Barcelona áp đảo La Liga tiền thưởng FIFA World Cup: Vượt Real Madrid nhưng vẫn xếp sau Man City Sở hữu 8 cầu thủ góp mặt ở trận chung kết World Cup, Barcelona đút túi 3,9 triệu USD từ FIFA, bỏ xa Real Madrid nhưng đành chấp nhận đứng sau Man City.

Barcelona trở thành đội bóng Tây Ban Nha thu về khoản kinh phí bồi hoàn lớn nhất từ FIFA sau kỳ World Cup. Theo các số liệu tính toán, đội chủ sân Camp Nou nhận khoảng 3,9 triệu USD nhờ lực lượng tuyển thủ hùng hậu tiến sâu tại giải đấu, vượt qua các đối thủ trực tiếp tại La Liga và chỉ đứng sau Manchester City trên toàn thế giới.

Công thức 5.000 USD mỗi ngày và lợi thế từ trận chung kết

Khoản tiền thưởng bồi hoàn từ FIFA được tính toán dựa trên số ngày các cầu thủ thực tế phục vụ đội tuyển quốc gia tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cụ thể, mỗi câu lạc bộ nhận được khoảng 5.000 USD cho mỗi ngày một cầu thủ ở lại giải đấu, bắt đầu tính từ ngày bắt buộc giải tán (25/5) cho đến một ngày sau trận đấu cuối cùng của đội tuyển quốc gia tương ứng.

Barcelona tận dụng tối đa cơ chế này khi có tới 8 cầu thủ góp mặt trong trận chung kết World Cup. Việc các ngôi sao trụ lại đến ngày thi đấu cuối cùng giúp đội bóng xứ Catalunya tích lũy số ngày phục vụ vượt trội, qua đó mang về nguồn thu 3,9 triệu USD.

Bỏ xa Real Madrid và Atletico Madrid tại La Liga

Tại đấu trường quốc nội La Liga, khoản thu của Barcelona hoàn toàn áp đảo các đối thủ cạnh tranh. Atletico Madrid xếp thứ hai tại Tây Ban Nha với khoản bồi hoàn ước tính 3,2 triệu USD, tương ứng vị trí thứ 6 trên phạm vi toàn cầu.

Trong khi đó, Real Madrid ngậm ngùi xếp sau với khoản tiền khoảng 2,6 triệu USD, đứng vị trí thứ 9 trong danh sách. Dù vẫn hiện diện trong top 10 câu lạc bộ nhận tiền nhiều nhất từ FIFA, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn thu về ít hơn đại kình địch Barcelona tới 1,3 triệu USD.

Cục diện top 10 CLB nhận tiền bồi hoàn nhiều nhất từ FIFA

Trên bản đồ bóng đá thế giới, Manchester City là đội bóng dẫn đầu danh sách thu tiền từ FIFA với tổng cộng 4,4 triệu USD. Đại diện nước Anh sở hữu dàn nhân sự chất lượng trải dài ở nhiều đội tuyển quốc gia tiến sâu tại giải đấu.

Dưới đây là thống kê chi tiết top 10 câu lạc bộ nhận khoản bồi hoàn cao nhất từ FIFA dựa trên công thức tính toán thời gian phục vụ của tuyển thủ:

Xếp hạng Câu lạc bộ Mức thưởng ước tính (USD) 1 Manchester City 4,4 triệu 2 Barcelona 3,9 triệu 3 Bayern Munich 3,4 triệu 4 Arsenal 3,3 triệu 5 PSG 3,2 triệu 6 Atletico Madrid 3,2 triệu 7 Crystal Palace 2,7 triệu 8 Manchester United 2,6 triệu 9 Real Madrid 2,6 triệu 10 AC Milan 2,4 triệu

Mặc dù FIFA chưa phát đi bảng xếp hạng chính thức cuối cùng, các con số do The Athletic tổng hợp đã phản ánh chính xác quy mô đóng góp nhân sự cũng như tầm ảnh hưởng của các CLB hàng đầu châu Âu tại kỳ World Cup vừa qua.