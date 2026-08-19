Barcelona chiêu mộ thành công Rodri giá 76,5 triệu Euro từ Man City: Cú lật kèo Real Madrid Barcelona vượt qua Real Madrid để chiêu mộ thành công Rodri từ Man City với mức phí 76,5 triệu Euro, giải quyết hoàn toàn bài toán tuyến giữa của Hansi Flick.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026 vừa ghi nhận một trong những biến động lớn nhất lịch sử La Liga khi Barcelona chính thức chiêu mộ thành công tiền vệ Rodri từ Manchester City. Với tổng giá trị hợp đồng đạt 76,5 triệu Euro (trong đó có 60 triệu Euro trả trước), thương vụ này không chỉ bổ sung một ngôi sao đẳng cấp thế giới cho tuyến giữa của đội chủ sân Camp Nou, mà còn đánh dấu chiến thắng chiến lược quan trọng của Giám đốc thể thao Deco trước đại kình địch Real Madrid.

Rodri đã gia nhập Barca. Ảnh: Getty.

Cuộc thương thảo bí mật bắt đầu từ một đám cưới

Bước ngoặt của thương vụ này xuất phát từ một sự kiện hậu trường ít ai ngờ tới tại vùng Costa Brava. Trong kỳ nghỉ sau chức vô địch World Cup 2026 cùng đội tuyển Tây Ban Nha, Rodri đã tới tham dự lễ kết hôn của Dani Codina – Trưởng bộ phận vận hành Barcelona và cũng là bạn thân của anh từ thời còn làm việc tại Manchester City.

Nhận thấy thời cơ thuận lợi, Giám đốc thể thao Deco đã tổ chức cuộc gặp kín với Rodri tại nhà hàng Can Pitu ở khu vực Begur. Bài học từ vụ việc Bernardo Silva quay xe gia nhập Real Madrid vào phút chót theo dạng tự do trước đó đã khiến ban lãnh đạo Barcelona hành động cực kỳ cẩn trọng. Việc tiếp cận bí mật và không để rò rỉ thông tin cho truyền thông giúp đội bóng xứ Catalonia sớm nhận được cái gật đầu từ chủ nhân Quả bóng vàng 2024 trước khi làm việc trực tiếp với Manchester City.

Cú đòn đau cho chiến lược của Real Madrid

Ở chiều ngược lại, việc Rodri quyết định chọn Barcelona là một bất ngờ lớn đối với ban huấn luyện Real Madrid và HLV Jose Mourinho. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha trước đó hoàn toàn tự tin vào một thỏa thuận miệng và sức hút từ dự án tái thiết tại Bernabeu.

Barca đánh bại Real Madrid để giành lấy chữ ký của Rodri. Ảnh: Getty.

Dù Real Madrid ngay lập tức kích nổ bom tấn Yan Diomande từ RB Leipzig với mức phí 140 triệu Euro để xoa dịu người hâm mộ, khoảng trống mà Toni Kroos và Luka Modric để lại ở tuyến giữa vẫn chưa được san lấp triệt để. Triết lý bóng đá của Hansi Flick cùng môi trường quen thuộc với một cầu thủ trưởng thành từ triết lý của Pep Guardiola đã trở thành yếu tố then chốt giúp Barcelona chiến thắng trong cuộc đua này.

Lời giải cho bài toán nhân sự của Hansi Flick

Về mặt chuyên môn, Rodri là mảnh ghép tối quan trọng để giải quyết bài toán tiền vệ phòng ngự mà Barcelona tìm kiếm kể từ khi chia tay Sergio Busquets. Dù các cầu thủ trẻ như Marc Casado hay Marc Bernal cho thấy tiềm năng lớn, bản lĩnh trận mạc cùng khả năng điều tiết của Rodri vẫn là giá trị không thể thay thế.

Bên cạnh đó, chấn thương dây chằng của Frenkie de Jong ngay sau World Cup 2026 khiến tiền vệ người Hà Lan phải nghỉ thi đấu 4 tháng, biến việc bổ sung một tiền vệ trung tâm đẳng cấp trở thành ưu tiên cấp bách. Mức phí 76,5 triệu Euro được đánh giá là thương vụ hời cho Barcelona khi hợp đồng của Rodri tại Manchester City chỉ còn 1 năm.

Sự xuất hiện của tiền vệ người Tây Ban Nha không chỉ củng cố sức mạnh khu vực trung tuyến cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương La Liga và chinh phục Champions League, mà còn cho thấy tiềm lực tài chính đang dần ổn định trở lại của đội chủ sân Camp Nou.