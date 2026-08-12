Thời sự Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tập huấn hệ thống MAM Sáng 12/8, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống MAM cho cán bộ, viên chức, phóng viên, kỹ thuật viên đơn vị.

Đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tham dự buổi tập huấn

Đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng và các Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tham dự.

Buổi tập huấn được tổ chức trực tiếp tại khu vực Đà Lạt

Tham dự buổi tập huấn học viên được hướng dẫn quy trình tạo tài khoản, sản xuất tin, bài thuộc các thể loại; đồng thời cập nhật một số chức năng mới nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất sản phẩm báo chí.

Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Hồ Văn Miền thông tin về việc vận hành hệ thống MAM

Theo đánh giá, MAM là một hệ thống hiện đại tổ chức, quản lý và lưu trữ tài nguyên số như: video, hình ảnh, âm thanh và các tài liệu khác phục vụ sản xuất tất cả các tác phẩm báo chí.

Quá trình triển khai thử nghiệm tại đơn vị cho thấy, hệ thống đã tối ưu hóa quản lý tài nguyên số, tăng cường khả năng sử dụng lại tư liệu, tìm kiếm và chia sẻ, cũng như lưu trữ, bảo mật.

Cán bộ, viên chức, phóng viên, kỹ thuật viên tham gia tập huấn tại khu vực Phan Thiết

Cán bộ, viên chức, phóng viên, kỹ thuật viên tham gia tập huấn tại khu vực Gia Nghĩa

Phát biểu chỉ đạo buổi tập huấn, đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đề nghị cán bộ, viên chức, phóng viên, kỹ thuật viên khẩn trương ứng dụng hệ thống MAM vào công tác chuyên môn và coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ.

Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Lê Huy Toàn phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn

Phòng Kỹ thuật - Công nghệ chủ trì phối hợp với các bộ phận liên quan hỗ trợ vận hành sử dụng hệ thống thông suốt, thuận lợi, bảo đảm nâng cao hiệu quả sản xuất các sản phẩm báo chí. Quá trình triển khai, nếu có phát sinh, kiến nghị, đề xuất các đơn vị tổng hợp, tham mưu Ban Giám đốc nhằm hoàn thiện các chức năng, thuộc tính của hệ thống.