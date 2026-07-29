Việc tử tế Bảo vệ môi trường gắn với trật tự đô thị ở Phú Thủy Việc bảo vệ môi trường gắn với bảo đảm trật tự đô thị là một trong những hoạt động thiết thực được Đảng bộ, chính quyền, cơ quan chức năng, đoàn thể chính trị, xã hội phường Phú Thủy chú trọng sau khi đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Du khách tham quan tháp Chăm Pô Sah Inư trên địa bàn phường Phú Thủy

Bảo vệ môi trường, phục vụ du lịch

Phường Phú Thủy có địa bàn rộng trải dài ven biển với 55.000 nhân khẩu, tập trung 12 tổ dân phố cùng nhiều thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa thu hút khách du lịch. Việc bảo vệ môi trường đã được phường chú trọng, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người, xây dựng đô thị “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh".

Ngay tại đền tháp Pô Sah Inư cổ kính ven biển, đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên phường Phú Thủy đã nhiều đợt ra quân trồng cây xanh, cây hoa, bảo đảm hài hòa cảnh quan thiên nhiên với di tích văn hóa lịch sử độc đáo ở đây. “Các bạn trẻ phường Phú Thủy đã trồng hàng ngàn cây bằng lăng tím ở các khu đồi, hai bên tuyến đường dẫn ra Lầu Ông Hoàng, tháp Pô Sah Inư. Vài năm nữa, đồi bằng lăng tím nở hoa tím ngát, du khách trong, ngoài nước tha hồ check-in trước khi lên di tích văn hóa lịch sử tham quan, dự Lễ hội Katê của đồng bào dân tộc Chăm thường được tổ chức bên chân tháp Pô Sah Inư vào khoảng tháng 10 hàng năm”, ông Nguyễn Văn Nghị - Chủ tịch UBND phường Phú Thủy cho hay.

Đoàn viên, thanh niên phường bảo vệ môi trường ven sông, tạo cảnh quan sạch đẹp

Phú Thủy còn duy trì các đợt ra quân hưởng ứng Ngày thứ bảy vì môi trường sáng xanh, sạch, đẹp và trồng cây xanh vào tuần cuối tháng. Hoạt động này không chỉ tại khu vực trung tâm phường mà ở các nơi ven biển, người dân, đoàn viên, thanh niên cùng nhau dọn dẹp rác đại dương trôi dạt vào, rác trên sông dồn xuống. Các buổi lễ ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường không chỉ mang ý nghĩa làm sạch không gian sống mà còn nâng cao nhận thức cộng đồng, lan tỏa tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với thiên nhiên, xã hội. Hiện nay, tỷ lệ thu gom rác đạt cao trong khối lượng rác thải phát sinh trên địa bàn với hơn 45 tấn rác các loại mỗi ngày; phường xúc tiến tổ chức thu gom rác thải phù hợp trên các tuyến đường, hẻm nhỏ, nơi công cộng, khu vực xa khu dân cư, kết hợp trồng cây xanh để xây dựng Phú Thủy thực sự “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh”.

Không gian thoáng đãng ven sông phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng

Giữ gìn trật tự đô thị

Cùng với đó, trên địa bàn đô thị trung tâm, Phú Thủy đã tăng cường công tác bảo đảm trật tự đô thị. Việc ra quân thường xuyên của lực lượng chức năng trên địa bàn đã từng bước nâng cao ý thức người dân và các hộ kinh doanh. Các tuyến đường chính có nhiều cửa hàng ăn uống, dịch vụ như: Hùng Vương, Tôn Đức Thắng, Thủ Khoa Huân, Phạm Văn Đồng... luôn được duy trì thông thoáng, thuận tiện cho khách hàng giao dịch, hộ kinh doanh buôn bán. “Công tác quản lý trật tự đô thị là một quá trình cần cả sự kiên trì, bền bỉ và đồng bộ. Tin tưởng rằng khi có sự ủng hộ của người dân, hoạt động này sẽ tiếp tục đi vào nền nếp”, Chủ tịch UBND phường chia sẻ.

Trong diễn biến liên quan, ông Nguyễn Văn Tới - Trưởng Công an phường cho biết: “Thời gian qua, Công an phường đã triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự một cách phù hợp và hiệu quả nhằm phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn, kết hợp phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhằm huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và Nhân dân cùng tham gia vào công tác giữ gìn an ninh trật tự đô thị, hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội địa phương”.