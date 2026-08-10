Barcelona chốt phí chuyển nhượng 55 triệu euro để sở hữu tiền vệ Rodri từ Manchester City Barcelona và Man City đạt thỏa thuận 55 triệu euro cho tiền vệ Rodri. Ngôi sao người Tây Ban Nha từ chối Real Madrid để gia nhập đội bóng của Hansi Flick.

Barcelona và Manchester City đang bước vào những công đoạn cuối cùng để hoàn tất thương vụ chuyển nhượng bom tấn mang tên Rodri. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã thống nhất mọi điều khoản cá nhân với đội chủ sân Camp Nou, khép lại những đồn đoán kéo dài về tương lai của mình.

Rodri rất gần việc gia nhập Barca. (Ảnh: MD)

Cú bắt tay 55 triệu euro và bài toán nhân sự

Thỏa thuận giữa hai câu lạc bộ hiện đã đạt được mức phí cố định rơi vào khoảng 55 triệu euro. Bên cạnh đó, bản hợp đồng còn bao gồm các khoản phụ phí phát sinh, dự kiến có thể được cân bằng bằng việc đưa một cầu thủ trong đội hình hiện tại của Barcelona vào thỏa thuận. Đây được xem là nỗ lực rất lớn của ban lãnh đạo Barca nhằm khỏa lấp khoảng cách tài chính sau khi đề nghị ban đầu bị phía Manchester City từ chối.

Chỉ còn một năm hợp đồng tại Etihad, Rodri đã chốt xong các thỏa thuận cá nhân với đội bóng xứ Catalan từ vài ngày trước. Hiện tại, đôi bên chỉ còn chờ giải quyết nốt những vướng mắc nhỏ trước khi chính thức trao đổi tài liệu và ký kết hợp đồng. HLV Hansi Flick đang rất khao khát có được sự phục vụ của ngôi sao sinh năm 1996 ngay trong tuần này nhằm chuẩn bị cho vòng khai màn La Liga diễn ra sau hai tuần nữa.

Thái độ thận trọng từ Manchester City

Bất chấp những tiến triển nhanh chóng trên bàn đàm phán, phía Manchester City vẫn tỏ ra vô cùng kín kẽ. Phát biểu trước truyền thông về tình hình lực lượng, tân thuyền trưởng Enzo Maresca của Man City vẫn giữ thái độ khá dè dặt:

"Hiện tại, chúng tôi vẫn mong đợi cậu ấy có mặt vào thứ Sáu để bắt đầu tập luyện cùng đội bóng."

Lý do Rodri lựa chọn Nou Camp thay vì Bernabeu

Quyết định cập bến Barcelona của Rodri mang đậm dấu ấn chuyên môn. Trước đó, tiền vệ này từng nhận được sự liên hệ mật thiết từ Real Madrid. Tuy nhiên, việc các cuộc thảo luận với "Kền kền trắng" rơi vào bế tắc đã khiến anh quyết định thay đổi ý định.

Bên cạnh đó, Rodri cảm thấy bản thân có sự tương đồng tuyệt đối với triết lý bóng đá mà Barcelona đang xây dựng, vốn sở hữu nhiều nét đồng điệu với phong cách kiểm soát bóng đỉnh cao mà anh từng vận hành dưới thời Pep Guardiola.