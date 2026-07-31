Barcelona bác bỏ đơn kiện từ Atletico Madrid, dốc toàn lực vì Julian Alvarez Bất chấp những khiếu nại pháp lý gửi lên FIFA từ Atletico Madrid, Barcelona khẳng định không vi phạm quy trình chuyển nhượng và tiếp tục đẩy mạnh thương vụ bom tấn 100 triệu euro.

Cuộc đua giành chữ ký của Julian Alvarez đang biến thành một trận chiến căng thẳng cả trên bàn đàm phán lẫn khía cạnh pháp lý giữa hai gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha. Dù Atletico Madrid đã chính thức gửi đơn khiếu nại lên FIFA và Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF), Barcelona vẫn tỏ ra thản nhiên và quyết tâm không từ bỏ mục tiêu mua sắm số một của mình.

Lời khẳng định từ bộ phận pháp lý Barcelona

Theo nguồn tin từ tờ Mundo Deportivo, Barcelona đã nhận được thông báo từ FIFA và RFEF liên quan đến đơn kiện của Atletico Madrid. Đội bóng thủ đô cáo buộc đại diện xứ Catalonia đã có hành vi tiếp cận trái quy tắc đối với Julian Alvarez trong thời điểm tiền đạo này vẫn còn hợp đồng dài hạn.

Tuy nhiên, bộ phận pháp lý của Barcelona nhanh chóng đưa ra phản hồi đanh thép. Đội chủ sân Camp Nou khẳng định vụ kiện của đối thủ hoàn toàn thiếu chứng cứ xác thực và không thể chứng minh bất kỳ sai phạm nào từ phía họ. Phía Barca nhấn mạnh họ luôn tuân thủ đúng quy trình chuyển nhượng quốc tế.

Đội bóng giải thích thêm rằng họ chỉ gửi lời đề nghị chính thức trị giá 100 triệu euro sau khi chân sút người Argentina công khai bày tỏ nguyện vọng tìm kiếm thử thách mới tại kỳ World Cup. Động thái này được ban lãnh đạo Barca xem là bước đi minh bạch nhằm thông báo chính thức ý định chuyển nhượng tới câu lạc bộ chủ quản.

Julian Alvarez là mục tiêu tấn công số một của Barcelona dưới thời HLV Hansi Flick.

Mảnh ghép tối quan trọng trong triết lý của Hansi Flick

Bên cạnh tính chất chiến lược của một bản hợp đồng lớn, lý do lớn nhất khiến Barcelona kiên trì theo đuổi Alvarez xuất phát từ yêu cầu chuyên môn của HLV Hansi Flick. Nhà cầm quân người Đức coi ngôi sao 26 tuổi là nhân tố then chốt để xây dựng cấu trúc hàng công cho mùa giải mới.

Chiến lược gia người Đức đánh giá rất cao sự đa năng, khả năng di chuyển thông minh và bản năng săn bàn đa dạng của Alvarez. Cựu thuyền trưởng Bayern Munich tin rằng sự xuất hiện của tiền đạo này sẽ mang lại làn gió mới cho bộ mặt tấn công của Barca, đồng thời giúp ông linh hoạt chuyển đổi giữa các hệ thống chiến thuật. Do đó, HLV Hansi Flick đã yêu cầu ban lãnh đạo dốc toàn bộ nguồn lực để hoàn tất thương vụ, bất chấp những tranh chấp ngoài sân cỏ.

Julian Alvarez là chìa khóa giải quyết nút thắt

Ở thời điểm hiện tại, thái độ của cá nhân Julian Alvarez được coi là yếu tố mang tính quyết định. Barcelona đang chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn từ tiền đạo 26 tuổi trước khi anh phải quay trở lại hội quân tập luyện cùng Atletico Madrid.

Đội bóng xứ Catalonia kỳ vọng chân sút người Argentina sẽ tiếp tục giữ vững lập trường rời sân Metropolitano, dù là thông qua phát biểu công khai hay trao đổi nội bộ, nhằm tạo sức ép lên ban lãnh đạo Atletico. Sự kiên định của Alvarez được xem là chìa khóa quan trọng nhất giúp thương vụ vượt qua rào cản pháp lý và tiến tới hồi kết trước khi mùa giải La Liga mới khởi tranh.