Barca nỗ lực chiêu mộ Harry Kane: Tham vọng thay thế Lewandowski sau World Cup 2026 Barcelona đã liên hệ với đại diện Harry Kane nhằm tìm người thay thế Lewandowski. Dù chân sút 32 tuổi ưu tiên ở lại Bayern, Barca vẫn chờ đợi cơ hội sau World Cup.

Trong bối cảnh World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, thị trường chuyển nhượng châu Âu lại bị rung chuyển bởi một thông tin chấn động từ Tây Ban Nha. Barcelona, đội bóng đang ráo riết tìm kiếm một trung phong đẳng cấp để lấp đầy khoảng trống mà Robert Lewandowski để lại, đã chính thức đặt Harry Kane vào tầm ngắm tối thượng.

Cuộc đàm phán bí mật giữa tâm điểm World Cup

Theo báo chí quốc tế, ban lãnh đạo Barcelona đã chủ động liên hệ với phía đại diện của Harry Kane. Đây không chỉ là một lời thăm dò thông thường mà là bước đi chiến lược nhằm tìm hiểu khả năng đưa thủ quân đội tuyển Anh cập bến Camp Nou ngay sau khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khép lại.

Barca muốn chiêu mộ Harry Kane

Sau những trao đổi ban đầu, các bên đã thống nhất sẽ tạm gác lại mọi đàm phán chuyên sâu để Harry Kane tập trung hoàn toàn cho chiến dịch chinh phục cúp vàng cùng "Tam sư". Tuy nhiên, việc Barca sẵn sàng nghiên cứu các phương án tài chính phức tạp cho thấy quyết tâm của họ trong việc sở hữu chữ ký của tiền đạo 32 tuổi này.

Lời giải cho bài toán hàng công sau thời Lewandowski

Sự ra đi của Robert Lewandowski đã để lại một lỗ hổng lớn trên hàng công của đội bóng xứ Catalunya. Barca cần một cái tên không chỉ biết ghi bàn mà còn có khả năng dẫn dắt lối chơi, và Harry Kane chính là hình mẫu hoàn hảo. Phong độ của Kane trong mùa giải vừa qua là minh chứng đanh thép nhất cho đẳng cấp không thể bàn cãi của anh.

Thống kê cho thấy Harry Kane đã trải qua một mùa bóng bùng nổ rực rỡ với 61 bàn thắng sau 51 lần ra sân trong màu áo Bayern Munich. Tại vòng bảng World Cup 2026, anh tiếp tục duy trì bản năng sát thủ với 3 pha lập công, giúp Anh tiến sâu vào vòng knock-out.

Kane vẫn đang tỏa sáng ở World Cup

Rào cản từ Munich và lòng trung thành của thủ quân tuyển Anh

Mặc dù Barca đầy tham vọng, nhưng thực tế để kích hoạt thương vụ này là một thử thách cực đại. Harry Kane hiện chỉ còn một năm hợp đồng với Bayern Munich, nhưng anh đang cảm thấy hạnh phúc tại nước Đức. Phía đội chủ sân Allianz Arena cũng không hề có ý định để ngôi sao số một của mình ra đi dễ dàng.

Các nguồn tin thân cận cho biết, ưu tiên hàng đầu của Kane sau khi kết thúc World Cup là ngồi vào bàn đàm phán gia hạn hợp đồng với nhà vô địch Bundesliga. Đại diện của tiền đạo này đã tạm thời khép lại các cuộc trao đổi với Barca để giữ sự tập trung cao nhất cho trận đấu quan trọng sắp tới.

Hiện tại, Harry Kane cùng đội tuyển Anh đang chuẩn bị cho cuộc đối đầu với CHDC Congo tại vòng 1/16. Trận đấu sẽ diễn ra trên sân Atlanta vào lúc 23h ngày 1/7 (giờ Hà Nội). Kết quả của hành trình World Cup có thể sẽ là yếu tố then chốt quyết định liệu "bom tấn" Harry Kane có thực sự được kích hoạt tại Camp Nou hay không.