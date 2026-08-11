Nhịp cầu nhân ái Báo và PTTH Lâm Đồng động thổ khoan giếng, xây dựng công trình phụ cho cháu K'Vin Sáng 11/8, Báo và Phát thanh, Truyền hình (PTTH) Lâm Đồng phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Bắc Gia Nghĩa tổ chức trao bảng tượng trưng số tiền do các nhà hảo tâm hỗ trợ và động thổ khoan giếng, xây dựng công trình phụ tặng cho anh em K’Vin ở tổ dân phố Kon Hao.



Nhà báo Hồ Văn Miền, Phó Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng; ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Gia Nghĩa; ông Phạm Nam Định, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi; bà Nguyễn Thị Nguyên, Bí thư Chi bộ và ông Sầm Minh Đông, Tổ trưởng tổ dân phố Kon Hao cùng anh em K'Vin thực hiện nghi lễ động thổ khoan giếng, xây dựng công trình phụ (Ảnh: Xuân Trí)

K’Vin sinh sống ở tổ dân phố Kon Hao, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng. Em là một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được phát sóng, đăng tải trên các nền tảng số thuộc chương trình Lan tỏa yêu thương của Báo và PTTH Lâm Đồng vào cuối tháng 7.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 TP Hồ Chí Minh chẩn đoán K'Vin mắc bệnh động kinh toàn thể vô căn. Sau gần 2 tuần điều trị, hiện số lần co giật của K'Vin đã giảm đáng kể. Cuối tháng 8/2026, em sẽ trở lại bệnh viện để chụp MRI theo chỉ định (Ảnh: Xuân Trí)

Bố mẹ đều mất sớm vì bệnh nặng, K’Vin hiện sống cùng các anh trai, bản thân mắc bệnh động kinh toàn thể vô căn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, khả năng học tập. Từ lời kêu gọi của chương trình Lan tỏa yêu thương, hơn 3 tuần qua, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng, nhà hảo tâm ở nước ngoài đã ủng hộ em tổng số tiền 1 tỷ 617 triệu 848 ngàn 719 đồng.

Tổng số tiền mà K'Vin nhận được từ các nhà hảo tâm thông qua chương trình Lan tỏa yêu thương là 1 tỷ 617 triệu 848 ngàn 719 đồng (Ảnh: Xuân Trí)

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Hồ Văn Miền, Phó Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng cho biết: Lan tỏa yêu thương là chương trình thiện nguyện, nhân đạo được đơn vị đặc biệt quan tâm. Với sự đồng hành của các nhà hảo tâm, những năm qua, chương trình đã giúp đỡ hàng chục hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trong đó có trường hợp của K’Vin.

Nhà báo Hồ Văn Miền, Phó Giám đốc Báo và PTTH chân thành cảm ơn tình cảm mà các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng, nhà hảo tâm ở nước ngoài đã gửi đến K'Vin. Đồng thời, mong muốn phường Bắc Gia Nghĩa đồng hành trong quá trình khoan giếng nước sinh hoạt, xây dựng công trình phụ và quản lý số tiền còn lại được sử dụng đúng mục đích (Ảnh: Xuân Trí)

Sự ủng hộ rất lớn này tạo điều kiện để em K’Vin được điều trị bệnh lâu dài, có cuộc sống ổn định trong tương lai. Nhà báo Hồ Văn Miền mong muốn phường Bắc Gia Nghĩa đồng hành cùng K’Vin trong thời gian tới để công trình phụ và giếng nước được thi công nhanh, bảo đảm chất lượng và đi vào sử dụng.

Báo và PTTH Lâm Đồng cùng chính quyền địa phương và Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Trãi cũng bàn phương án quản lý, sử dụng số tiền nhà hảo tâm giúp đỡ em hiệu quả, đúng mục đích.

Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Gia Nghĩa cam kết địa phương sẽ trực tiếp triển khai việc khoan giếng, xây dựng công trình phụ cho anh em K'Vin bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ để đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất (Ảnh: Xuân Trí)

Nhà báo Hồ Văn Miền và ông Nguyễn Đình Thắng khảo sát vị trí xây dựng thêm phòng ngủ và công trình phụ cho anh em K'Vin (Ảnh: Xuân Trí)

Sau lễ động thổ, việc khoan giếng và xây dựng công trình phụ cho anh em K’Vin được triển khai theo nguyện vọng của gia đình. Cụ thể, địa phương sẽ trích ra hơn 200 triệu đồng do nhà hảo tâm ủng hộ để tạo nguồn nước sinh hoạt lâu dài, xây dựng thêm 1 phòng ngủ, nhà vệ sinh và gian bếp.

Trước đó, anh em K'Vin được các đơn vị, địa phương hỗ trợ xây dựng nhà từ chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát nhưng công trình chưa có nhà vệ sinh và giếng nước nên anh em K'Vin phải đi nhờ bên nhà hàng xóm (Ảnh: Xuân Trí)

Đồng thời, mua sắm một số vật dụng gia đình, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cơ bản cho K’Vin và anh trai. Về phương án quản lý số tiền còn lại, Báo và PTTH Lâm Đồng, chính quyền phường Bắc Gia Nghĩa cùng nhà trường, gia đình thống nhất lập thành các sổ tiết kiệm có kỳ hạn với sự giám hộ của thành viên Ban tự quản tổ dân phố Kon Hao. Số tiền lãi hàng tháng sẽ được dùng để trang trải chi phí điều trị bệnh lâu dài và sinh hoạt, học tập cho K’Vin.