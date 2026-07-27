Thời sự Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ Nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 27/7, lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng cùng đại diện các phòng chuyên môn, phóng viên, biên tập viên đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại các Nghĩa trang Liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Lê Huy Toàn cùng cán bộ viên chức, phóng viên cơ quan thành kính dâng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Lê Huy Toàn làm trưởng đoàn cùng cán bộ viên chức, phóng viên cơ quan thành kính dâng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Lê Huy Toàn cùng cán bộ, nhân viên dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Đà Lạt, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Nguyễn Thanh Hùng làm trưởng đoàn cùng công chức, viên chức, người lao động cơ quan thành kính dâng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ.

Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Nguyễn Thanh Hùng cùng công chức, viên chức, người lao động cơ quan thành kính dâng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đà Lạt

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đắk Nông, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Hồ Văn Miền làm trưởng đoàn cùng cán bộ, nhân viên, người lao động cơ quan viếng các Anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí Hồ Văn Miền, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng làm trưởng đoàn cùng cán bộ, nhân viên, người lao động cơ quan viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đắk Nông sáng 27/7

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

Đội ngũ người làm báo Lâm Đồng thành kính dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đà Lạt sáng nay

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, lãnh đạo cùng cán bộ, viên chức, người lao động Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hi sinh cao cả của các thế hệ cha anh vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Cán bộ, viên chức, biên tập viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng thắp hương các phần mộ liệt sĩ

Đồng thời, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, đổi mới, xây dựng cơ quan báo chí ngày càng phát triển, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng.

Sau lễ dâng hương, các thành viên trong đoàn đã thắp hương trên từng phần mộ liệt sĩ, kính cẩn tri ân những người con ưu tú của quê hương đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hoạt động viếng các nghĩa trang liệt sĩ là việc làm thường niên của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", khơi dậy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ những người làm báo trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phục vụ Nhân dân.

Những nén hương thơm, những đóa hoa tươi được đặt lên từng phần mộ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc, đồng thời nhắc nhở mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên về trách nhiệm gìn giữ và phát huy truyền thống cách mạng trong công tác chuyên môn cũng như trong cuộc sống.

Hoạt động viếng các anh hùng liệt sĩ là việc làm thường niên của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng vào dịp 27/7. Đây là hoạt động tri ân ý nghĩa và góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, động viên đội ngũ những người làm báo tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tốt sứ mệnh tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của Nhân dân.