Thông tin Báo tin Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng và gia đình kính báo tin:

Cụ ông: NGUYỄN VĂN SƠN

Sinh năm: 1936 (Bính Tý).

Thân thế: Là thân phụ đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng.

Nguyên quán: xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An.

Trú quán: D7 Trần Quang Diệu, phường Xuân Hương – Đà Lạt.

Do tuổi cao, Cụ đã từ trần vào hồi 7 giờ 05 phút ngày 7/8/2026 (Nhằm ngày 25 tháng 6 năm Bính Ngọ). Hưởng thọ: 91 tuổi.

Tang lễ được tổ chức tại tư gia: D7 Trần Quang Diệu, phường Xuân Hương – Đà Lạt.

Lễ viếng: Từ 16 giờ 00 phút ngày 7/8/2026 (Nhằm ngày 25 tháng 6 năm Bính Ngọ).

Lễ di quan: Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 9/8/2026 (Nhằm ngày 27 tháng 6 năm Bính Ngọ).

Lễ an táng: cử hành vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 9/8/2026.

An táng tại: Nghĩa trang Đa Lợi – Trại Hầm.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng xin kính báo tin để Quý cơ quan được biết và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Nguyễn Hồng Hải.