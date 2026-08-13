Barca bế tắc vụ Julian Alvarez: HLV Hansi Flick phải tìm giải pháp thay thế số 9 tại Camp Nou Thương vụ Julian Alvarez có nguy cơ đổ bể, buộc Giám đốc thể thao Deco và HLV Hansi Flick phải tính toán các phương án thay thế cho vị trí số 9 tại Barca.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 đặt ra thách thức vô cùng lớn đối với ban lãnh đạo Barca khi khoảng trống trên hàng công trở nên mênh mông hơn bao giờ hết. Sự ra đi của Robert Lewandowski sang MLS khoác áo Chicago Fire sau khi hết hạn hợp đồng đã tước đi chân sút chủ lực của đội chủ sân Camp Nou. Mọi chuyện càng trở nên cấp bách khi Ferran Torres chuẩn bị hoàn tất thương vụ chuyển nhượng trị giá 50 triệu euro tới Paris Saint-Germain, sau khi đã nhận được sự đồng ý vắng mặt trong buổi tập từ HLV Hansi Flick.

Thương vụ Julian Alvarez đối mặt nguy cơ đổ bể

Trong suốt nhiều tháng, chân sút Julian Alvarez của Atletico Madrid được xem là ưu tiên chuyển nhượng hàng đầu và duy nhất của đội bóng xứ Catalonia cho vị trí trung phong. Tiền đạo người Argentina thậm chí đã trực tiếp bày tỏ nguyện vọng ra đi với HLV Diego Simeone. Tuy nhiên, đàm phán rơi vào bế tắc nghiêm trọng trước thái độ cứng rắn từ đội bóng thành Madrid.

Julian Alvarez là khao khát của Barca. Ảnh: Getty Images.

Giám đốc điều hành Atletico, ông Miguel Angel Gil Marin, khẳng định sẽ không lắng nghe bất kỳ lời đề nghị nào, kể cả con số lên tới 200 triệu euro – mức giá nằm ngoài khả năng tài chính của Barca. Việc không thể tiếp cận Alvarez buộc Giám đốc thể thao Deco phải nhanh chóng tính toán các phương án dự phòng trên thị trường chuyển nhượng.

Georges Mikautadze và các phương án trên thị trường chuyển nhượng

Trong số các mục tiêu tiềm năng, Victor Osimhen từng được xem xét nhưng Barca chưa đưa ra bất kỳ liên hệ chính thức nào với Galatasaray. Nhóm cầu thủ như Jonathan Burkardt (Frankfurt) hay Fisnik Asllani (Hoffenheim) có một số yếu tố phù hợp nhưng bị đánh giá là chưa đủ đẳng cấp để khỏa lấp khoảng trống ở hàng công.

Đáng chú ý nhất hiện nay là Georges Mikautadze của Villarreal. Chân sút 25 tuổi người Gruzia đã ghi 13 bàn thắng cùng 6 đường kiến tạo tại La Liga mùa trước, sau khi cập bến Villarreal với mức giá kỷ lục 30 triệu euro. Tại giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha, chỉ có Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Vedat Muriqi và Vinicius Junior đóng góp vào nhiều bàn thắng hơn Mikautadze, biến anh thành giải pháp thay thế khả dĩ nhất cho Flick.

HLV Flick rất cần một trung phong đẳng cấp. Ảnh: Getty Images.

Bài toán "số 9 ảo" và sự linh hoạt chiến thuật

Bên cạnh phương án chiêu mộ tân binh, HLV Hansi Flick có thể phải tính đến giải pháp sử dụng "số 9 ảo". Những nhân tố kỹ thuật như Lamine Yamal, Dani Olmo hay Fermin Lopez hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò này. Bản thân Yamal từng chia sẻ mong muốn thi đấu bó vào trung lộ nhiều hơn nhằm giảm bớt áp lực bị đối phương vây ráp với 3 cầu thủ ở hành lang cánh.

Ngoài ra, hai tân binh Anthony Gordon và Karim Adeyemi cũng mang lại sự đa dạng về mặt nhân sự. Gordon từng nhiều lần đảm nhiệm vai trò trung phong tại Newcastle United, trong khi Adeyemi cũng có kinh nghiệm thi đấu ở vị trí này thời còn khoác áo Borussia Dortmund.

Dù sở hữu nhiều phương án linh hoạt, việc không có một trung phong cắm thực thụ vẫn là bài toán hóc húa. Mùa trước, bộ đôi Lewandowski và Torres đã đóng góp tới 43 bàn thắng. Trong những trận đấu bế tắc cần một điểm tựa làm tường và dứt điểm trong vòng cấm, Barca vẫn rất cần một "số 9" đúng nghĩa để duy trì sức mạnh tấn công.