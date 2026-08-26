Thể thao 360 Báo Thái Lan nói gì sau khi Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026? Truyền thông Thái Lan đồng loạt bày tỏ tiếc nuối sau khi “Voi chiến” hai lần vượt lên dẫn trước Việt Nam nhưng chỉ có trận hòa 2-2 tại Mỹ Đình, qua đó thua chung cuộc 2-4 và nhìn đối thủ bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Tuyển Việt Nam chính thức trở thành nhà vô địch ASEAN Cup 2026 sau trận chung kết lượt về đầy kịch tính với Thái Lan tối 26/8. Chiến thắng 2-0 tại Bangkok bốn ngày trước trở thành lợi thế quyết định, giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik đăng quang với tổng tỷ số 4-2.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, hàng loạt tờ báo lớn của Thái Lan đồng loạt đưa trận chung kết lên trang thể thao. Điểm chung dễ thấy là sự tiếc nuối dành cho “Voi chiến”, đặc biệt khi đội khách đã có cơ hội rất lớn để đưa cặp đấu trở lại thế cân bằng.

Daily News: Thái Lan vùng lên nhưng không đủ để giành chức vô địch

Tờ Daily News giật tiêu đề mang nghĩa: “Vùng lên nhưng không tới chức vô địch! Voi chiến hai lần dẫn trước nhưng có 2 bàn phản lưới, sút hỏng phạt đền và hòa 2-2, thua tổng tỷ số 2-4”.

Báo Thái Lan nhấn mạnh đội tuyển nước này nhập cuộc rất quyết tâm, không hề nao núng trước sức ép của hơn 40.000 khán giả tại Mỹ Đình. Yotsakorn Burapha mở tỷ số ngay phút 12, giúp Thái Lan rút ngắn tổng tỷ số xuống còn 1-2.

Cơ hội lớn nhất để “Voi chiến” đưa trận đấu về vạch xuất phát xuất hiện đầu hiệp hai khi Kakana Khamyok mang về quả phạt đền. Tuy nhiên, chính cầu thủ này lại sút bóng vọt xà. Chỉ ít phút sau, cú dứt điểm của Đỗ Hoàng Hên đưa bóng trúng cột rồi chạm thủ môn Chatchai Bootprom đi vào lưới. Daily News xem đây là một trong hai bàn phản lưới khiến Thái Lan trả giá.

Wanchai Jarunongkran tiếp tục thắp lại hy vọng khi nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 85, trước khi chính anh đưa bóng về lưới nhà trong thời gian bù giờ, khép lại màn ngược dòng bất thành của đội khách.

Thairath: Hòa Việt Nam 2-2 nhưng Thái Lan vẫn lỡ chức vô địch

Thairath, một trong những tờ báo có lượng độc giả lớn tại Thái Lan, đặt thẳng kết quả lên tiêu đề: “Tuyển Thái Lan hòa Việt Nam 2-2 trên sân khách, thua 2-4 sau hai lượt và lỡ cơ hội giành chức vô địch ASEAN Cup 2026”.

Cách đặt tiêu đề của Thairath cho thấy trọng tâm không nằm ở việc Thái Lan bất bại tại Mỹ Đình mà là thất bại chung cuộc. Sau trận thua 0-2 ngay tại Rajamangala ở lượt đi, kết quả hòa 2-2 là không đủ để “Voi chiến” đảo ngược cục diện.

Matichon: “Không thể chạm tới giấc mơ”

Tờ Matichon sử dụng cụm từ “ไปไม่ถึงฝัน!”, có thể hiểu là “Không thể chạm tới giấc mơ”, để nói về thất bại của đội tuyển Thái Lan.

Matichon mô tả “Voi chiến” đã có trận đấu đầy nỗ lực trước hơn 40.000 cổ động viên Việt Nam. Đội khách dẫn bàn từ phút 12 và được hưởng phạt đền đầu hiệp hai nhưng Kakana không tận dụng thành công.

Tờ báo này đặc biệt nhấn mạnh hệ quả của thất bại: Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch và có lần thứ tư đăng quang giải đấu, còn Thái Lan phải nhận vị trí á quân hai kỳ liên tiếp.

Khaosod nhấn mạnh hai bàn phản lưới của Thái Lan

Khaosod lựa chọn một góc nhìn còn trực diện hơn khi đặt tiêu đề: “Tuyển Thái Lan phản lưới nhà 2 lần, chỉ có được trận hòa, đưa Việt Nam lên ngôi vô địch ASEAN lần thứ tư”.

Tờ báo mô tả Thái Lan đã khởi đầu theo đúng kịch bản mong muốn với bàn mở tỷ số của Yotsakorn. Nhưng bước ngoặt đến đầu hiệp hai khi đội khách đá hỏng phạt đền, rồi Chatchai Bootprom bị tính phản lưới sau cú sút chạm cột của Đỗ Hoàng Hên.

Đến phút 85, Wanchai một lần nữa kéo Thái Lan trở lại cuộc đua bằng bàn nâng tỷ số lên 2-1. Nhưng đúng vào thời điểm “Voi chiến” cần thêm một bàn để đưa trận đấu vào hiệp phụ, Wanchai lại đá phản lưới, giúp Việt Nam ấn định tỷ số 2-2 và thắng chung cuộc 4-2.

Main Stand: Việt Nam ăn mừng chức vô địch ngay tại Mỹ Đình

Trang thể thao Main Stand cũng dành tiêu đề cho tình huống phản lưới cuối trận của Thái Lan: “Thái Lan đá phản lưới cuối trận, hòa Việt Nam 2-2 trước khi Những chiến binh Sao vàng đăng quang ASEAN Cup lần thứ tư ngay trên sân nhà”.

Main Stand kết luận ngắn gọn rằng Việt Nam giành cúp với tổng tỷ số 4-2 và có màn ăn mừng chức vô địch trước khán giả nhà, còn đội tuyển Thái Lan trở về với vị trí á quân.

Báo Thái Lan cùng tiếc một cơ hội ngược dòng

Các bài viết hậu trận của truyền thông Thái Lan có cách đặt tiêu đề khác nhau nhưng cùng xoay quanh một kịch bản: “Voi chiến” đã tạo ra cơ hội để lật ngược trận chung kết nhưng tự đánh mất lợi thế ở những thời điểm quan trọng.

Bàn mở tỷ số sớm, quả phạt đền đầu hiệp hai và bàn nâng tỷ số lên 2-1 phút 85 đều từng đưa Thái Lan đến gần cuộc ngược dòng. Tuy nhiên, cú đá phạt đền không thành công cùng những tình huống phản lưới đã khiến mọi nỗ lực trở nên vô nghĩa.

Sau hai lượt trận, Việt Nam thắng chung cuộc 4-2, lần thứ tư bước lên đỉnh bóng đá Đông Nam Á và lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. Trang chính thức của giải cũng xác nhận đây là danh hiệu thứ tư của Việt Nam sau các năm 2008, 2018, 2024 và 2026.