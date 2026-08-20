Barcelona dốc toàn lực chiêu mộ Lautaro Martinez nhằm hoàn thiện hàng công cho Hansi Flick Thất bại vụ Julian Alvarez khiến Barcelona lập tức chuyển hướng sang Lautaro Martinez, chuẩn bị ngân sách lớn để thuyết phục Inter Milan nhượng lại thủ quân.

Thất bại trong thương vụ Julian Alvarez không khiến kế hoạch gia tăng hỏa lực của Barcelona dừng lại. Trái lại, đội chủ sân Camp Nou vừa thực hiện bước ngoặt chiến lược khi chuyển hướng toàn bộ sự chú ý sang Lautaro Martinez, chân sút chủ lực và là thủ quân của Inter Milan.

Lautaro Martinez nằm trong tầm ngắm của Barcelona. Ảnh: Getty Images

Phương án hoàn hảo cho hệ thống của Hansi Flick

Theo thông tin được tiết lộ từ nhà báo Gerard Romero, thương vụ chiêu mộ tiền đạo người Argentina nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ tân huấn luyện viên Hansi Flick. Chiến lược gia người Đức coi ngôi sao của Inter Milan là mảnh ghép lý tưởng cho sơ đồ tấn công và triết lý bóng đá mà ông đang xây dựng tại đội bóng xứ Catalan.

Với khả năng càn lướt, di chuyển thông minh cùng bản lĩnh của một thủ lĩnh, Lautaro Martinez được đánh giá là mẫu tiền đạo hiện đại có thể độc lập tác chiến hoặc kết hợp linh hoạt với các vệ tinh xung quanh. Sự đa năng và hiệu suất ghi bàn ổn định của tuyển thủ Argentina chính là yếu tố then chốt thuyết phục ban lãnh đạo Barcelona dốc sức theo đuổi.

Cuộc đua với thời gian và tham vọng tài chính

Dù đối mặt với những thách thức không nhỏ về bài toán ngân sách, bộ phận thể thao của Barcelona đang làm việc tích cực để hiện thực hóa thương vụ. Đáng chú ý, bản thân Lautaro Martinez cũng đã bật đèn xanh, thể hiện sự cởi mở trước cơ hội thử sức tại sân Camp Nou.

Sau các cuộc tiếp xúc ban đầu với người đại diện của cầu thủ, Barcelona đang chuẩn bị một nguồn lực tài chính quy mô lớn gửi tới đội bóng nước Ý. Trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng mùa hè bước vào giai đoạn then chốt cuối cùng, đại diện La Liga đang phải chạy đua với thời gian nhằm hoàn tất các điều khoản, quyết tâm mang về một "bom tấn" chất lượng cho mùa giải mới.