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    Thời sự Lâm Đồng

    Báo và PTTH Lâm Đồng thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân

    Minh Trí - Tô Hiệu 24/07/2026 13:57

    Nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 24/7, đồng chí Hồ Văn Miền, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình (PTTH) Lâm Đồng đến thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân tại xã Thuận An.

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    Đồng chí Hồ Văn Miền, Phó Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng ân cần thăm hỏi, chúc Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân sống vui, sống khỏe cùng con, cháu

    Tại đây, đồng chí Hồ Văn Miền đã thành kính dâng hương, tri ân liệt sĩ Nguyễn Ngọc Niên là chồng và liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hiện, con trai của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân.

    Phó Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng đã ân cần thăm hỏi đời sống, sức khỏe; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hi sinh to lớn của Mẹ và gia đình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

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    Đồng chí Hồ Văn Miền thăm hỏi đời sống gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân, xã Thuận An

    Thay mặt Ban Giám đốc, cán bộ, nhân viên Báo và PTTH Lâm Đồng đồng chí Hồ Văn Miền chúc Mẹ Xuân luôn mạnh khỏe, sống vui cùng con cháu, tiếp tục là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo.

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    Đồng chí Hồ Văn Miền tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân

    Đây là hoạt động thường niên ý nghĩa của Báo và PTTH Lâm Đồng, thể hiện sâu sắc truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

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        Báo và PTTH Lâm Đồng thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân
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