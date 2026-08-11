Báo và PTTH Lâm Đồng động thổ khoan giếng, xây dựng công trình phụ cho cháu K'Vin
Sáng 11/8, Báo và Phát thanh, Truyền hình (PTTH) Lâm Đồng phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Bắc Gia Nghĩa tổ chức trao bảng tượng trưng số tiền do các nhà hảo tâm hỗ trợ và động thổ khoan giếng, xây dựng công trình phụ tặng cho anh em K’Vin ở tổ dân phố Kon Hao.
K’Vin sinh sống ở tổ dân phố Kon Hao, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng. Em là một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được phát sóng, đăng tải trên các nền tảng số thuộc chương trình Lan tỏa yêu thương của Báo và PTTH Lâm Đồng vào cuối tháng 7.
Bố mẹ đều mất sớm vì bệnh nặng, K’Vin hiện sống cùng các anh trai, bản thân mắc bệnh động kinh toàn thể vô căn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, khả năng học tập. Từ lời kêu gọi của chương trình Lan tỏa yêu thương, hơn 3 tuần qua, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng, nhà hảo tâm ở nước ngoài đã ủng hộ em tổng số tiền 1 tỷ 617 triệu 848 ngàn 719 đồng.
Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Hồ Văn Miền, Phó Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng cho biết: Lan tỏa yêu thương là chương trình thiện nguyện, nhân đạo được đơn vị đặc biệt quan tâm. Với sự đồng hành của các nhà hảo tâm, những năm qua, chương trình đã giúp đỡ hàng chục hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trong đó có trường hợp của K’Vin.
Sự ủng hộ rất lớn này tạo điều kiện để em K’Vin được điều trị bệnh lâu dài, có cuộc sống ổn định trong tương lai. Nhà báo Hồ Văn Miền mong muốn phường Bắc Gia Nghĩa đồng hành cùng K’Vin trong thời gian tới để công trình phụ và giếng nước được thi công nhanh, bảo đảm chất lượng và đi vào sử dụng.
Báo và PTTH Lâm Đồng cùng chính quyền địa phương và Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Trãi cũng bàn phương án quản lý, sử dụng số tiền nhà hảo tâm giúp đỡ em hiệu quả, đúng mục đích.
Sau lễ động thổ, việc khoan giếng và xây dựng công trình phụ cho anh em K’Vin được triển khai theo nguyện vọng của gia đình. Cụ thể, địa phương sẽ trích ra hơn 200 triệu đồng do nhà hảo tâm ủng hộ để tạo nguồn nước sinh hoạt lâu dài, xây dựng thêm 1 phòng ngủ, nhà vệ sinh và gian bếp.
Đồng thời, mua sắm một số vật dụng gia đình, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cơ bản cho K’Vin và anh trai. Về phương án quản lý số tiền còn lại, Báo và PTTH Lâm Đồng, chính quyền phường Bắc Gia Nghĩa cùng nhà trường, gia đình thống nhất lập thành các sổ tiết kiệm có kỳ hạn với sự giám hộ của thành viên Ban tự quản tổ dân phố Kon Hao. Số tiền lãi hàng tháng sẽ được dùng để trang trải chi phí điều trị bệnh lâu dài và sinh hoạt, học tập cho K’Vin.