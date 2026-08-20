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    Bảo Minh Bình Thuận thông báo thất lạc 100 Giấy chứng nhận bảo hiểm xe gắn máy

    TB 20/08/2026 09:41

    Ngày 15/7/2026, Công ty Bảo Minh Bình Thuận phát hiện 10 quyển Giấy chứng nhận bảo hiểm xe gắn máy, với tổng cộng 100 số seri, bị thất lạc trong quá trình quản lý. Công ty đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phối hợp thông báo, bàn giao nếu phát hiện các giấy chứng nhận có số quyển, số seri nêu trong danh sách; đồng thời khuyến cáo khách hàng chủ động kiểm tra để tránh phát sinh rủi ro.

    Cụ thể, các Giấy chứng nhận bảo hiểm bị thất lạc gồm:

    STTTên ấn chỉQuyển sốTừ số seriĐến số seri
    1GCN bảo hiểm xe gắn máy loại 10 liên61626893406886230893406886239
    2GCN bảo hiểm xe gắn máy loại 10 liên18218893425112470893425112479
    3GCN bảo hiểm xe gắn máy loại 10 liên18240893425112690893425112699
    4GCN bảo hiểm xe gắn máy loại 10 liên18487893425115160893425115169
    5GCN bảo hiểm xe gắn máy loại 10 liên23789893425417880893425417889
    6GCN bảo hiểm xe gắn máy loại 10 liên23944893425419430893425419439
    7GCN bảo hiểm xe gắn máy loại 10 liên23976893425419750893425419759
    8GCN bảo hiểm xe gắn máy loại 10 liên24048893425420470893425420479
    9GCN bảo hiểm xe gắn máy loại 10 liên24050893425420490893425420499
    10GCN bảo hiểm xe gắn máy loại 10 liên24065893425420640893425420649

    Công ty Bảo Minh Bình Thuận đề nghị tổ chức, cá nhân nếu nhặt được các Giấy chứng nhận bảo hiểm có số quyển, số seri nêu trên vui lòng liên hệ Công ty để thông báo và bàn giao.

    Địa chỉ liên hệ: L77 đường Tôn Đức Thắng, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng.

    Điện thoại: 0252.3839130.

    Công ty cũng cảnh báo, tổ chức, cá nhân nhặt được các Giấy chứng nhận bảo hiểm nêu trên nhưng cố tình sử dụng nhằm mục đích trục lợi bảo hiểm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

    Đối với khách hàng đã được cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm có số seri thuộc danh sách trên, Công ty Bảo Minh Bình Thuận đề nghị liên hệ trụ sở Bảo Minh gần nhất để được kiểm tra, hướng dẫn và đổi sang Giấy chứng nhận bảo hiểm khác.

    Công ty Bảo Minh Bình Thuận trân trọng thông báo và cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và khách hàng.

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        Thông tin
        Bảo Minh Bình Thuận thông báo thất lạc 100 Giấy chứng nhận bảo hiểm xe gắn máy
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        Giám đốc: Lê Huy Toàn

        Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

        Địa chỉ:

        Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

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