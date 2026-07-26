Barca tái kích hoạt thương vụ Rafael Leao: Rào cản 70 triệu euro từ AC Milan Barca gia nhập cuộc đua giành chữ ký Rafael Leao với giá 60-70 triệu euro, nhưng bài toán tài chính cùng đề nghị hấp dẫn từ Galatasaray đang tạo ra áp lực lớn.

Barcelona đã chính thức tái khởi động kế hoạch chiêu mộ ngôi sao chạy cánh Rafael Leao của AC Milan trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026. Tuy nhiên, để hoàn tất thương vụ bom tấn này, gã khổng lồ xứ Catalonia phải giải quyết bài toán tài chính phức tạp cùng sự cạnh tranh quyết liệt từ đối thủ Galatasaray.

Barca quan tâm Leao. Ảnh: Getty.

Nút thắt tài chính 70 triệu euro tại Camp Nou

AC Milan đã phát đi thông điệp rõ ràng tới các đối tác: đội bóng sẵn sàng chia tay Rafael Leao nếu nhận đủ từ 60 đến 70 triệu euro. Ở tuổi 27, tuyển thủ người Bồ Đào Nha đang bước vào giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp và đã bày tỏ nguyện vọng ra đi để tìm kiếm thử thách mới ngoài khuôn khổ San Siro.

Bất chấp tài năng vượt trội của cựu sao Lille, ban lãnh đạo Barcelona đang rơi vào thế khó. Quỹ lương hạn hẹp khiến đội chủ sân Camp Nou chưa thể lập tức chốt thỏa thuận. Để có đủ ngân sách chiêu mộ chân sút 27 tuổi, Barca buộc phải thanh lý bớt các trụ cột trong đội hình hoặc thuyết phục đối tác Ý chấp nhận phương án trả góp.

Sự cạnh tranh từ Galatasaray và nguyện vọng của Leao

Trong khi Barca còn đang loay hoay với bài toán cân đối thu chi, Galatasaray đã nhập cuộc đầy tham vọng. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng chào mời Leao mức lương lên tới 10 triệu euro mỗi mùa – con số cao gấp đôi thu nhập hiện tại của anh tại Serie A.

Dù nhận được lời đề nghị tài chính rất hấp dẫn, ưu tiên hàng đầu của Leao vẫn là thi đấu tại các giải đấu hàng đầu châu Âu như La Liga hay Premier League. Ngôi sao người Bồ Đào Nha quyết định kiên nhẫn chờ đợi động thái chính thức từ phía Barcelona trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng cho sự nghiệp.