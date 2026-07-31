Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng - 01 năm nhìn lại: Dấu ấn đậm nét từ tinh thần Đoàn kết
Một năm sau khi hợp nhất, Báo và Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng không chỉ hoàn thành cuộc sắp xếp tổ chức quy mô lớn chưa từng có, mà quan trọng hơn đã tạo dựng được một tập thể đoàn kết, thống nhất và vận hành hiệu quả.
Một năm sau khi hợp nhất, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng không chỉ hoàn thành cuộc sắp xếp tổ chức quy mô lớn chưa từng có, mà quan trọng hơn đã tạo dựng được một tập thể đoàn kết, thống nhất và vận hành hiệu quả.
Khi tập thể lãnh đạo đồng lòng, đội ngũ thống nhất và mục tiêu chính trị được đặt lên trên hết, những khó khăn của quá trình sáp nhập từng bước được chuyển hóa thành động lực phát triển. Thành quả hôm nay không chỉ được đo bằng những con số, mà trước hết được tạo nên từ sức mạnh của sự đoàn kết.
Ngày 3/7/2025, Quyết định số 07-QĐ/TU của Tỉnh ủy Lâm Đồng có hiệu lực, đánh dấu sự ra đời của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng trên cơ sở hợp nhất các cơ quan báo Đảng và Đài Phát thanh - Truyền hình của 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông. Đó là một dấu mốc quan trọng, nhưng cũng mở ra một bài toán chưa từng có tiền lệ.
Hơn 400 cán bộ, viên chức và người lao động bước vào một môi trường hoàn toàn mới. Từ 37 phòng chuyên môn được sắp xếp xuống còn 9 phòng, sau đó tiếp tục tinh gọn còn 7 phòng chức năng. Một bộ máy mới phải vận hành ngay, trong khi nhiệm vụ chính trị không cho phép chậm lại dù chỉ một ngày.
Nếu việc tinh gọn tổ chức là kết quả dễ nhận thấy thì yếu tố quyết định thành công lại nằm ở việc xây dựng được một tập thể lãnh đạo đoàn kết, thống nhất.
Ngay từ những ngày đầu, Ban Giám đốc xác định mọi chủ trương lớn đều được thảo luận dân chủ; mọi quyết định quan trọng được thống nhất trước khi triển khai; mọi khó khăn phát sinh được giải quyết trên tinh thần vì lợi ích chung của cơ quan.
Không còn ranh giới giữa các đơn vị trước hợp nhất, không còn tư duy "bên này - bên kia", cũng không để hình thành tâm lý so sánh sau sáp nhập. Thay vào đó là sự thống nhất về mục tiêu, đồng thuận trong hành động và trách nhiệm chung đối với sự phát triển của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng.
Liên tiếp trong những tháng đầu, lãnh đạo cơ quan dành nhiều thời gian gặp gỡ cán bộ, viên chức, lắng nghe tâm tư, tháo gỡ những khó khăn trong bố trí nhân sự, điều hành chuyên môn và ổn định tư tưởng. Phương châm "Đoàn kết - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm" vì thế không chỉ là khẩu hiệu hành động mà từng bước trở thành văn hóa của cơ quan sau hợp nhất.
Chính sự đồng lòng của tập thể lãnh đạo đã lan tỏa tinh thần đoàn kết đến từng phòng chuyên môn, từng tổ sản xuất, từng phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên. Đó là tiền đề quan trọng để một cơ quan hợp nhất nhanh chóng trở thành một chỉnh thể thống nhất.
Trong suốt một năm vận hành, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng không để xảy ra khoảng trống thông tin, không làm gián đoạn nhiệm vụ tuyên truyền và không ảnh hưởng đến dòng chảy thông tin chính thống của tỉnh.
Đó là kết quả có ý nghĩa đặc biệt, bởi cùng thời điểm ổn định tổ chức, cơ quan đồng thời đảm nhận nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng.
Trước hết là tuyên truyền chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính. Trước nhiều luồng dư luận khác nhau, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng chủ động đi trước một bước, giải thích rõ ý nghĩa, mục tiêu và tầm nhìn của chủ trương, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức trong hệ thống chính trị và đồng thuận trong Nhân dân.
Tiếp đó là tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hàng loạt tuyến bài chuyên sâu, diễn đàn góp ý văn kiện, chương trình phát thanh, truyền hình và báo điện tử đã tạo không gian để cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, đưa nghị quyết đến gần cuộc sống.
Và đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cơ quan tiếp tục phát huy mô hình truyền thông hội tụ, làm chủ nhiều nền tảng, bảo đảm thông tin nhanh, chính xác và toàn diện đến mọi tầng lớp nhân dân.
