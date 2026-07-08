Barcelona lập danh sách rút gọn chiêu mộ trung phong mới sau khi vồ hụt Julian Alvarez Thượng tầng Barcelona chuyển hướng cấp bách tìm chân sút mới cho HLV Hansi Flick sau khi bế tắc ở thương vụ Julian Alvarez và nguy cơ mất Ferran Torres.

Barcelona đang trải qua một kỳ chuyển nhượng hè đầy biến động ở vị trí tiền đạo cắm. Theo nguồn tin từ nhà báo David Bernabeu thuộc tờ Diario Sport, Giám đốc thể thao Deco cùng ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalonia đã quyết định kích hoạt kế hoạch khẩn cấp: lập một danh sách rút gọn các trung phong tiềm năng nhằm nhanh chóng bổ sung nhân sự cho HLV Hansi Flick trước khi thị trường đóng cửa.

Bế tắc ở thương vụ ưu tiên Julian Alvarez

Ban đầu, tuyển thủ người Argentina Julian Alvarez được xem là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu mà Barcelona khao khát sở hữu để nâng cấp hàng công. Tuy nhiên, các cuộc thương thảo đã nhanh chóng rơi vào ngõ hẹp do thái độ cứng rắn từ phía Atletico Madrid. Đội bóng thành Madrid kiên quyết từ chối bán ngôi sao trụ cột cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp danh hiệu tại La Liga.

Alvarez khó lòng rời Atletico trong hè này.

Kế hoạch dự phòng phá sản trước sức hút từ PSG

Bài toán nhân sự nơi tuyến đầu của gã khổng lồ xứ Catalonia trở nên đặc biệt nguy cấp sau khi chân sút chủ lực Robert Lewandowski chính thức chia tay sân Camp Nou theo dạng chuyển nhượng tự do. Việc thiếu hụt một "số 9" thực thụ khiến cấu trúc chiến thuật của HLV Hansi Flick đối mặt với thách thức lớn ngay trước thềm mùa giải mới.

Trong bối cảnh khó tiếp cận Alvarez, thượng tầng Barca từng cân nhắc phương án trao trọn niềm tin cho Ferran Torres đảm nhận vị trí tiền đạo cắm ở mùa giải 2026/27. Dù vậy, phương án này cũng nhanh chóng phá sản khi chân sút người Tây Ban Nha đang ở rất gần việc chuyển sang Ligue 1 khoác áo Paris Saint-Germain.

Quyết tâm ổn định bộ khung cho HLV Hansi Flick

Đứng trước nguy cơ mất cả mục tiêu hàng đầu lẫn phương án dự phòng, bộ sậu quản lý của Barcelona buộc phải chuyển hướng cấp bách. Giám đốc thể thao Deco cùng các cộng sự khẳng định đội chủ sân Camp Nou chắc chắn sẽ chiêu mộ một trung phong đẳng cấp trong những ngày còn lại của phiên chợ hè.

Sự chủ động lập danh sách rút gọn cho thấy quyết tâm của đội bóng trong việc không để khoảng trống trên hàng công kéo dài. Những bước đi tiếp theo đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm giúp HLV Hansi Flick sớm hoàn thiện bộ khung nhân sự, sẵn sàng cho các mục tiêu cao tại La Liga cũng như đấu trường châu châu lục.