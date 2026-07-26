Đời sống Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng thăm, tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ tại xã Hàm Liêm Nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 26/7, đoàn công tác của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng do đồng chí Lê Huy Toàn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã Hàm Liêm.

Các đồng chí: Huỳnh Thanh Cảnh, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận (cũ); Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng; Nguyễn Thị Toàn Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Hàm Liêm đến thăm và tặng quà cho gia đình thân nhân liệt sĩ

Tham gia cùng đoàn có đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận (cũ); đồng chí Nguyễn Thị Toàn Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Hàm Liêm cùng các thành viên đoàn công tác.

Nhà truyền thống xã Hàm Liêm

Xã Hàm Liêm hôm nay được hình thành trên cơ sở hợp nhất từ hai vùng đất giàu truyền thống cách mạng là Hàm Liêm và Hàm Chính trước đây. Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, nơi đây đã có nhiều hi sinh, cống hiến với gần 1.350 liệt sĩ, 284 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 650 thương binh cùng hàng trăm người từng bị tù đày, tra tấn. Đằng sau những con số ấy là những câu chuyện về sự hi sinh, mất mát của nhiều thế hệ người dân; đồng thời thể hiện truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường của quê hương trong hành trình đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Đoàn đã thăm hỏi và trao các phần quà đến với gia đình thân nhân liệt sĩ

Trong chuyến công tác lần này, đoàn đã đến thăm 6 gia đình thân nhân liệt sĩ đang thờ cúng liệt sĩ và Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn. Tại mỗi nơi đến, các thành viên trong đoàn ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của các gia đình, đồng thời lắng nghe những câu chuyện, chia sẻ về sự hi sinh của các thế hệ đi trước trong những năm tháng chiến tranh.

Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận (cũ) và đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng thắp nén hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Thay mặt Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, người lao động Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, đồng chí Lê Huy Toàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hi sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công và thân nhân các gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí cùng các thành viên trong đoàn mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, trở thành những tấm gương để thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Đây là hoạt động thường xuyên được Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng duy trì hằng năm

Những phần quà được trao tận tay các gia đình chính sách trong dịp này là tình cảm, sự sẻ chia của những người làm báo Đảng tỉnh Lâm Đồng, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các thân nhân liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đồng chí Lê Huy Toàn cho rằng, dù giá trị vật chất không lớn, nhưng mỗi phần quà chứa đựng sự tri ân, lòng biết ơn trước những hi sinh, cống hiến của các gia đình vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời mong muốn những tình cảm này sẽ góp phần động viên, tiếp thêm niềm tin để các gia đình tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 là hoạt động được Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng duy trì hằng năm. Đây là dịp để những người làm báo Đảng thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với các gia đình có công với cách mạng, góp phần gìn giữ và lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.