ty Bảo Minh Bình Thuận phát hiện 10 quyển Giấy chứng nhận bảo hiểm xe gắn máy, với tổng cộng 100 số seri, bị thất lạc trong quá trình quản lý. Công ty đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phối hợp thông báo, bàn giao nếu phát hiện các giấy chứng nhận có số quyển, số seri nêu trong danh sách; đồng thời khuyến cáo khách hàng chủ động kiểm tra để tránh phát sinh rủi ro.

Cụ thể, các Giấy chứng nhận bảo hiểm bị thất lạc gồm:

STT Tên ấn chỉ Quyển số Từ số seri Đến số seri 1 GCN bảo hiểm xe gắn máy loại 10 liên 61626 893406886230 893406886239 2 GCN bảo hiểm xe gắn máy loại 10 liên 18218 893425112470 893425112479 3 GCN bảo hiểm xe gắn máy loại 10 liên 18240 893425112690 893425112699 4 GCN bảo hiểm xe gắn máy loại 10 liên 18487 893425115160 893425115169 5 GCN bảo hiểm xe gắn máy loại 10 liên 23789 893425417880 893425417889 6 GCN bảo hiểm xe gắn máy loại 10 liên 23944 893425419430 893425419439 7 GCN bảo hiểm xe gắn máy loại 10 liên 23976 893425419750 893425419759 8 GCN bảo hiểm xe gắn máy loại 10 liên 24048 893425420470 893425420479 9 GCN bảo hiểm xe gắn máy loại 10 liên 24050 893425420490 893425420499 10 GCN bảo hiểm xe gắn máy loại 10 liên 24065 893425420640 893425420649

Công ty Bảo Minh Bình Thuận đề nghị tổ chức, cá nhân nếu nhặt được các Giấy chứng nhận bảo hiểm có số quyển, số seri nêu trên vui lòng liên hệ Công ty để thông báo và bàn giao.

Địa chỉ liên hệ: L77 đường Tôn Đức Thắng, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0252.3839130.

Công ty cũng cảnh báo, tổ chức, cá nhân nhặt được các Giấy chứng nhận bảo hiểm nêu trên nhưng cố tình sử dụng nhằm mục đích trục lợi bảo hiểm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đối với khách hàng đã được cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm có số seri thuộc danh sách trên, Công ty Bảo Minh Bình Thuận đề nghị liên hệ trụ sở Bảo Minh gần nhất để được kiểm tra, hướng dẫn và đổi sang Giấy chứng nhận bảo hiểm khác.

Công ty Bảo Minh Bình Thuận trân trọng thông báo và cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và khách hàng.