Có thể nói, những kết quả đó được tạo nên từ một bộ máy vận hành ngày đồng bộ và ổn định ngay sau hợp nhất. Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tổ chức sản xuất đồng thời báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và truyền thông trên các nền tảng số; cơ cấu tổ chức tiếp tục được kiện toàn từ 9 phòng xuống còn 7 phòng chuyên môn theo hướng tinh gọn.
Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã xuất bản 143 số báo in với hơn 1,3 triệu bản; đăng tải hơn 14.900 tin, bài trên báo điện tử, thu hút gần 27,3 triệu lượt truy cập; đồng thời duy trì 10 kênh mạng xã hội với hơn 1,57 triệu lượt theo dõi. Những con số ấy phản ánh năng lực tổ chức sản xuất, điều hành và sức lan tỏa ngày càng lớn của báo chí chính thống trên không gian mạng.
Quy mô hoạt động ngày càng mở rộng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng thông tin và trách nhiệm xã hội của người làm báo. Với khối lượng sản phẩm lớn và phạm vi phát hành rộng, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể nhanh chóng lan truyền đến đông đảo công chúng.
Đặc biệt, Lâm Đồng là địa bàn có 49 dân tộc cùng sinh sống, với nhiều dân tộc bản địa như K'Ho, Mạ, Churu, M'Nông, Chăm, Raglai và S'tiêng... Sự đa dạng về văn hóa, tín ngưỡng và phong tục tập quán đòi hỏi mỗi tác phẩm báo chí phải được kiểm chứng chặt chẽ, biên tập thận trọng, bảo đảm tính chính xác, khách quan, đồng thời góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Một dấu ấn nổi bật khác là việc Báo và Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng chủ động ký kết phối hợp tuyên truyền với 124 xã, phường, đặc khu trong bối cảnh chính quyền địa phương chuyển sang mô hình hai cấp.
Đội ngũ phóng viên bám sát cơ sở, thực hiện nghiêm phương châm "6 rõ", phản ánh kịp thời cả kết quả đạt được và những khó khăn phát sinh trong thực tiễn, từ hạn chế về hạ tầng công nghệ thông tin, thiếu trang thiết bị làm việc đến nhu cầu về nhà công vụ sau sắp xếp.
Qua đó, thông tin báo chí không chỉ phản ánh thực tiễn mà còn góp phần hoàn thiện thực tiễn, tạo sự đồng thuận xã hội và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Đó cũng là giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng.
Sau một năm, những kết quả đạt được mới chỉ là bước khởi đầu. Phía trước vẫn còn không ít thách thức. Hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ; hệ thống dữ liệu và quy trình sản xuất chương trình chưa liên thông hoàn toàn; tốc độ chuyển đổi số còn chịu ảnh hưởng bởi sự chênh lệch về nền tảng công nghệ giữa các đơn vị trước đây.
Áp lực tự chủ tài chính ngày càng lớn trong bối cảnh nguồn thu quảng cáo truyền thống sụt giảm, trong khi địa bàn tác nghiệp mở rộng khiến chi phí hoạt động tăng lên đáng kể.
Đặc biệt, lộ trình tinh giản 20% biên chế đến năm 2029 đặt ra yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa giữ vững và nâng cao chất lượng các loại hình báo chí, trong đó có các chương trình tiếng dân tộc thiểu số - một nhiệm vụ chính trị đặc thù không thể cắt giảm.
Chính trong những khó khăn ấy, hướng đi của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đã được xác định rõ, đó là tiếp tục xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ hiện đại; đầu tư đồng bộ hạ tầng số; đổi mới quản trị theo hướng "tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả"; hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính; nâng cao năng lực tác nghiệp đa phương tiện của đội ngũ người làm báo.
Một năm là quãng thời gian chưa dài đối với một cuộc hợp nhất quy mô lớn. Nhưng những kết quả bước đầu cho thấy, khi mục tiêu chính trị được đặt lên trên hết, tập thể lãnh đạo đồng lòng và đội ngũ thống nhất, sự hợp nhất không chỉ dừng lại ở việc sắp xếp lại tổ chức, mà đã chuyển hóa thành hợp lực để phát triển.
Đó là nền tảng để Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan truyền thông chủ lực của tỉnh, đồng hành cùng quá trình xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, thúc đẩy chuyển đổi số và góp phần vào sự phát triển của Lâm Đồng trong giai đoạn mới.
Một số hình ảnh của tập thể Báo và Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng:
Nội dung: Ban Biên tập (Bài viết có sử dụng hình ảnh tư liệu)
Trình bày: Nguyệt Nga