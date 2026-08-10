Barcelona dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ Rodri 80 triệu euro trước kình địch Real Madrid Việc Barcelona vượt Real Madrid để dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ tiền vệ Rodri trị giá 80 triệu euro từ Man City đang đánh dấu bước ngoặt lớn tại El Clasico.

Cục diện cạnh tranh giữa hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha đang đứng trước bước ngoặt lớn khi Barcelona vượt lên dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ Rodri từ Manchester City. Tiền vệ được định giá khoảng 80 triệu euro vốn là mục tiêu mà Real Madrid theo đuổi từ lâu. Thương vụ này không chỉ mang giá trị thuần túy về mặt chuyên môn mà còn đại diện cho lời khẳng định đanh thép về sự xoay chuyển quyền lực trên thị trường chuyển nhượng.

Chiêu mộ Rodri là lời khẳng định đanh thép của Barca.

Bước ngoặt trên thị trường chuyển nhượng El Clasico

Trong nhiều năm qua, kịch bản Real Madrid dễ dàng thắng thế trong các thương vụ chiêu mộ các siêu sao hàng đầu thế giới đã trở nên quen thuộc. Việc đội chủ sân Santiago Bernabeu sở hữu Jude Bellingham vào năm 2023 và Kylian Mbappe vào năm 2024 càng củng cố vị thế tối thượng của họ. Ngược lại, sau khi buộc phải chia tay Lionel Messi vào năm 2021 vì khủng hoảng tài chính, Barcelona phải vật lộn với các quy định chi tiêu khắt khe của La Liga, chủ yếu sống dựa vào các bản hợp đồng tự do và lứa tài năng trẻ từ lò La Masia.

Tuy nhiên, nhờ doanh thu gia tăng mạnh mẽ sau khi trở lại thi đấu tại Camp Nou, tình hình tài chính của đội chủ sân Camp Nou đã hồi phục đáng kể. Đáng chú ý, ban lãnh đạo Barcelona khẳng định việc theo đuổi Rodri không hề ảnh hưởng đến kế hoạch chiêu mộ tiền đạo Julian Alvarez từ Atletico Madrid.

Trước đó, đội bóng xứ Catalonia cũng đã chứng tỏ năng lực tài chính phục hồi mạnh mẽ bằng việc chi 80 triệu euro (tương đương 68,5 triệu bảng) để mua Anthony Gordon từ Newcastle United, bên cạnh các thương vụ chất lượng trước đó như Robert Lewandowski (2022), Dani Olmo (2024) hay Karim Adeyemi. Sự kết hợp giữa mua sắm hợp lý và nguồn lực từ La Masia đã giúp Barca vô địch La Liga ở 3 trong 4 mùa giải gần nhất, trong khi Real Madrid chỉ đăng quang ở mùa giải 2023-2024.

Thương vụ Rodri giúp Barca được nâng tầm.

Mảnh ghép hoàn hảo nâng tầm hàng tiền vệ Hansi Flick

Việc chiêu mộ Rodri mang một tầm vóc hoàn toàn khác biệt. Ở tuổi 30, thủ quân tuyển Tây Ban Nha được đánh giá là tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất thế giới. Anh là chủ nhân Quả bóng Vàng 2024 và vừa nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup sau khi cùng đội tuyển đánh bại Argentina 1-0 trong trận chung kết ngày 19/7. Xét về phong cách vận hành, Rodri chính là hình mẫu tiệm cận nhất với Sergio Busquets – người mà Giám đốc thể thao Deco từng thừa nhận vào tháng 2/2024 là "gần như không thể thay thế".

Dưới thời HLV Hansi Flick, tuyến giữa của Barcelona vốn đã sở hữu nhiều lựa chọn chất lượng như Marc Casado, Marc Bernal, Eric Garcia hay Frenkie de Jong. Do đó, việc theo đuổi Rodri không xuất phát từ sự thiếu hụt nhân sự đơn thuần, mà bởi cơ hội sở hữu một siêu sao tầm cỡ thế giới như anh là vô cùng hiếm hoi.

Nếu thuyết phục thành công Rodri chọn Camp Nou thay vì Bernabeu, Barcelona sẽ tạo ra cú sốc chuyển nhượng lớn nhất kể từ khi vượt mặt Real Madrid để chiêu mộ Neymar từ Santos vào năm 2013. Với sự quyết đoán từ Chủ tịch Joan Laporta, sự xuất hiện của Rodri sẽ là minh chứng rõ nhất cho sự hồi sinh của câu lạc bộ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Barcelona không còn ở thế phải chạy theo thị trường, mà chính họ đang vươn lên định đoạt cuộc chơi.