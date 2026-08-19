Barcelona mở cửa cho Manchester United chiêu mộ tiền vệ Marc Casado giá 34 triệu bảng Đội chủ sân Camp Nou sẵn sàng đàm phán mức giá linh hoạt cho Marc Casado sau khi chiêu mộ Rodri, mở ra cơ hội sở hữu tiền vệ mỏ neo chất lượng cho Manchester United.

Manchester United đang chuẩn bị bước vào chiến dịch Ngoại hạng Anh bằng chuyến làm khách trước Hull City. Tuy nhiên, tâm điểm của giới truyền thông lại hướng về những bước đi cuối cùng của Quỷ đỏ trên thị trường chuyển nhượng mùa hè, nơi họ vừa nhận được tín hiệu quan trọng từ xứ Catalonia.

Man United có cơ hội lớn để chiêu mộ Marc Casado. Ảnh: Getty Images.

Bước ngoặt từ bom tấn Rodri và áp lực tài chính của Barcelona

Theo nhật báo Diario Sport, Barcelona đã chủ động liên hệ để trao cho Manchester United cơ hội chiêu mộ tiền vệ trẻ Marc Casado. Đội bóng xứ Catalonia đang chịu áp lực lớn về việc cân bằng quỹ lương lẫn tài chính, do đó việc chia tay một sản phẩm từ lò đào tạo La Masia được coi là phương án giải cứu khả dĩ nhất lúc này.

Thực tế, vị thế của Casado tại Camp Nou đã thay đổi đáng kể sau khi Ban lãnh đạo Barcelona kích nổ thương vụ Rodri từ Manchester City. Sự xuất hiện của tuyển thủ Tây Ban Nha khiến Casado rơi xuống vị trí rất thấp trong thứ tự ưu tiên của HLV Hansi Flick. Do đó, tìm kiếm một bến đỗ mới như Old Trafford được xem là bước đi hợp lý cho sự nghiệp của cầu thủ 22 tuổi.

Mundo Deportivo tiết lộ thêm, Barcelona từng yêu cầu mức phí 34 triệu bảng cho Casado ở đầu kỳ chuyển nhượng. Nhưng trong bối cảnh cực kỳ cấp bách nhằm thanh lý bớt nhân sự trước khi thị trường đóng cửa, gã khổng lồ xứ Catalonia sẵn sàng linh hoạt hơn trên bàn đàm phán để nhanh chóng chốt thỏa thuận.

Mảnh ghép hoàn hảo cho vị trí mỏ neo tại Old Trafford

Nếu cập bến Old Trafford, Marc Casado hứa hẹn trở thành phương án nâng cấp tuyến giữa, đồng thời là lời giải lâu dài cho khoảng trống mà Casemiro để lại sau khi chia tay Quỷ đỏ vào cuối mùa giải trước. Dù không sở hữu thể hình và sức mạnh va chạm vượt trội như ngôi sao người Brazil, tài năng trẻ người Tây Ban Nha lại đền bù bằng tư duy bóng đá hiện đại và sự tinh tế trong lối chơi.

Điểm mạnh nhất của Casado nằm ở khả năng đọc tình huống xuất sắc, duy trì cường độ pressing bền bỉ và chọn vị trí kèm người thông minh để thu hồi bóng ngay bên phần sân đối phương. Được trui rèn bài bản tại lò La Masia trứ danh, cầu thủ 22 tuổi cực kỳ tự tin khi cầm bóng chịu áp lực, sở hữu khả năng điều tiết nhịp độ ấn tượng cùng những đường chuyền xuyên tuyến có độ chuẩn xác cao.

Dù việc đảm bảo suất đá chính ngay lập tức tại Ngoại hạng Anh vẫn là một thử thách, nhưng với mức phí hợp lý quanh con số 34 triệu bảng, Marc Casado rõ ràng là khoản đầu tư đầy tiềm năng cho tầm nhìn dài hạn của Manchester United.