Xây dựng Đảng Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại cơ sở: chuyển từ “phòng ngự” sang “chủ động tấn công” Ban Chỉ đạo 35, Ban Công tác 35 các đảng ủy trực thuộc tỉnh Lâm Đồng đã và đang quyết liệt chuyển dịch phương châm hành động: Không còn dừng lại ở thế “phòng ngự” bị động, mà chuyển hẳn sang “chủ động tấn công”, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, giữ vững niềm tin của Nhân dân từ địa bàn cơ sở.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng chủ trì Hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 6 tháng đầu năm

Thế trận tư tưởng tại cơ sở: Không thể mãi “phòng ngự”

Cơ sở luôn là tuyến đầu trực tiếp đưa các chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống, nhưng đây cũng là địa bàn trọng điểm mà các thế lực thù địch, phản động tập trung chống phá. Tại địa phương có đặc thù đa dạng về dân tộc, tôn giáo và áp lực từ tốc độ đô thị hóa nhanh như Lâm Đồng, các thủ đoạn “diễn biến hòa bình” ngày càng trở nên tinh vi, xảo quyệt.

Các thế lực thù địch không còn dùng các luận điệu chung chung mà chủ động “ký sinh”, bám sát vào các vấn đề dân sinh sát sườn như: công tác đền bù giải phóng mặt bằng, các dự án, công trình trọng điểm hoặc lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo tại địa phương để bóp méo sự thật, kích động tâm lý bất mãn, chia rẽ khối đại đoàn kết.

Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy trao giải cho các tác giả đoạt giải A cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Lâm Đồng năm 2025. Ảnh tư liệu

Nhìn thẳng vào thực tế, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại một số cơ sở thời gian qua vẫn mang nặng tính chất “sự vụ”, “gặp đâu gỡ đó”. Lối tư duy này vô hình trung đẩy các lực lượng chức năng vào thế phòng ngự bị động: chỉ khi thông tin xấu độc, tin đồn thất thiệt đã lan truyền trên không gian mạng hoặc âm ỉ trong đời sống, chúng ta mới bắt đầu rà soát, tổ chức bóc gỡ và giải thích.

Trong kỷ nguyên số, khi tốc độ khuếch tán thông tin được tính bằng giây, việc chạy theo sau dòng sự kiện là một bất lợi lớn. Một luồng thông tin xuyên tạc nếu không được chặn đứng từ sớm sẽ nhanh chóng ăn sâu vào nhận thức của một bộ phận quần chúng, tạo ra những “khoảng trống tư tưởng” nguy hiểm và làm xói mòn niềm tin của Nhân dân vào cấp ủy, chính quyền.

Đồn biên phòng Đắk Song sinh hoạt chuyên đề góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phòng, chống thông tin xấu độc trên không gian mạng (Ảnh: Hoàng Hoài)

Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cấp bách: Phải dứt khoát thay đổi tư duy, chuyển từ trạng thái “phòng ngự, chống đỡ” sang “chủ động tấn công”. Muốn bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, các lực lượng không thể ngồi chờ đối phương ra chiêu mới tìm cách hóa giải. Thay vào đó, phải chủ động xây dựng thế trận an ninh tư tưởng vững chắc ngay từ cơ sở thông qua việc nâng cao năng lực dự báo, nắm bắt dư luận, “đi trước một bước” để cung cấp thông tin chính thống, minh bạch.

Chỉ khi làm chủ được dòng thông tin và triệt tiêu nguy cơ từ khi mới phôi thai, chúng ta mới có thể bẻ gãy hoàn toàn các âm mưu kích động, giữ vững ổn định chính trị để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chủ động tấn công - chuyển dịch từ nhận thức đến hành động

Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII đã xác định rõ: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”. Trong giai đoạn hiện nay, khi các thế lực thù địch liên tục thay đổi phương thức chống phá, tinh vi và xảo quyệt hơn trên không gian mạng, trận địa tư tưởng tại cơ sở trở thành thành trì quyết định.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho cán bộ tham mưu Ban Công tác 35 năm 2025. Ảnh tư liệu

Bám sát mục tiêu đã đề ra, thời gian qua, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy đã hành động quyết liệt để đưa tinh thần “chủ động tấn công” từ văn bản vào thực tiễn hành động. Giữa bối cảnh thông tin số diễn biến phức tạp, cốt lõi của chiến lược này chính là tối ưu hóa năng lực dự báo để luôn “đi trước một bước” trong định hướng dư luận xã hội, đồng thời tích cực sử dụng dòng thông tin chính thống để chủ động lấn át, triệt tiêu hoàn toàn đất sống của các luận điệu sai trái, xuyên tạc.

