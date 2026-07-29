Tin mới

    Thời sự Lâm Đồng

    Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV

    Nhóm PV 29/07/2026 10:30

    Sáng 29/7, hơn 400 cán bộ, viên chức, người lao động của Báo và Phát thanh, Truyền hình (PTTH) Lâm Đồng tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

    Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tham dự hội nghị
    Đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng cùng các đại biểu tham dự tại điểm cầu khu vực Đà Lạt

    Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại Nhà Quốc hội, kết nối tới các địa phương, cơ quan, đơn vị trên cả nước.

    Tại 3 điểm cầu Báo và PTTH Lâm Đồng tổ chức tại 3 khu vực Đà Lạt, Phan Thiết, Gia Nghĩa, cán bộ, viên chức, người lao động tham dự đầy đủ, nghiêm túc.

    3(1).jpg
    Cán bộ, viên chức, người lao động Báo và PTTH Lâm Đồng tham dự hội nghị tại điểm cầu khu vực Đà Lạt

    Việc triển khai học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng được đơn vị xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thực hiện một cách bài bản, sâu rộng đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động.

    4(1).jpg
    Cán bộ, viên chức, người lao động Báo và PTTH Lâm Đồng tham dự hội nghị tại điểm cầu khu vực Đà Lạt (Ảnh: Chính Thành)

    Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe truyền đạt, quán triệt 10 chuyên đề trọng tâm, gồm: các chuyên đề Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; Kết luận về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026; Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; Nghị quyết về Chiến lược an ninh quốc gia…

    1-1-(1).jpg
    Quang cảnh tham dự hội nghị tại điểm cầu khu vực Đà Lạt

    Hội nghị nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động, bảo đảm việc triển khai đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở; tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới, sáng tạo trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững đất nước, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới.

    van_2543(1).jpg
    Cán bộ, viên chức, người lao động Báo và PTTH Lâm Đồng tham dự hội nghị tại điểm cầu khu vực Phan Thiết

    Thông qua hội nghị, cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị nâng cao nhận thức về những nội dung mới, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác chuyên môn, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các nhiệm vụ chính trị được giao.

    van_2548-1-.jpg
    Quang cảnh tham dự hội nghị tại điểm cầu khu vực Phan Thiết
    bao-va-ptth-4(1).jpg
    Các đại biểu tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 tại điểm cầu khu vực Gia Nghĩa
    Phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, người lao động theo dõi các chuyên đề
    Phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, người lao động theo dõi các chuyên đề
    Cán bộ, phóng viên, người lao động Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng cơ sở Bắc Gia NGhĩa theo dõi hội nghị
    Cán bộ, phóng viên, người lao động Báo và PTTH Lâm Đồng khu vực Gia Nghĩa theo dõi hội nghị
    Nhóm PV Nhóm PV Nhóm PV Nhóm PV

    Đọc tiếp

    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thời sự Lâm Đồng
        Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV
        • Mặc định

        Giám đốc: Lê Huy Toàn

        Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

        Địa chỉ:

        Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

        Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

        Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

        Hotline: 0977885454

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO