Thời sự Lâm Đồng Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV Sáng 29/7, hơn 400 cán bộ, viên chức, người lao động của Báo và Phát thanh, Truyền hình (PTTH) Lâm Đồng tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng cùng các đại biểu tham dự tại điểm cầu khu vực Đà Lạt

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại Nhà Quốc hội, kết nối tới các địa phương, cơ quan, đơn vị trên cả nước.

Tại 3 điểm cầu Báo và PTTH Lâm Đồng tổ chức tại 3 khu vực Đà Lạt, Phan Thiết, Gia Nghĩa, cán bộ, viên chức, người lao động tham dự đầy đủ, nghiêm túc.

Cán bộ, viên chức, người lao động Báo và PTTH Lâm Đồng tham dự hội nghị tại điểm cầu khu vực Đà Lạt

Việc triển khai học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng được đơn vị xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thực hiện một cách bài bản, sâu rộng đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động.

Cán bộ, viên chức, người lao động Báo và PTTH Lâm Đồng tham dự hội nghị tại điểm cầu khu vực Đà Lạt (Ảnh: Chính Thành)

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe truyền đạt, quán triệt 10 chuyên đề trọng tâm, gồm: các chuyên đề Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; Kết luận về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026; Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; Nghị quyết về Chiến lược an ninh quốc gia…

Quang cảnh tham dự hội nghị tại điểm cầu khu vực Đà Lạt

Hội nghị nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động, bảo đảm việc triển khai đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở; tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới, sáng tạo trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững đất nước, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới.

Cán bộ, viên chức, người lao động Báo và PTTH Lâm Đồng tham dự hội nghị tại điểm cầu khu vực Phan Thiết

Thông qua hội nghị, cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị nâng cao nhận thức về những nội dung mới, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác chuyên môn, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các nhiệm vụ chính trị được giao.

Quang cảnh tham dự hội nghị tại điểm cầu khu vực Phan Thiết

Các đại biểu tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 tại điểm cầu khu vực Gia Nghĩa

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