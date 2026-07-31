Emagazine-Longforms Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng - 01 năm nhìn lại: Dấu ấn đậm nét từ tinh thần Đoàn kết Một năm sau khi hợp nhất, Báo và Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng không chỉ hoàn thành cuộc sắp xếp tổ chức quy mô lớn chưa từng có, mà quan trọng hơn đã tạo dựng được một tập thể đoàn kết, thống nhất và vận hành hiệu quả.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng tập thể Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng nhân Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Một năm sau khi hợp nhất, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng không chỉ hoàn thành cuộc sắp xếp tổ chức quy mô lớn chưa từng có, mà quan trọng hơn đã tạo dựng được một tập thể đoàn kết, thống nhất và vận hành hiệu quả.

Các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm với ấn phẩm Báo Lâm Đồng tại Đại hội Đảng toàn quốc

Khi tập thể lãnh đạo đồng lòng, đội ngũ thống nhất và mục tiêu chính trị được đặt lên trên hết, những khó khăn của quá trình sáp nhập từng bước được chuyển hóa thành động lực phát triển. Thành quả hôm nay không chỉ được đo bằng những con số, mà trước hết được tạo nên từ sức mạnh của sự đoàn kết.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng vào (Ngày 21/7/2025)

Ngày 3/7/2025, Quyết định số 07-QĐ/TU của Tỉnh ủy Lâm Đồng có hiệu lực, đánh dấu sự ra đời của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng trên cơ sở hợp nhất các cơ quan báo Đảng và Đài Phát thanh - Truyền hình của 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông. Đó là một dấu mốc quan trọng, nhưng cũng mở ra một bài toán chưa từng có tiền lệ.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Báo và PTTH Lâm Đồng vào ngày 9/7/2025

Hơn 400 cán bộ, viên chức và người lao động bước vào một môi trường hoàn toàn mới. Từ 37 phòng chuyên môn được sắp xếp xuống còn 9 phòng, sau đó tiếp tục tinh gọn còn 7 phòng chức năng. Một bộ máy mới phải vận hành ngay, trong khi nhiệm vụ chính trị không cho phép chậm lại dù chỉ một ngày.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nếu việc tinh gọn tổ chức là kết quả dễ nhận thấy thì yếu tố quyết định thành công lại nằm ở việc xây dựng được một tập thể lãnh đạo đoàn kết, thống nhất.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà chúc mừng Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng

Ngay từ những ngày đầu, Ban Giám đốc xác định mọi chủ trương lớn đều được thảo luận dân chủ; mọi quyết định quan trọng được thống nhất trước khi triển khai; mọi khó khăn phát sinh được giải quyết trên tinh thần vì lợi ích chung của cơ quan.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tại buổi thăm, chúc mừng Nhân Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026)

Không còn ranh giới giữa các đơn vị trước hợp nhất, không còn tư duy "bên này - bên kia", cũng không để hình thành tâm lý so sánh sau sáp nhập. Thay vào đó là sự thống nhất về mục tiêu, đồng thuận trong hành động và trách nhiệm chung đối với sự phát triển của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng.

Hội nghị thực hiện quy trình quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng nhiệm kỳ 2030 - 2035 Hội nghị thực hiện quy trình quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng nhiệm kỳ 2030 - 2035

Liên tiếp trong những tháng đầu, lãnh đạo cơ quan dành nhiều thời gian gặp gỡ cán bộ, viên chức, lắng nghe tâm tư, tháo gỡ những khó khăn trong bố trí nhân sự, điều hành chuyên môn và ổn định tư tưởng. Phương châm "Đoàn kết - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm" vì thế không chỉ là khẩu hiệu hành động mà từng bước trở thành văn hóa của cơ quan sau hợp nhất.

Công đoàn cơ sở Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chính sự đồng lòng của tập thể lãnh đạo đã lan tỏa tinh thần đoàn kết đến từng phòng chuyên môn, từng tổ sản xuất, từng phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên. Đó là tiền đề quan trọng để một cơ quan hợp nhất nhanh chóng trở thành một chỉnh thể thống nhất.

Trong suốt một năm vận hành, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng không để xảy ra khoảng trống thông tin, không làm gián đoạn nhiệm vụ tuyên truyền và không ảnh hưởng đến dòng chảy thông tin chính thống của tỉnh.

Đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham quan khu luyện nhôm thuộc Dự án Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông do Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân làm chủ đầu tư Thể thao biển là thế mạnh của Mũi Né Lâm Đồng đẩy mạnh chế biến sâu lĩnh vực nông sản Nông dân Lâm Đồng đang dẫn đầu cả nước về nông nghiệp công nghệ cao với hơn 107.000 ha diện tích ứng dụng Nhiều địa phương có những cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới với trọng tâm phát triển nông nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông đang thực hiện sản xuất các sản phẩm nhôm đầu tiên Bộ mặt nông thôn mới tại Lâm Đồng đã và đang thay đổi từng ngày Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng NTM đang góp phần thay đổi mạnh mẽ tại khu vực nông thôn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh chương trình kích cầu du lịch năm 2026 Nhiều dự án trọng điểm được đầu tư kỳ vọng mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội to lớn cho cả tỉnh Những năm qua, địa phương luôn ưu tiên nguồn lực đầu tư xây mới, nâng cấp và mở rộng hệ thống giao thông nông thôn Nông sản Lâm Đồng phát triển ngày một bền vững, tăng thêm thu nhập cho người nông dân Phát triển các sản phẩm, chương trình trải nghiệm mới gắn với giá trị văn hóa Đặc khu Phú Qúy tận dụng tiềm năng kinh tế biển để phát triển kinh tế Hồ Tà Đùng được ví như vịnh Hạ Long trên cao nguyên ở phía Tây Lâm Đồng Giao thông phía Đông Lâm Đồng được quan tâm đầu tư hiện đại, ngày một đồng bộ, đa dạng, tạo nguồn lực cho sức bật kinh tế nông thôn

Đó là kết quả có ý nghĩa đặc biệt, bởi cùng thời điểm ổn định tổ chức, cơ quan đồng thời đảm nhận nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản do PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập dẫn đầu, có buổi làm việc với đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của đơn vị nhằm tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền. Trong ảnh các đại biểu 2 cơ quan chụp hình lưu niệm sau buổi làm việc

Trước hết là tuyên truyền chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính. Trước nhiều luồng dư luận khác nhau, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng chủ động đi trước một bước, giải thích rõ ý nghĩa, mục tiêu và tầm nhìn của chủ trương, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức trong hệ thống chính trị và đồng thuận trong Nhân dân.

Trung tâm báo chí chuẩn bị các điều kiện thuận lợi để các nhà báo tác nghiệp tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tiếp đó là tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hàng loạt tuyến bài chuyên sâu, diễn đàn góp ý văn kiện, chương trình phát thanh, truyền hình và báo điện tử đã tạo không gian để cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, đưa nghị quyết đến gần cuộc sống.

Ê kíp truyền hình trực tiếp tác nghiệp trên xe màu

Và đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cơ quan tiếp tục phát huy mô hình truyền thông hội tụ, làm chủ nhiều nền tảng, bảo đảm thông tin nhanh, chính xác và toàn diện đến mọi tầng lớp nhân dân.

Trau chuốt từng tác phẩm báo chí

Có thể nói, những kết quả đó được tạo nên từ một bộ máy vận hành ngày đồng bộ và ổn định ngay sau hợp nhất. Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tổ chức sản xuất đồng thời báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và truyền thông trên các nền tảng số; cơ cấu tổ chức tiếp tục được kiện toàn từ 9 phòng xuống còn 7 phòng chuyên môn theo hướng tinh gọn.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng (giữa) cùng đội ngũ kỹ thuật viên báo in rà soát nội dung các chuyên trang tuyên truyền Đại hội Đảng

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã xuất bản 143 số báo in với hơn 1,3 triệu bản; đăng tải hơn 14.900 tin, bài trên báo điện tử, thu hút gần 27,3 triệu lượt truy cập; đồng thời duy trì 10 kênh mạng xã hội với hơn 1,57 triệu lượt theo dõi. Những con số ấy phản ánh năng lực tổ chức sản xuất, điều hành và sức lan tỏa ngày càng lớn của báo chí chính thống trên không gian mạng.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng ra mắt Trang điện tử tiếng Anh vào ngày 1/1/2026

Quy mô hoạt động ngày càng mở rộng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng thông tin và trách nhiệm xã hội của người làm báo. Với khối lượng sản phẩm lớn và phạm vi phát hành rộng, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể nhanh chóng lan truyền đến đông đảo công chúng.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng chụp ảnh lưu niệm với các địa phương

Đặc biệt, Lâm Đồng là địa bàn có 49 dân tộc cùng sinh sống, với nhiều dân tộc bản địa như K'Ho, Mạ, Churu, M'Nông, Chăm, Raglai và S'tiêng... Sự đa dạng về văn hóa, tín ngưỡng và phong tục tập quán đòi hỏi mỗi tác phẩm báo chí phải được kiểm chứng chặt chẽ, biên tập thận trọng, bảo đảm tính chính xác, khách quan, đồng thời góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng chia sẻ cùng Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Một dấu ấn nổi bật khác là việc Báo và Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng chủ động ký kết phối hợp tuyên truyền với 124 xã, phường, đặc khu trong bối cảnh chính quyền địa phương chuyển sang mô hình hai cấp.

Đồng chí Hồ Văn Miền, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng chủ trì, phát biểu tại buổi làm việc về phối hợp tuyên truyền Hội thao Công an nhân dân khu vực III

Đội ngũ phóng viên bám sát cơ sở, thực hiện nghiêm phương châm "6 rõ", phản ánh kịp thời cả kết quả đạt được và những khó khăn phát sinh trong thực tiễn, từ hạn chế về hạ tầng công nghệ thông tin, thiếu trang thiết bị làm việc đến nhu cầu về nhà công vụ sau sắp xếp.

