Barcelona đấu Al Ahly tại Cúp Joan Gamper 2026: Lamine Yamal tái xuất mở màn mùa giải mới Barcelona sẵn sàng nghênh đón Al Ahly trong trận tranh Cúp Joan Gamper 2026 với sự trở lại của Lamine Yamal cùng dàn sao vừa vô địch World Cup 2026.

Cuộc đối đầu giữa Barcelona và Al Ahly lúc 01h00 ngày 20/8 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Camp Nou không đơn thuần là trận tranh Cúp Joan Gamper truyền thống, mà còn là màn tổng duyệt chiến thuật quan trọng nhất của HLV Hansi Flick trước khi bước vào chiến dịch La Liga 2026/27. Với vị thế của đội bóng đã 47 lần đăng quang giải đấu này, gã khổng lồ xứ Catalunya quyết tâm tạo đà tâm lý hoàn hảo bằng một chiến thắng thuyết phục.

Barcelona đang chuẩn bị cho trận tranh cúp Joan Gamper. Ảnh: Getty Images.

Hình hài chiến thuật của Hansi Flick và sự trở lại của các nhà vô địch

Nhà cầm quân người Đức tiếp tục định hình phong cách chơi pressing tầm cao với nhịp độ dồn dập cho Barcelona. Trong sơ đồ 4-2-3-1 ưa thích, Dani Olmo đảm nhận vai trò sáng tạo ở trung lộ, trong khi Raphinha được thử nghiệm đá như một số 9 ảo để giải phóng không gian cho hai hành lang cánh. Đáng chú ý, sự xuất hiện của tân binh Anthony Gordon bên cánh trái cùng sự trở lại của thần đồng Lamine Yamal bên cánh phải hứa hẹn tạo nên đôi cánh biến hóa bậc nhất châu Âu.

Sức mạnh của Barca được gia tăng đáng kể khi bộ ba vừa cùng tuyển Tây Ban Nha bước lên đỉnh thế giới tại World Cup 2026 gồm Lamine Yamal, Pau Cubarsi và Dani Olmo đã hội quân đầy đủ. Dù thiếu vắng Frenkie de Jong và Roony Bardghji do chấn thương, chiều sâu đội hình của đại diện Tây Ban Nha vẫn hoàn toàn vượt trội so với đối thủ.

Lamine Yamal đã trở lại cùng Barcelona. Ảnh: Getty Images.

Al Ahly và bài toán cảm giác bóng trước sức ép dồn dập

Trái ngược với quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng của đội chủ nhà, đại diện từ Ai Cập lại bước vào trận đấu này với nhiều nỗi lo. Thầy trò HLV Hussein Ammouta mới chỉ thi đấu duy nhất một trận giao hữu trong hè này và đón nhận thất bại 1-2 trước CE Europa. Việc vừa trải qua mùa giải quốc nội không thành công khi chỉ xếp thứ ba càng khiến áp lực tâm lý dồn lên vai các cầu thủ Al Ahly.

Đối diện với chênh lệch đẳng cấp rõ rệt, Al Ahly dự kiến sẽ chủ động lùi sâu đội hình, thiết lập khối phòng ngự chắc chắn ở 1/3 sân nhà nhằm hạn chế khoảng trống. HLV Ammouta kỳ vọng vào khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh dựa trên tốc độ của Zizo và kinh nghiệm chớp thời cơ của Hussein El Shahat trên hàng công.

Điểm nóng trên sân và tương quan lực lượng

Mấu chốt của trận đấu sẽ nằm ở hành lang cánh trái của Al Ahly, nơi họ phải gồng mình chống đỡ sức ép từ bộ đôi Lamine Yamal và hậu vệ dâng cao Jules Kounde. Ở khu vực trung tuyến, bộ đôi trẻ Bernal và Espart bên phía Barca sẽ có cuộc chạm trán nảy lửa về mặt tranh chấp với tuyến giữa giàu thể lực của Al Ahly gồm Ateya và Ashour.

Thống kê cho thấy Barcelona đã trải qua 5 trận giao hữu hè này với 3 chiến thắng và 2 thất bại, gần nhất là màn đè bẹp Basel 5-2. Lịch sử cũng ủng hộ tuyệt đối đội chủ sân Camp Nou khi họ đã vô địch Joan Gamper 47 lần và chưa để thua tại giải đấu này kể từ năm 2012. Trước một Al Ahly thiếu cảm giác bóng và vắng hai trụ cột Youssef Belammari, Ibrahim El Asyuti vì chấn thương, thầy trò Hansi Flick hoàn toàn đủ khả năng kiểm soát thế trận để giành chiến thắng cách biệt 3-1.