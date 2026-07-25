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    Báo và PTTH Lâm Đồng tiếp, truyền hình trực tiếp chương trình “Sao sáng dẫn đường"

    Như Thảo 25/07/2026 09:16

    Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), tối 26/7, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ thực hiện cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” tại 4 điểm cầu Tuyên Quang, Hà Nội, Quảng Trị và TP. Hồ Chí Minh.

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    Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp từ 19 giờ 30 phút ngày 26-7 trên kênh VTV1, VTVgo; Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng sẽ tiếp sóng trên kênh LTV 1 và LTV 2. Mời quý vị và các bạn đón xem!

    Nội dung xuyên suốt chương trình là hành trình đầy ý nghĩa "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Chương trình được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc xuyên suốt, kết nối quá khứ với hiện tại bằng âm nhạc, những kỷ vật và đặc biệt là những cuộc "gặp gỡ", "đoàn tụ" sau hàng chục năm.

    Khán giả sẽ được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Đặc biệt, chương trình còn có sự hiện diện của các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh và những người lính đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần tạo nên mạch nối đầy xúc động, giàu cảm xúc.

    “Sao sáng dẫn đường” không chỉ là lời tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, mà còn là thông điệp gửi đến thế hệ trẻ hôm nay: Hãy tiếp nối lý tưởng cha ông, giữ gìn hòa bình và độc lập dân tộc.

    Theo baokhanhhoa.vn
    https://baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202607/19-gio-30-phut-ngay-26-7-truyen-hinh-truc-tiep-chuong-trinh-sao-sang-dan-duong-e54298f/
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        Báo và PTTH Lâm Đồng tiếp, truyền hình trực tiếp chương trình “Sao sáng dẫn đường"
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