Đồng chí Vũ Ngọc Tú, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng ký kết hợp đồng phối hợp tuyên truyền năm 2026 với xã D'ran

Qua đó, thông tin báo chí không chỉ phản ánh thực tiễn mà còn góp phần hoàn thiện thực tiễn, tạo sự đồng thuận xã hội và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Đó cũng là giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng.

Sau một năm, những kết quả đạt được mới chỉ là bước khởi đầu. Phía trước vẫn còn không ít thách thức. Hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ; hệ thống dữ liệu và quy trình sản xuất chương trình chưa liên thông hoàn toàn; tốc độ chuyển đổi số còn chịu ảnh hưởng bởi sự chênh lệch về nền tảng công nghệ giữa các đơn vị trước đây.

Đảng ủy Báo và PTTH Lâm Đồng khen thưởng 2 đảng viên đạt thành tích cao trong Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tại Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

Áp lực tự chủ tài chính ngày càng lớn trong bối cảnh nguồn thu quảng cáo truyền thống sụt giảm, trong khi địa bàn tác nghiệp mở rộng khiến chi phí hoạt động tăng lên đáng kể.

Đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng kiểm tra tiến độ thực hiện dự án ngày 14/4/2026

Đặc biệt, lộ trình tinh giản 20% biên chế đến năm 2029 đặt ra yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa giữ vững và nâng cao chất lượng các loại hình báo chí, trong đó có các chương trình tiếng dân tộc thiểu số - một nhiệm vụ chính trị đặc thù không thể cắt giảm.

Chính trong những khó khăn ấy, hướng đi của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đã được xác định rõ, đó là tiếp tục xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ hiện đại; đầu tư đồng bộ hạ tầng số; đổi mới quản trị theo hướng "tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả"; hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính; nâng cao năng lực tác nghiệp đa phương tiện của đội ngũ người làm báo.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Lê Huy Toàn cùng cán bộ, nhân viên dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026)

Một năm là quãng thời gian chưa dài đối với một cuộc hợp nhất quy mô lớn. Nhưng những kết quả bước đầu cho thấy, khi mục tiêu chính trị được đặt lên trên hết, tập thể lãnh đạo đồng lòng và đội ngũ thống nhất, sự hợp nhất không chỉ dừng lại ở việc sắp xếp lại tổ chức, mà đã chuyển hóa thành hợp lực để phát triển.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng thăm, tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ tại xã Hàm Liêm nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026)

Đó là nền tảng để Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan truyền thông chủ lực của tỉnh, đồng hành cùng quá trình xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, thúc đẩy chuyển đổi số và góp phần vào sự phát triển của Lâm Đồng trong giai đoạn mới.

Một số hình ảnh của tập thể Báo và Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng:

Đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng ủng hộ Nhân dân Cuba Hội thao viên chức, người lao động Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng lần thứ I, năm 2026 thu hút gần 200 vận động viên tham dự tại phường Phan Thiết Đoàn cơ sở Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng thăm hỏi bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đoàn cơ sở Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng phát cơm miễn phí cho bệnh nhân Cán bộ, viên chức, người lao động Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng (khu vực Phan Thiết) tham gia học tập, quán triệt nghị quyết Công đoạn xử lý biên tập, xuất bản Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng trao học bổng Hoa cúc trắng tại Phan Thiết Tác nghiệp ở hiện trường Tác nghiệp ở hiện trường Phóng viên tác nghiệp tại sự kiện khánh thành Sân bay Quân sự Phan Thiết ngày 19/12/2025 Tác nghiệp ở hiện trường Ê kíp truyền hình trực tiếp tác nghiệp trên xe màu Tác nghiệp ở hiện trường Phóng viên có cuộc phỏng vấn với đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I Tác nghiệp ở hiện trường Phóng viên tác nghiệp Trận đấu bóng chuyền hơi giữa Phòng Chuyên đề và Phòng Thư ký biên tập tại phường Phan Thiết, Công đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đã tổ chức Hội thao viên chức, người lao động lần thứ I, năm 2026 Đội kéo co Văn phòng giành giải Nhất chung cuộc tại phường Phan Thiết, Công đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đã tổ chức Hội thao viên chức, người lao động lần thứ I, năm 2026 Các vận động viên tranh tài môn bóng bàn tại phường Phan Thiết, Công đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đã tổ chức Hội thao viên chức, người lao động lần thứ I, năm 2026 Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đoạt 5 giải tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đoạt Giải Báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ I Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đoạt Giải Báo chí Diên Hồng lần thứ tư (đứng thứ 5 từ trái qua) vinh dự có tác phẩm đoạt giải khuyến khích Các đồng chí: Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng; Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Dân vận Tỉnh ủy trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải nhì (hạng mục chuyên nghiệp) về xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, năm 2025

Nội dung: Ban Biên tập (Bài viết có sử dụng hình ảnh tư liệu)

Trình bày: Nguyệt Nga