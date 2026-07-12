Barcelona lập kỷ lục 5 kỳ World Cup liên tiếp có cầu thủ dự trận chung kết Chiến thắng của Tây Ban Nha trước Bỉ giúp Barcelona nối dài mạch kỷ lục ấn tượng tại sân chơi thế giới. Cùng lúc đó, nội bộ tuyển Đức và phong độ của Pedri trở thành tâm điểm chú ý.

Barcelona tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những lò đào tạo và cung cấp nhân sự hàng đầu thế giới. Sau khi đội tuyển Tây Ban Nha đánh bại Bỉ với tỷ số 2-1 để ghi tên mình vào vòng bán kết World Cup 2026, đội bóng xứ Catalunya chắc chắn sẽ có ít nhất một đại diện góp mặt trong trận tranh ngôi vô địch tại Bắc Mỹ.

Đế chế Barcelona tại các trận chung kết World Cup

Với việc sở hữu 8 tuyển thủ trong đội hình Tây Ban Nha và hậu vệ Jules Kounde trong màu áo tuyển Pháp, Barcelona đã chính thức thiết lập cột mốc ấn tượng: 5 kỳ World Cup liên tiếp có cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ lọt vào trận chung kết. Chuỗi thành tích này bắt đầu từ World Cup 2010 tại Nam Phi và kéo dài qua các kỳ đại hội tại Brazil, Nga, Qatar và hiện tại là Mỹ - Mexico - Canada.

Barcelona tiếp tục khẳng định tầm ảnh hưởng ở sân chơi lớn nhất hành tinh khi chắc chắn sẽ có ít nhất một cầu thủ góp mặt trong trận chung kết World Cup 2026.

Dấu hỏi về phong độ của Pedri

Dù La Roja đang thăng hoa, cá nhân tiền vệ Pedri lại đang trải qua một kỳ World Cup đầy khó khăn. Từng được xem là linh hồn trong lối chơi của cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển, ngôi sao 23 tuổi hiện đã đánh mất suất đá chính vào tay Fabian Ruiz. Trong chiến thắng nghẹt thở trước Bỉ, Pedri chỉ được tung vào sân từ phút thứ 60 và không để lại nhiều dấu ấn chiến thuật.

Các chuyên gia phân tích cho rằng, dư chấn từ những chấn thương liên miên vào cuối mùa giải đã bào mòn thể lực và cảm giác bóng của tiền vệ này. Khả năng Pedri được đá chính trong trận bán kết gặp Pháp hiện vẫn còn bỏ ngỏ, khi huấn luyện viên trưởng Tây Ban Nha ưu tiên sự ổn định và khả năng tranh chấp của tuyến giữa hiện tại.

Đức bác bỏ tin đồn rạn nứt nội bộ

Tại một diễn biến khác, Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) đã phải chính thức lên tiếng dập tắt những tin đồn về sự chia rẽ trong phòng thay đồ. Trước đó, truyền thông Đức cho rằng việc huấn luyện viên Julian Nagelsmann ưu ái Manuel Neuer đã gây ra làn sóng bất mãn, thậm chí khiến huấn luyện viên thủ môn Andreas Kronenberg cân nhắc từ chức.

DFB khẳng định những báo cáo về việc Neuer tác động đến danh sách triệu tập hay sự độc đoán của Nagelsmann là hoàn toàn vô căn cứ. Thông báo này nhằm ổn định tâm lý toàn đội sau khi chiến dịch World Cup 2026 của "Cỗ xe tăng" khép lại với nhiều dư luận trái chiều.

Thị trường chuyển nhượng: Romero và Olise gây sốt

Màn trình diễn chói sáng của Cristian Romero trong màu áo Argentina đã khiến giá trị của trung vệ này tăng vọt. Dù Tottenham định giá thủ quân của mình khoảng 45 triệu euro, nhưng sự quan tâm từ Barcelona và Atletico Madrid có thể đẩy mức phí này lên cao hơn sau khi giải đấu kết thúc.

Trong khi đó, tại đại bản doanh tuyển Pháp, Dayot Upamecano đã lên tiếng trấn an người hâm mộ Bayern Munich về tương lai của Michael Olise. Bất chấp sự chèo kéo từ Real Madrid và người đồng đội Kylian Mbappe, Upamecano khẳng định Olise sẽ tiếp tục gắn bó với sân Allianz Arena sau một mùa giải bùng nổ với 20 bàn thắng và 25 đường kiến tạo.

Kỷ lục thế giới từ những viên gạch Lego

Bên lề sân cỏ, một bản sao cúp vàng World Cup khổng lồ đã chính thức xác lập kỷ lục thế giới tại New York. Công trình được chế tác bởi 59 chuyên gia từ Cộng hòa Séc, sử dụng hơn 1,36 triệu viên gạch Lego.

Thông số Chi tiết Chiều cao 8,47 mét Trọng lượng tổng 4,2 tấn Số lượng gạch Lego 1,36 triệu viên Thời gian lắp ráp 7.000 giờ

Mô hình này không chỉ là bản sao cúp World Cup lớn nhất thế giới mà còn là cấu trúc di động phức tạp nhất mà hãng Lego từng thực hiện, với khung thép chịu lực nặng 3,5 tấn bên trong để đảm bảo an toàn khi trưng bày tại Quảng trường Rockefeller.