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    Báo và PTTH Lâm Đồng phối hợp khám sức khỏe cho cán bộ, viên chức, người lao động

    Phúc Khánh - Nguyễn Luân 28/06/2026 15:19

    Sáng 28/6, Báo và Phát thanh, Truyền hình (PTTH) Lâm Đồng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị.

    Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng
    Cán bộ, viên chức và người lao động của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tham gia khám sức khỏe

    Trong đợt khám lần này, khoảng 280 trong tổng số hơn 400 cán bộ, viên chức và người lao động của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng được khám sức khỏe tổng quát.

    Các nội dung khám bao gồm kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản, khám lâm sàng, thực hiện xét nghiệm cần thiết và tư vấn sức khỏe theo từng trường hợp.

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    Việc khám sức khỏe sẽ giúp cán bộ, viên chức và người lao động của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng chủ động trong bảo vệ sức khỏe, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

    Việc khám sức khỏe định kỳ giúp mỗi cán bộ, viên chức và người lao động nắm bắt tình trạng sức khỏe của bản thân, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường để có hướng theo dõi, điều trị kịp thời. Đây cũng là cơ sở để chủ động phòng ngừa bệnh tật, nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe, góp phần duy trì thể trạng tốt phục vụ công việc.

    Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, viên chức và người lao động là một trong những hoạt động chăm lo đời sống thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đối với đội ngũ cán bộ, góp phần tạo động lực để mỗi cá nhân tiếp tục gắn bó, cống hiến và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

    Phúc Khánh - Nguyễn Luân Phúc Khánh - Nguyễn Luân Phúc Khánh - Nguyễn Luân

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          Báo và PTTH Lâm Đồng phối hợp khám sức khỏe cho cán bộ, viên chức, người lao động
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