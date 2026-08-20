Barca đánh bại Al Ahly 2-1 nhờ công của Abdelkarim và Raphinha để giữ cúp Joan Gamper Trong ngày trở lại Spotify Camp Nou, FC Barcelona đánh bại Al Ahly 2-1 nhờ sự tỏa sáng của Abdelkarim và Raphinha để chính thức giữ lại chiếc cúp Joan Gamper.

FC Barcelona vừa hoàn tất giai đoạn chuẩn bị tiền mùa giải bằng chiến thắng 2-1 trước Al Ahly trong trận tranh cúp Joan Gamper truyền thống. Màn tái xuất thánh địa Spotify Camp Nou trước sự chứng kiến của hơn 54.000 khán giả đã diễn ra thành công, mang lại điểm tựa tinh thần lớn cho thầy trò huấn luyện viên Hansi Flick trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương La Liga.

Hamza Abdelkarim mở đầu cho chiến thắng của Barca.

Sức ép dồn dập và hai bàn thắng trong hiệp một

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đoàn quân của HLV Hansi Flick đã dâng cao đội hình và chủ động kiểm soát hoàn toàn thế trận. Sự cơ động của hàng tiền vệ cùng các pha khoét sâu vào hai hành lang cánh giúp đội chủ nhà liên tục đặt khung thành Al Ahly vào thế báo động.

Thế bế tắc được khai thông ở phút thứ 29 sau một pha phối hợp mẫu mực bên cánh trái. Nhận đường căng ngang thuận lợi từ Alejandro Balde, chân sút trẻ Hamza Abdelkarim di chuyển thông minh và tung cú dứt điểm một chạm chuẩn xác, mở tỷ số trận đấu ngay trước lưới đội bóng cũ.

Bàn thắng sớm giúp tinh thần thi đấu của gã khổng lồ xứ Catalunya thêm phần hưng phấn. Tiếp tục duy trì sức ép nghẹt thở, Barca tìm thấy bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút thứ 44. Trong một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Raphinha mang về quả phạt đền cho đội nhà. Trên chấm 11m, chính ngôi sao mang băng đội trưởng đã lạnh lùng đánh bại thủ môn đối phương, nâng tỷ số lên 2-0 trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao.

Sự xáo trộn trong hiệp hai và thử nghiệm nhân sự

Bước sang hiệp hai, HLV Hansi Flick đã đưa ra hàng loạt sự thay đổi nhân sự nhằm kiểm chứng phong độ của các cầu thủ dự bị cũng như thử nghiệm phương án chiến thuật mới. Việc thay đổi cấu trúc đội hình khiến nhịp độ chơi bóng của Barca bị ngắt quãng, tạo điều kiện cho Al Ahly vùng lên.

Phút thứ 51, đại diện đến từ Ai Cập có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 nhờ khoảnh khắc xử lý cá nhân đẳng cấp của Zizo với pha khống chế gọn gàng và dứt điểm hiểm hóc. Bàn thắng này khiến cục diện trận đấu trở nên cởi mở và quyết liệt hơn trong những phút tiếp theo.

Rapinha cùng đồng đội nâng cúp Joan Gamper.

Bên phía đội chủ nhà, các tân binh và nhân tố trẻ thi đấu vô cùng xông xáo. Tân binh Anthony Gordon để lại nhiều dấu ấn khi liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương. Cầu thủ người Anh từng đưa bóng vào lưới Al Ahly nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi vi phạm trước đó. Bên cạnh đó, Karim Adeyemi cũng có những cơ hội dứt điểm nguy hiểm nhưng thiếu chút chính xác để chuyển hóa thành bàn thắng.

Kịch tính lên đến đỉnh điểm ở phút thứ 89 khi Anthony Gordon bị phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả penalty thứ hai cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, chính Gordon lại không thắng được thủ thành El Shenawy trên chấm phạt đền, bỏ lỡ cơ hội ấn định thắng lợi đậm đà hơn.

Bước chạy đà quan trọng trước thềm La Liga

Những nỗ lực muộn màng của Al Ahly trong khoảng thời gian còn lại không thể giúp họ lật ngược thế cờ. Trận đấu khép lại với thắng lợi 2-1 nghiêng về FC Barcelona, giúp họ chính thức bảo vệ thành công chiếc cúp Joan Gamper.

Chiến thắng này mang lại màn khởi đầu suôn sẻ về mặt tâm lý cho thầy trò Hansi Flick. Toàn đội đã sẵn sàng cho chuyến làm khách đến sân của Elche trong trận ra quân La Liga vào cuối tuần tới.