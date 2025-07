Sức gió mạnh nhất: Cấp 10 (89-102 km/giờ), giật cấp 13.

Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Do ảnh hưởng của bão số 3, nhiều nơi ven biển và đất liền đã có gió mạnh. Khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa đến mưa rất to, lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 130mm.

Dự báo, đến 13 giờ chiều nay, bão số 3 nằm trên vùng biển ven bờ Quảng Ninh - Ninh Bình; sức gió cấp 10, giật cấp 13.

Đến 1 giờ sáng mai (23-7), bão số 4 nằm trên đất liền Hải Phòng - Thanh Hóa, sức gió cấp 6, giật cấp 10.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước hôm nay:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; gió Tây đến Tây Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực Đông Bắc và đồng bằng có mưa to đến rất to; khu vực các tỉnh/thành Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, riêng vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14; các nơi khác có gió mạnh dần lên cấp 3-4; nhiệt độ 22-30 độ C.

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa to đến rất to; gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8; nhiệt độ 23-29 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, riêng Thanh Hóa-Nghệ An có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào và dông rải rác; vùng ven biển Thanh Hóa-Nghệ An gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14; khu vực sâu trong đất liền Thanh Hóa gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; các nơi khác gió Tây Nam cấp 3-4; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-31 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; gió Tây Nam cấp 3-4; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 26-34 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Tây Nam cấp 3-4; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 20-28 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Tây Nam cấp 3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-33 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào và rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy; tầm nhìn xa từ 4 đến 10km; gió Tây Nam đến Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng cao 3-5m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao 2-4m.