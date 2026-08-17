Báo quốc tế khen tuyển Việt Nam thực dụng sau trận thắng Malaysia 2-0 tại ASEAN Cup 2026 Truyền thông quốc tế đánh giá cao bản lĩnh thực dụng và khả năng chớp thời cơ của Việt Nam sau chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở bán kết ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam vừa tạo nên một màn trình diễn mang đậm dấu ấn thực dụng ngay trên sân Bukit Jalil của Malaysia, khép lại trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 bằng thắng lợi 2-0 thuyết phục. Không cần kiểm soát quá nhiều bóng, đoàn quân áo đỏ vẫn khiến đối thủ ôm hận nhờ sự sắc bén ở những thời điểm then chốt nhất của trận đấu.

Bản lĩnh thực dụng và những khoảnh khắc định đoạt

Trận đấu khởi đầu với thế trận ép sân từ phía đội chủ nhà. Tuy nhiên, sự phung phí cơ hội của Paulo Josue và Daryl Sham George ở nửa đầu hiệp một đã khiến Malaysia phải trả giá đắt. Ngay trước khi bước vào giờ nghỉ, Nguyễn Xuân Son tỏa sáng với pha bật cao đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số cho Việt Nam. Đến phút 86, áp lực liên tục từ đội khách khiến Faris Danish Asrul lúng túng đá phản lưới nhà, ấn định chiến thắng 2-0 cho nhà đương kim vô địch.

Việt Nam giành chiến thắng quan trọng trước Malaysia. Ảnh: AFC

Màn trình diễn này lập tức nhận được sự tán thưởng lớn từ báo chí khu vực. Kênh ASEAN United FC đề cao tính hiệu quả tuyệt đối trong khâu dứt điểm của Việt Nam. Trong khi đó, các chuyên trang thể thao hàng đầu như Bola và Siam Sport nhấn mạnh sự chắc chắn nơi hàng thủ cùng khả năng trừng phạt đối phương bằng phản công chớp nhoáng của thầy trò HLV tuyển Việt Nam. Tờ iNews khẳng định thắng lợi này đã mở rộng cánh cửa vào trận chung kết cho đội bóng áo đỏ.

Dấu ấn VAR và ngọn núi phía trước của Hổ Malaya

Ở chiều ngược lại, truyền thông Malaysia bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc. Tờ New Straits Times dùng cụm từ "Việt Nam thuần hóa Hổ Malaya" để miêu tả về cục diện, còn tờ The Star gọi đây là một đêm đáng quên khi mọi nỗ lực gia tăng áp lực trong hiệp hai của đội chủ nhà đều bị vô hiệu hóa hoàn toàn.

Chiến thắng của Việt Nam mang đậm dấu ấn của bản lĩnh. Ảnh: VFF.

Trận đấu cũng chứng kiến những quyết định mang tính bước ngoặt từ công nghệ VAR dưới sự điều hành của trọng tài Lutfullin Rustam. Malaysia bị từ chối một quả penalty ở hiệp một, và tới hiệp hai, quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp dành cho thủ môn Patrik Lê Giang sau pha va chạm với Mohamadou Sumareh đã được xóa bỏ sau khi xem lại băng ghi hình.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận sự thất vọng nhưng vẫn dành lời khen cho tinh thần thi đấu của các học trò, đặc biệt là nỗ lực của cầu thủ 22 tuổi Aysar Hadi Shapri khi vào thay Rodney Celvin dính chấn thương. Nhà cầm quân 58 tuổi tiếc nuối khi đội nhà kiểm soát thế trận tốt hơn ở nửa sau trận đấu nhưng lại phải nhận bàn thua đau đớn ở cuối trận.

Với khoảng cách hai bàn cùng việc ASEAN Cup 2026 không áp dụng luật bàn thắng sân khách, thử thách dành cho Malaysia ở trận lượt về tại sân Mỹ Đình vào ngày 19/8 là vô cùng lớn. Các trang báo như Free Malaysia Today và ESPN đều nhận định Hổ Malaya đang phải đối mặt với một ngọn núi cao, trong khi tờ Daily News bắt đầu đề cập đến kịch bản về trận chung kết duyên nợ giữa Thái Lan và Việt Nam, khi ở trận bán kết còn lại, Thái Lan cũng đã đánh bại Singapore với tỷ số 3-1.