Trước hết, đó là chiến lược “phủ xanh” không gian mạng bằng thông tin tích cực nhằm làm chủ trận địa internet. Ban Chỉ đạo 35, Ban Công tác 35 các địa phương, đơn vị đã chủ động xây dựng và vận hành hệ thống kênh truyền thông trên mạng xã hội rộng khắp với phương châm mỗi đơn vị có ít nhất 1 kênh truyền thông chủ lực. Thay cho các văn bản hành chính khô khan trước đây, các kênh này đã đổi mới mạnh mẽ theo xu hướng báo chí hiện đại bằng cách tăng cường hình ảnh trực quan, video ngắn và infographic.

Những thông tin minh bạch, kịp thời về các vấn đề nóng được dư luận quan tâm như công tác quy hoạch, đề án sáp nhập đơn vị hành chính, hay thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, gương người tốt việc tốt... đã tạo ra một “bộ lọc” tự nhiên, giúp người dân tăng cường sức đề kháng trước các thông tin xấu độc.

Bên cạnh mặt trận số, sức mạnh tấn công còn được củng cố vững chắc từ việc xây dựng lực lượng nòng cốt “bám rễ” sâu tại cơ sở. Ban Chỉ đạo 35, Ban Công tác 35 cơ sở đã tập trung kiện toàn mạng lưới cộng tác viên sâu rộng đến tận thôn, tổ dân phố.

Cán bộ tham mưu, giúp việc Ban Công tác 35 đảng ủy các xã, phường, đặc khu tại khu vực Đông Lâm Đồng trao đổi tại Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2026

Ngoài lực lượng chuyên trách, hệ thống này còn huy động sự tham gia tích cực của các bí thư chi bộ, trưởng thôn, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trở thành những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, mỗi đảng viên cơ sở là một mắt xích chủ động nắm bắt tâm tư, phản ánh của Nhân dân, kịp thời phát hiện các “điểm nóng” dư luận hoặc các thông tin tiêu cực trên mạng xã hội liên quan đến địa phương. Từ đó, kịp thời tham mưu phương án xử lý dứt điểm ngay từ sớm, từ xa, không để diễn biến thành những vụ việc phức tạp.

Cùng với các giải pháp phòng ngừa, tư duy “chủ động tấn công” còn được cụ thể hóa bằng việc kiên quyết phản bác và xử lý pháp lý trực diện. Ngay khi xuất hiện các thông tin tiêu cực hay luận điệu xuyên tạc, lực lượng 35 trên địa bàn tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh và triển khai ngay phương án đấu tranh, bóc gỡ.

Nhiều vụ việc tung tin giả, tin sai sự thật, xuyên tạc sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đã bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đi đôi với “cú đấm thép” từ pháp lý, hệ thống bài viết phân tích chuyên sâu cũng được lan tỏa đồng loạt trên không gian mạng, kịp thời định hướng thông tin, tạo hiệu ứng răn đe mạnh mẽ, giữ vững ổn định chính trị - xã hội ngay từ cơ sở.

Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng tổ chức tập huấn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới và kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội năm 2026 cho cán bộ hội cơ sở (Ảnh: Linh Thư)

Có thể khẳng định, sự chuyển hướng chiến lược từ “phòng ngự” sang “chủ động tấn công” đã mang lại những chuyển biến rõ nét, làm thay đổi căn bản diện mạo công tác tư tưởng tại địa phương. Hiệu quả từ bước chuyển mình này được minh chứng bằng hàng loạt cách làm hay, sáng tạo thông qua các kênh truyền thông đa phương tiện hoạt động hiệu quả thời gian qua. Tiêu biểu như các kênh truyền thông của Ban Công tác 35 xã Cát Tiên, Đức Trọng, Nâm Nung, Đông Gia Nghĩa, Lâm Viên - Đà Lạt, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận, hay các trang của lực lượng công an, quân sự, Sở Giáo dục và Đào tạo… đã chủ động đổi mới hình thức tiếp cận, trở thành cầu nối thông tin tin cậy và phát huy tối đa vai trò “phủ xanh” thông tin tích cực.

Sự chuyển mình đồng bộ này không chỉ góp phần lan tỏa nhanh chóng các chủ trương, chính sách của Đảng đến với Nhân dân mà còn thiết lập không gian tương tác hai chiều hiệu quả để kịp thời lắng nghe, tiếp thu ý kiến ngay từ địa bàn cơ sở.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại cơ sở là một cuộc chiến thầm lặng, quyết liệt. Việc chuyển từ “phòng ngự” sang “chủ động tấn công” của Ban Chỉ đạo 35, Ban Công tác 35 cơ sở giúp giữ vững sự ổn định chính trị ngay từ mỗi thôn, tổ dân phố; tạo tiền đề vững chắc để bảo vệ trận địa tư tưởng của Đảng, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.