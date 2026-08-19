Barcelona hoàn tất hợp đồng bom tấn chiêu mộ Quả bóng Vàng Rodri với giá 65,4 triệu bảng Barcelona chính thức hoàn tất thương vụ bom tấn chiêu mộ Quả bóng Vàng 2024 Rodri từ Manchester City với giá 65,4 triệu bảng cùng bản hợp đồng kéo dài đến năm 2030.

Barcelona vừa kích nổ thương vụ chuyển nhượng bom tấn trên thị trường khi chính thức sở hữu chữ ký của tiền vệ Rodrigo Hernandez (Rodri) từ Manchester City với mức phí 65,4 triệu bảng. Chủ nhân Quả bóng Vàng 2024 đã đặt bút ký vào bản hợp đồng kéo dài đến ngày 30/6/2030, đánh dấu màn tái xuất bùng nổ của ngôi sao người Tây Ban Nha tại giải đấu hàng đầu xứ sở bò tót.

Rodri chính thức khoác áo Barcelona sau khi hoàn tất thương vụ trị giá 65,4 triệu bảng.

Mảnh ghép hoàn hảo cho tuyến giữa tại Camp Nou

Tại đội bóng mới, Rodri sẽ tiếp tục mang chiếc áo số 16 quen thuộc - số áo đã làm nên thương hiệu của anh trong suốt chặng đường thi đấu cho Manchester City cũng như trên hành trình đăng quang chức vô địch World Cup 2026 cùng tuyển Tây Ban Nha. Việc chiêu mộ thành công tiền vệ 28 tuổi không chỉ mang ý nghĩa gia tăng sức mạnh lực lượng mà còn giải quyết triệt để bài toán tìm kiếm mẫu tiền vệ mỏ neo đẳng cấp thế giới của gã khổng lồ xứ Catalan.

Về mặt tư duy chơi bóng, Rodri luôn xem huyền thoại Sergio Busquets là tấm gương phản chiếu để hoàn thiện bản thân. Trả lời phỏng vấn truyền thông, anh thẳng thắn chia sẻ: "Tôi đã dành rất nhiều thời gian theo dõi Busquets thi đấu nhằm tiếp thu những gì anh ấy thực hiện tốt hơn mình. Busquets chính là tiền vệ phòng ngự vĩ đại nhất lịch sử." Sự am hiểu sâu sắc về phong cách kiểm soát bóng giúp Rodri hứa hẹn hòa nhập tức thì vào hệ thống chiến thuật của Barcelona.

Lời chia tay giàu cảm xúc sau 7 năm đỉnh cao ở Etihad

Thương vụ này khép lại chu kỳ 7 năm đầy vinh quang của Rodri tại nước Anh. Trong màu áo Manchester City, anh đã thu thập trọn bộ danh hiệu cao quý nhất, trong đó khoảnh khắc chói lụa nhất là bàn thắng duy nhất ở trận chung kết mang về chiếc cúp C1 lịch sử cho câu lạc bộ vào năm 2023.

Nói về quyết định rời xa sân Etihad, tiền vệ sinh năm 1996 chia sẻ đầy xúc động: "Bảy năm là thời điểm thích hợp để nói lời tạm biệt và viết nên một câu chuyện mới. Trái tim tôi sẽ luôn mang màu xanh trong suốt phần đời còn lại. Câu lạc bộ và tôi đều có thể tự hào nhìn lại toàn bộ hành trình đã qua."

Ngôi sao đặc biệt biệt lập với thế giới truyền thông

Đáng chú ý, Rodri trở thành cầu thủ gốc Madrid thứ 20 trong lịch sử khoác áo đội một Barcelona. Bên cạnh tài năng trên sân cỏ, tân binh của đội chủ sân Camp Nou còn nổi tiếng với phong cách sống cực kỳ khác biệt so với số đông giới cầu thủ hiện đại.

Anh dành tới 6 năm để hoàn thành bằng cử nhân Quản trị Kinh doanh, nói không với các nền tảng mạng xã hội và luôn duy trì thói quen sinh hoạt khoa học. Sự xuất hiện của một ngôi sao vừa sở hữu tư duy chiến thuật thượng thừa, vừa có bản lĩnh của nhà vô địch thế giới chắc chắn sẽ tạo ra bước ngoặt lớn cho tuyến giữa Barcelona trong nhiều mùa giải tới.